Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 06:01 216

Communitylid versus Budget Energie

Rechtszaak over maandelijks salderen

08-12-2022 • 06:01

216

U-bocht over maandelijks salderen

Wie weleens naar de Nederlandse televisie kijkt en toevallig op maandagavond 7 november afstemde op het consumentenprogramma Radar, zag in die uitzending diverse items over de energieprijzenproblematiek voorbijkomen. Misschien het opvallendste onderdeel van de uitzending was een studiogesprek met Caroline Princen, de directeur van de Nederlandse energiemaatschappij Budget Energie. Zij zat in de uitzending om min of meer een mea culpa uit te spreken.

Radar
Budget Energie-directeur Caroline Princen en rechts Radar-presentator Antoinette Hertsenberg

Het ging over het beleid inzake salderen. Het bedrijf had eerder zijn beleid gewijzigd van jaarlijks naar maandelijks salderen, waardoor zonnepanelenbezitters ongunstiger uitkwamen. In de studio maakte ze bekend deze wijziging terug te draaien en dus weer over te gaan op jaarlijks salderen en met compensatie te komen. Op de vraag waarom Budget Energie nu tot deze beslissing was gekomen, antwoordde de directeur: "De onrust, de onduidelijkheid over energie, of mensen hun energierekening nog kunnen betalen, is zo groot, dat we eigenlijk hebben gezegd: de beslissing die we toen hebben genomen in mei (...) dat hebben we waarschijnlijk gewoon niet handig gedaan. We betreuren het dat we voor onze klanten met zonnepanelen zoveel ruis hebben veroorzaakt."

Deze kwestie van jaarlijks versus maandelijks salderen leidde in toenemende mate tot klachten van klanten. Een van de klanten die stroom afnamen van Budget Energie en niet blij waren met de gang van zaken, is Rien Broekstra, op Tweakers bekend als Rienzilla. Hij heeft een achtergrond in computerwetenschappen en is in het dagelijks leven advocaat, gespecialiseerd in procederen over octrooien, vooral op het gebied van software en telecommunicatie.

Op persoonlijke titel begon hij een rechtszaak tegen Budget Energie, waar Broekstra op een specifiek forumtopic op Gathering of Tweakers ook updates over gaf. In dit artikel blikken we kort terug op deze kwestie. Daarbij hebben we ook enkele vragen aan hem gesteld, zoals over zijn motivatie om het energiebedrijf voor de rechter te slepen, waarmee Rienzilla beduidend verder ging dan bijvoorbeeld een reguliere klachtenprocedure of een gang naar de geschillencommissie.

De zaak

Zoals in de dagvaarding valt te lezen, kreeg Rienzilla begin augustus een rapportage van Budget Energie over zijn stroom- en gasverbruik en de hoeveelheid teruggeleverde stroom in de maand juli. Normaal gesproken zijn in dat soort overzichten alleen de cijfers interessant, maar in dit geval bevatte de e-mail ook een passage waarin Budget Energie aankondigde de terugleververgoeding te gaan berekenen 'per tariefperiode'. Bij Rienzilla rees de verdenking dat Budget Energie hiermee ook van plan was om de saldering per tariefperiode, en dus per maand, te gaan toepassen. Hij zag ook dat dit voornemen inmiddels 'in de kleine lettertjes' op de website van Budget Energie was opgenomen. Klanten met een variabel tarief kregen te maken met saldering op basis van tarieven die in de desbetreffende maand golden. Hierover diende Rienzilla een klacht in bij de energiemaatschappij, maar daarop antwoordde het bedrijf dat het voornemen om maandelijks te gaan salderen, werd gehandhaafd.

Budget Energie

In die reactie van Budget Energie stelde het bedrijf dat de leveringsovereenkomst met Rienzilla was verlopen en dat er daarom sprake was van een variabel contract, wat betekent dat 'bijvoorbeeld de salderingsperiode' kon worden gewijzigd. Rienzilla betwist dit en stelde dat de leveringsovereenkomst helemaal niet was verlopen, maar dat deze was omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De afgesproken vaste prijsperiode tussen de advocaat en Budget Energie was verlopen en is toen voortgezet met variabele tarieven, maar volgens de advocaat is de leveringsovereenkomst daarbij gewoon van kracht gebleven. En daarmee volgens hem ook de afgesproken salderingsperiode van een jaar. De advocaat stelt dat als je echt wilt betogen dat maandelijks salderen mag omdat je een maandcontract hebt, dat uit de overeenkomst moet blijken. Volgens hem betekent dat dan ook maandelijks afrekenen met een afsluitende nota en dus geen voorschotten meer. Daar is bij Budget Energie echter geen sprake van.

Daarnaast stelde Budget Energie zich op het standpunt dat in artikel 31c Elektriciteitswet, waar het over de saldering gaat, geen tijdsaanduiding is opgenomen en dat dus mag worden gekozen voor saldering per maand. Volgens Rienzilla klopt dat niet, omdat in dat artikel wel degelijk de afdwingbare bedoeling van de wetgever is opgenomen dat salderen jaarlijks moet geschieden. Weliswaar is dit artikel in de loop van de tijd meer dan eens gewijzigd, waarbij een eerder aanwezige aanduiding van een jaar is weggevallen. Volgens hem hield dat echter geen wijziging van die bedoeling in, wat ook uit de wetsbehandeling zou blijken. Dit jaar liet ook de ACM weten dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor het standpunt dat salderen jaarlijks moet. Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, liet in september al weten met een wetswijziging te komen, zodat nog duidelijker wordt dat saldering op jaarbasis moet.

De uitkomst

Rienzilla vorderde vooral een zogeheten verklaring voor recht, om de rechter juridisch te laten vaststellen dat saldering op jaarbasis moet plaatsvinden en dat de verrekening van teruggeleverde, gesaldeerde elektriciteit moet plaatsvinden tegen het leveringstarief dat gold op het moment dat werd
teruggeleverd. Hij eiste ook dat Budget Energie zou worden veroordeeld tot een juiste nakoming van de leveringsovereenkomst en de Elektriciteitswet, met een dwangsom van 2500 euro voor elke dag dat de energiemaatschappij in gebreke zou blijven.

Je kunt zeggen dat Rienzilla al op 7 november gelijk heeft gekregen, toen Budget Energie op de nationale televisie een draai maakte, maar de procedure liep toen nog. Eind november kwam daar een einde aan. Er is een schikking getroffen. Budget Energie heeft toegezegd om, mits de wet blijft zoals ie nu is, jaarlijks te blijven salderen. "Ik had eerlijk gezegd verwacht dat deze zaak een principiële zaak over salderen zou worden en dat had ik best leuk gevonden", zegt de advocaat tegen Tweakers. "Maar deze uitkomst vind ik ook prima. Ikzelf heb een toezegging van Budget Energie dat het, wat jaarlijks salderen betreft, gaat doen wat ik vond dat het moest doen. Dan is het zonde om nog vele dagen tijd te steken in het uitprocederen van een zaak waarvan de hoofdmoot eigenlijk al beslecht is." Ook heeft het energiebedrijf een deel van de gemaakte kosten van Rienzilla vergoed. Hij heeft zijn overige bezwaren, vooral over de hoogte van de terugleververgoeding en de vaststelling van de exacte salderingswijze, laten varen.

'Ik had verwacht dat dit een principiële zaak over salderen zou worden en dat had ik best leuk gevonden'We vroegen aan Rienzilla wat die toezegging nou eigenlijk echt waard is. "Een afspraak tussen partijen is weliswaar minder sterk dan een veroordelend vonnis, maar als je met een partij afspreekt dat zij iets zal doen, kun je die partij aan die afspraak houden. Zeker als die afspraak gemaakt is in het kader van de afwikkeling van een geschil. Als puntje bij paaltje komt (dat wil zeggen als Budget Energie zich nu opeens toch niet aan die afspraak zou houden, wat ik niet verwacht) moet je alsnog langs de rechter, maar als de afspraak duidelijk is, is dat zo gebeurd."

Rienzilla verwacht dat Budget Energie bij zijn andere klanten nu dezelfde jaarlijkse salderingswijze zal hanteren. "Als het dat niet doet, staat het er de volgende keer bij Radar wel heel slecht op. En gelet op de uitleg van de wet door de minister en op de publieke U-turn van Budget Energie, denk ik niet dat er nog een energieleverancier zal zijn die het in zijn hoofd haalt om toch weer per maand te gaan salderen. Dus al met al is dit wat mij betreft een prima uitkomst."

Advocaat Rienzilla heeft de rechtszaak op persoonlijke titel gevoerd, maar de rol van de community hierbij was ook noemenswaardig. "Het hele verhaal is aangezwengeld door een eerder topic op Tweakers over jaarlijks salderen", zegt de advocaat. "Het feit dat er meer mensen waren die tegen de 'muur' van Budget Energie aanliepen, heeft me gemotiveerd om hier wat mee te doen. En in de discussie is best wat nuttige input gekomen, onder meer van mensen die zelf al met een geschillenprocedure bezig waren en tweakers die net als ik eens goed naar de wetsgeschiedenis hebben gekeken. Dat heeft het wel beter gemaakt, denk ik." Rienzilla gaf met enige regelmaat ook updates over de stand van zaken in de procedure in het hiervoor bestemde topic.

Persoonlijke motivatie

Rien Broekstra
Rien Broekstra

Uit het bovenstaande komt naar voren dat dit vooral een principiële zaak was voor Rienzilla. Voor een advocaat is het natuurlijk wat gemakkelijker om hier een zaak van te maken, omdat je dan niemand hoeft in te huren, maar er was natuurlijk ook de weg van een klachtenprocedure of de geschillencommissie. Waarom koos Rienzilla dan toch voor deze weg?

"In essentie omdat ik me belazerd voelde door Budget Energie. Ze verstopten ergens in de kleine lettertjes van een verbruiksoverzicht een cryptische mededeling, die erop neerkomt dat je honderden euro’s per jaar meer kwijt bent aan energie. Ik ben toen eens goed gaan uitzoeken hoe het met de salderingsregeling zit, heb m’n contract eens goed bekeken en raakte er al vrij snel van overtuigd dat wat Budget Energie van plan was, helemaal niet mocht.

Dan probeer je het natuurlijk eerst via een klachtenprocedure bij Budget Energie zelf, maar op die klacht kreeg ik een gescript antwoord dat in mijn overtuiging juridisch echt niet klopte. Ik liep echt tegen een muur op en bleek lang niet de enige te zijn, getuige ook de vele reacties hierover op het Tweakers-forum. Mijn conclusie was dat het een vooropgezet plan was van Budget Energie, waar het niet vrijwillig op zou toegeven.

Dus toen ben ik er eens goed voor gaan zitten en heb op papier gezet waarom ik gelijk had. Dat had natuurlijk ook via een geschillencommissie gekund, maar als je de weg weet, is een procedure bij de rechter niet heel veel duurder of ingewikkelder. En als je een sterke zaak hebt, zijn de risico’s, wat je moet betalen als je verliest, ook niet zo groot. Tegelijk zet je met een procedure bij de rechter de boel meer onder druk en krijg je, denk ik, ook een betere beoordeling."

Hoe moet salderen nu precies?

Een punt dat door de schikking is blijven liggen, is hoe salderen eigenlijk precies moet. Rienzilla zei op het forum van Tweakers over de wijze van salderen dat zijn standpunt in de procedure 'minder verstrekkend' was dan het standpunt van de minister en sommige andere deelnemers in het bewuste topic. Dat er door de schikking geen duidelijkheid hierover komt, noemt hij dan ook een 'blessing in disguise'.

In een Kamerstuk uit 2020 over een wijziging van de Elektriciteitswet werd nog eens duidelijk gemaakt hoe de saldering moet worden berekend. De leverancier berekent die 'door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit bedraagt'. Rienzilla benadrukt dat dit in feite betekent dat de teruggeleverde stroom wordt weggestreept tegen de verbruikte stroom en dat de leverancier het saldo tegen het overeengekomen tarief in rekening moet brengen.

Geld besparen met zonnepanelen

"De regeling is echter bedacht toen de (consumenten)tarieven voor energie nog niet zo volatiel waren als nu", licht toe Rienzilla toe. "Als ik de wetsgeschiedenis lees, is mijn indruk dat iedereen ervan uitging dat een energierekening iets jaarlijks is en dat niemand zich druk maakte over de mogelijkheid dat tarieven door het jaar heen significant verschillen. Je kunt je dan ook afvragen of het wel de bedoeling is geweest om, ook als die winterkilowatturen heel veel duurder zijn dan de zomerkilowatturen, de kilowatturen zonder meer tegen elkaar weg te strepen."

Rienzilla had zich naar eigen zeggen deels om strategische redenen op het standpunt gesteld dat het aantal kilowattuur contant moet worden gemaakt. In dat kader een voorbeeld: als 1kWh in de zomer 20 cent kost, levert het terugleveren in de zomer 20 cent per kilowattuur op. In de winter kan dat echter zomaar drie keer zo hoog zijn, dus 60 cent per kilowattuur. Dat zou nogal nadelig uitpakken voor mensen met bijvoorbeeld een warmtepomp, die in de winter veel vraag hebben. Zelfs mensen met onderaan de streep geen verbruik moeten nog steeds betalen als de tarieven dermate verschillende tussen de seizoenen. Op basis van die getallen zou iemand die in de zomer 2000kWh opwekt, 400 euro krijgen, maar als in de winter het verbruik juist 2000kWh is, kost dat 1200 euro. Netto moet je dan 800 euro betalen, terwijl er in feite 0 op de meter staat, doordat het verbruik en de teruglevering precies in evenwicht zijn.

'Of je het terugleververgoedings-percentage mag aanpassen, mag iemand anders uitvechten'Dat is natuurlijk geen uitkomst waar kleinverbruikers blij van worden. Nadat Rienzilla de dagvaarding had uitgebracht, kwam minister Jetten met de antwoorden op de Kamervragen over de salderingsregeling en maakte hij dus duidelijk dat salderen simpelweg betekent het wegstrepen van kilowatturen, wat uiteraard een stuk voordeliger is voor consumenten. In dat geval betekent netto een verbruik van 0 ook daadwerkelijk niets betalen. Rienzilla: "Nu er geen beslissing komt op de vraag of je moet salderen op de door mij gesuggereerde wijze, wordt die vraag in ieder geval niet op de door mij voorgestelde (nadeligere) wijze beslist. En gelet op de uitspraken van de minister, denk ik dat er inderdaad weggestreept moet gaan worden."

Inmiddels is er op dit punt meer duidelijkheid gekomen. Een ander communitylid heeft een zaak bij de Geschillencommissie Energie gevoerd over salderen per kwartaal of per jaar. In het eerder aangehaalde forumtopic over salderen heeft hij de uitspraak gedeeld. Het oordeel luidde dat er moet worden weggestreept.

Slot

Er is nu dus duidelijkheid in deze zaak over salderen op jaarbasis, maar er zijn ook wat punten blijven liggen waar geen duidelijkheid over is gekomen. Daarbij is vooral de kwestie van de hoogte van de terugleververgoeding interessant, dus in hoeverre of hoelang kun je als klant Budget Energie aan zijn contractuele toezegging houden om 100 procent van het leveringstarief als terugleververgoeding te betalen. Dat punt heeft Rienzilla door de schikking laten varen, omdat nu duidelijk is dat er jaarlijks gesaldeerd moet worden. Daarmee was het punt van het teruglevertarief wat minder belangrijk voor hem. Hij biedt wel aanknopingspunten: "Of je onder die overeenkomst voor onbepaalde tijd het terugleververgoedingspercentage mag aanpassen, dat mag iemand anders uitvechten die daar meer belang bij heeft. De argumenten staan in mijn dagvaarding."

Er is ook een andere interessante kwestie die in de context van deze zaak aan de orde is gekomen, niet in de laatste plaats doordat de directeur van Budget Energie er een groot punt van maakte in de uitzending van Radar: moet de salderingsregeling niet (sneller) op de schop? Het energiebedrijf vindt deze regeling 'achterhaald', spreekt over oversubsidiëring, vindt dat mensen zonder panelen voor de kosten opdraaien, mist een prikkel voor consumenten om slimmer om te gaan met energie en stelt dat gekeken moet worden naar andere manieren van duurzaamheid aanmoedigen. Daarbij noemt het bedrijf als voorbeeld lokale opslag van energie door bewoners of buurten. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de afbouw van de salderingsregeling op 1 januari 2023 zou beginnen, maar eerder dit jaar werd duidelijk dat de afbouw pas in 2025 zal beginnen en dan meteen met een grotere eerste stap.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Oorspronkelijke afbouw saldering (%) 100 91 82 73 64 55 46 37 28 0
Nieuwe afbouw saldering (%) 100 100 100 64 64 55 46 37 28 0

In deze kwestie van het achterhaald zijn van de salderingsregeling zijn ook andere geluiden te horen. Zo zijn er tweakers die kritisch staan ten opzichte van de standpunten van Budget Energie. Eerder was er bijvoorbeeld een commentaar in een achtergrondverhaal over de gekelderde teruglevertarieven waarin er schande van wordt gesproken 'dat de overheid is meegegaan met de lobby van de energiebedrijven om salderen af te schaffen'. Deze tweaker vindt dat het vinden van oplossingen voor de overcapaciteit in de zomer en het opslaan en het gebruik in de winter juist een taak moet zijn van de bedrijven en niet van de huishoudens. Daarnaast spreekt een tweaker op het forum over 'onzin' als het gaat over de stelling dat klanten zonder panelen duurder uit zouden zijn. Hij stipt aan dat de meeste opgewekte stroom gewoon zelf wordt gebruikt en dat er bij teruglevering sprake is van een minimale vergoeding, terwijl de energiemaatschappijen die stroom voor veel meer doorleveren.

In het topic over deze zaak van Rienzilla is ook veelvuldig gespeculeerd over waarom Budget Energie besloot om over te gaan op maandelijks salderen voor klanten met een variabel contract. Deed het bedrijf dit vooral om een maatschappelijke discussie over salderen op gang te brengen, zoals Budget Energie zelf lijkt te suggereren? Wilden ze af van 'dure' klanten met zonnepanelen? Duur, want door de salderingsregeling moeten de bedrijven stroom afnemen en wegstrepen tegen het volle afnametarief, terwijl die stroom elders veel goedkoper had kunnen worden afgenomen, zeker op zonnige momenten. Door de boodschap maandelijks te gaan salderen, zijn er in elk geval klanten vertrokken, waarmee een deel waarschijnlijk vrijwillig zijn salderingsoverschot heeft prijsgegeven. Bovendien werd eerder in de Volkskrant gesuggereerd dat het handelen van Budget Energie het bedrijf juist veel klanten zonder panelen heeft opgeleverd.

Of er nu echt een strategie achter zat of niet en of de negatieve publiciteit het bedrijf te veel is geworden, in ieder geval is er nu duidelijkheid over jaarlijks salderen. De vraag is nu of er ook duidelijkheid komt over de kwestie van het teruglevertarief. Volgens Rienzilla is de leveringsovereenkomst van Budget Energie daar vrij duidelijk over, maar duidelijkheid voor iedereen is er waarschijnlijk pas als de nieuwe Energiewet er is. En die laat nog wel even op zich wachten.

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Procedure tegen Budget Energie over salderen per jaar en TLV Forumtopic van 14 december 2022 781
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Reacties (216)

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TwiekertBOB 8 december 2022 08:34
Zeer interessant stuk, waarvoor dank.

Nu is de saldering duidelijk, die geschiedt namelijk op de kwh en niet op kwh * maandtarief, zoals het voorstel van Rienzilla.

Maar wat mij nog niet duidelijk is, is hoe er in geval van een variabel contract wordt afgerekend aan het eind van een jaar:

Voorbeeld:
Afname 3000 kwh
teruglevering 1000 kwh
dan is er 2000 kwh dat in rekening moet worden gebracht, maar tegen welk tarief (want die is iedere maand anders) ?

@Koekiemonsterr
Kun je hier iets meer over zeggen?
Laho @TwiekertBOB8 december 2022 13:09
Bij Tibber (dynamisch met uurprijzen) salderen ze op deze manier;

https://support.tibber.co...%20dynamische%20uurtarief.

Wordt dus wel gekeken naar de uurprijs op dat moment ipv een gemiddeld verbruik etc.
TwiekertBOB @Laho8 december 2022 13:44
Vanwege het dynamische tarief voor levering en terugleveren is dit wel begrijpelijk.

Maar in feite komt het niet overeen met de salderingsplicht, want die is op niveau van kwh en niet obv van kwh * tarief.

In het geval van Tibber moet je nog steeds een prijsverschil betalen over het moment van verbruik tov het moment van teruglevering. Nu kan dit ook in je voordeel uitpakken, al denk ik dat dat in de praktijk niet vaak in jouw voordeel zal uitpakken. Als je veel teruglevert dan is een dergelijk contract dus minder aantrekkelijk.
PepijnK @TwiekertBOB9 december 2022 04:52
Maar met een huisaccu en een leverancier als Tibber zou je bijna zeggen dat er toch te verdienen moet zijn als je oplaadt wanneer stroom goedkoop is, dus in de diepe daluren en terug levert wanneer de prijs hoog is, dus als iedereen aan het koken is.

Even met de prijzen van vandaag 9-12-22, als je tussen 03:00 en 04:00 oplaadt dan koop je een kWh voor 44,5ct, die lever je dan tussen 17:00 en 18:00 terug voor 69,84ct.
TwiekertBOB @PepijnK9 december 2022 07:28
ik dacht daar ook al aan. Zelfs dat je in de zomer op sommige moment een negatieve prijs hebt, waardoor je zelfs zou kunnen verdienen als je iemand aan je huis zijn auto laat opladen.

Maar:
Ik denk dat we de belasting en accijnzen vergeten. Deze betaal je wel voor afname, maar krijg je niet terug voor dat deel dat je meer teruglevert dan je gebruikt.

Ik heb er geen berekening aan gewaagd, dus ik kan er natuurlijk naast zitten.
PepijnK @TwiekertBOB9 december 2022 10:17
Belasting had ik wel even kort naar gekeken, maar dan nog zou je inkopen voor 44,5 en verkopen voor 61 en een beetje. Voor negatieve prijs zou je dan onder de -9 moeten zitten wil je er netto op toe krijgen.

Aan de andere kant moet je wel een beetje flinke accu hebben en een flinke aansluiting anders verdien je er nog niets aan. Als je zeg 10kWh weet te verstouwen dan praat je bij 44,5 om 61 nog niet eens over 2 euro.
Het probleem blijft een beetje dat je met een standaard 3x16A aansluiting niet veel meer dan die 10kWh redt in een uur.
AuteurKoekiemonsterr @TwiekertBOB8 december 2022 15:25
Fijn dat je het stuk met interesse hebt gelezen, dat gold bij mij ook voor je comment :) Eerlijk gezegd is daar volgens mij nog aardig wat onduidelijkheid over. Dit is een interessante vraag, dus iets om eens nader in te duiken. Je zou zeggen dat door die wisselende tarieven en alle uitgelezen data vanuit de slimme meter er wel iets van een gemiddeld tarief mogelijk zou zijn, maar ik kan er ook niet direct heel veel over zeggen. Wordt wellicht vervolgd.... :)

[Reactie gewijzigd door Koekiemonsterr op 23 juli 2024 06:36]

Unstable Element @Koekiemonsterr8 december 2022 18:58
Er staat in de uitspraak van de geschillencommissie een heel duidelijk stukje daarover
• Voor het geval er meer verbruik is dan teruglevering op jaarbasis: het verbruik van een kwartaal, gedeeld door liet totale verbruik op jaarbasis, vermenigvuldigd met liet saldo na verrekening op jaarbasis (= resultaat van de saldering). Het aldus aan een kwartaal toegerekend verbruik wordt afgerekend tegen liet tarief van liet betreffende kwartaal;
• Voor het geval er minder verbruik is dan teruglevering op jaarbasis: de ingevoede stroom van een kwartaal, gedeeld door het totaal van de ingevoede stroom op jaarbasis, vermenigvuldigd met liet saldo na verrekening op jaarbasis (=resuItaat van de saldering). De aldus aan een bepaald kwartaal toegerekende invoeding wordt afgerekend tegen liet invoedingstarief van dat kwartaal.

[Reactie gewijzigd door Unstable Element op 23 juli 2024 06:36]

TwiekertBOB @Unstable Element9 december 2022 07:24
Dus als het tarief op maandbasis is, dan mogen ze dat verrekenen tegen het tarief van die laatste maand?

Dan zou het wel eens goed kunnen zijn dat mijn jaarafrekening in augustus is!
Unstable Element @TwiekertBOB9 december 2022 18:35
Stel je verbruik is meer als je terug levering:

Dan wordt van elke maand het verbruik gedeeld door het totale (jaar)verbruik.

Het resultaat daarvan vermenigvuldigd met het overgebleven verbruik (na saldering). Dat dan weer vermenigvuldigd met de leveringskosten.

Of in formule vorm :
(Vmaand/Vtotaal)*SalderingsResultaart*Tarief
TwiekertBOB @Unstable Element9 december 2022 18:53
Het is niet het verbruik dat de vraag is, maar het tarief.

Ik neem daarom aan dat jij bedoelt het het verbruik dat resteert na saldering evenredig wordt verrekend tegen het gemiddelde maandtarief?
Unstable Element @TwiekertBOB9 december 2022 23:39
Het verbruik dat resteert na saldering wordt na rato van het maandverbruik verdeeld en dan afgerekend tegen het geldende maandtarief.
TwiekertBOB @Unstable Element10 december 2022 09:16
Dat is de facto een gewogen gemiddeld maandtarief. Dat zou voor mij redelijk zijn.
Unstable Element @TwiekertBOB11 december 2022 00:25
klopt
Ikzelf @Koekiemonsterr17 december 2022 19:28
Als je bij een dynamisch energiebedrijf bent, betaal je voor stroom ieder uur een andere prijs. Zodra je een voorschotnota krijgt voor de komende maand, zit daar tevens een nota bij van de afgelopen maand. Ondanks er dus van uur tot uur andere tarieven gelden, staat er een gemiddeld tarief op de nota. Dit moet de klant maar geloven, want dit is niet te controleren. Verder zeggen dynamische energiebedrijven, dat ze ook zeker voor mensen met zonnepanelen het overwegen waard zijn. De prijs die een klant moet betalen, krijgt hij ook terug als hij teruglevert. Daar zit hem nou net de kneep. Immers, in de zomer als het net overbelast is kost stroom bijna niets, dus de klant krijgt voor het terugleveren ook bijna niets. Vervolgens moet hij in de wintermaanden wel dure energie inkopen, want de zonnepanelen leveren dan nauwelijks iets op. Om deze reden lijkt mij een dynamische energieleverancier niet geschikt voor klanten met zonnepanelen, die ongeveer op 0 uitkomen.
Panthera @TwiekertBOB8 december 2022 09:40
Leveranciers welke per maand de tarieven wijzigen zullen ook maandelijks de slimme meterstand uit willen lezen. Dan hebben ze voor elke tariefperiode een begin- en eindmeterstand op basis waarvan het verbruik kan worden berekend.
Heb je geen slimme meter of staat de functionaliteit uit, worden de verbruiken berekend op basis van de profielfracties. Hier staat er iets over:
"Een verbruiksprofiel bestaat uit een reeks fracties verspreid over een jaar die samen het gehele jaarverbruik bevatten. De som van alle profielfracties is 1. Het verbruiksprofiel zegt dus iets over de spreiding van het verbruik over een jaar. Het kan worden gebruikt om in een bepaalde periode te schatten wat het verbruik zal zijn. Men neemt dan de som van de profielfracties in die periode en vermenigvuldigt het met het jaarverbruik. " .
TwiekertBOB @Panthera8 december 2022 11:29
Dat geeft nog niet echt antwoord op mijn vraag.

Stel:

je hebt in
jan-maart iedere maand 400kwh meer verbruikt dan opgewekt. Tarief is 1 euro/kwh in die periode.
Dan in april-september heb je meer opgewekt dan verbruikt (stel 1000 in totaal).
Dan van okt-dec weer meet verbruikt dan opgewekt (400kw per maand) tarief was 0,50/kwh.

Welke maanden worden het eerst gesaldeerd? De eerste 3 of de laatste? Dat is dan wel belangrijk want de eerste gaan over 1 euro/kwh, de laatste maar 0,50.
Kaoh @TwiekertBOB8 december 2022 14:36
Op die vraag wil ik ook al heel lang antwoord inderdaad. Geld ook voor dat prijsplafond. Omdat daar een jaarcap op zit, kan je dan die cap al opmaken in Q1 of wordt dit verdeeld over 12 maanden achteraf. Mag het bedrijf dat naar believe doen? Is ook een soort van saldering regeling.
hoeksmarp @Panthera8 december 2022 10:21
Dat zegt nog steeds niet hoe er gesaldeerd wordt (dient te worden). Gemiddelde tarief over je verbruik? Hoogste/laagste tarief van je verbruik voor het deel wat je overblijft? Iets anders? Ik vraag me dit trouwens ook af mbt het prijsplafond. Dit geldt tot 2900 kWh, maar over welke? De duurste? De goedkoopste? De eerste?
Nark0tiX @Panthera8 december 2022 10:43
Dit blijft toch een schatting? wellicht heb je juist in de koude maanden (toen het tarief de pan uit steeg) extreem weinig gedouched / de kachel aan gehad. En in de zomer maanden heel veel gedoucht.

Dan gaan ze er maar vanuit dat je het meeste in de koude maanden hebt verbruikt?

Met een "domme meter" is het gewoon weg niet te berekenen wat je per maand hebt verbruikt. zonder je verbruik handmatig af te lezen en ergens in te voeren.

Ook zeggen ze dan naar het gemiddeld verbruik van andere te kijken, wat ook niet echt relevant is. Zeker niet als ook daar een groot deel nog een "domme" meter heeft.
roelboel @TwiekertBOB8 december 2022 11:02
Potverdikkie, dat was precies wat ik zocht in het artikel en hier ook wilde vragen. Salderen = wegstrepen, sure, maar inderdaad, tegen welk tarief? Het viel me op dat Greenchoice mij in de zomer (veel leveren) spectaculair lage kWh prijzen aanbood en ze in de winter (veel gebruiken) even verdubbelde, wilde al m'n aluhoedje pakken want dit riekt.

[Reactie gewijzigd door roelboel op 23 juli 2024 06:36]

Get!em @TwiekertBOB8 december 2022 11:03
Aanvullend de vraag, nu ook jaarcontracten zeldzaam zijn: stel dat je 4x (of meer) in een jaar overstapt, hoe ga je dan berekenen welke kWh gesaldeerd worden en hoe komt dit terug op de eindafrekening per aanbieder.
En wat hanteer je dan als jaar: het kalenderjaar of het moment dat het (eerste?) contract is afgesproken (bijv 4maart x tot 4 maart x+1 )
RodeVre @Get!em8 december 2022 11:42
Dan saldeer je per contractperiode en niet per jaar. Alleen als je een heel jaar bij een leverancier zit wordt er op jaarbasis gesaldeerd en afgerekend.
SoloH @TwiekertBOB8 december 2022 09:15
Dat is een goede. Ik heb een variabel tarief, maar dat tarief wordt of werd 1x per jaar vastgelegd, namelijk wanneer je eindafrekening was. Nu willen de energiebedrijven dat wijzigen, en hebben ze dit probleem erbij. Waarschijnlijk sorteerde Budget Energie hierop voor. Je hebt nu kans dat ze simpelweg het tarief zullen verhogen om de kosten te kunnen opvangen en egaliseren.
erikbond @TwiekertBOB8 december 2022 20:13
Er heerst een zelfde vaagheid over meer teruglevering dan afname (netto teruglevering).

Ik heb hier wat mailcontact over gehad met MijnDomein energie, maar echt heel duidelijk is het nog niet (terug te vinden). Ze hebben het erover dat het tarief voor de netto-teruglevering (alles wat meer is teruggeleverd dan zelf verbruikt), het gemiddelde uurtarief is van het hele jaar. MijnDomein hanteert ook uurprijzen.
ton14 8 december 2022 12:08
Mijn aanbieding van Budget energie op 4 december 2022, voor januari 2023.
TKV = Trouwe Klant Voordeel. Alle prijzen met energiebelasting 2022 en ODE 2022,
Teruglevering is 50% van de leveringstarieven ex BTW.

Normaaltarief zonder TKV € 0,68727, DAL 0,57020
Normaaltarief met TKV € 0,67728, DAL 0,56021

Teruglevering zonder TKV € 0,25035, 0,24209
Teruglevering met TKV € 0,24209, DAL € 0,18371

Gas Zonder TKV € 2,16378
Gas met TKV € 2,14378
Azenomei 8 december 2022 06:41
Misschien moeten we ons eens gaan afvragen hoe nuttig al die zonnepanelen nu echt zijn. Als we zonder saldering subsidie de boel bekijken en de daadwerkelijke opbrengsten zouden krijgen is het totaal niet rendabel om ze te nemen.
MatthijsZ @Azenomei8 december 2022 09:33
Je zegt dat het zonder salderen niet uit kan. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb dit zelf laatst nagerekend.

Wij hebben voor 5500 euro aan zonnepanelen laten leggen, en dat brengt 3400 kWh op per jaar. Flinke overproductie, want we leveren zo’n 2800 kWh terug. Daarnaast verbruiken we ook nog zo’n 1400 kWh “uit de muur”.

Met 39ct per kWh verbruik en 0,09ct terugleververgoeding kom ik dan uit op:

3400-2800= 600x,39ct bespaard = 234 euro
2800x0,09ct terug geleverd = 252 euro

Per jaar dus 486 euro. Na 11 jaar maken we dus winst, zo’n 9 jaar lang.
Met salderingsregel gaat dat veel sneller, maar ook zonder een goede investering.

Nog los van het feit dat we nu flink overproductie hebben, en suboptimale ligging van zonnepanelen. In de meeste gevallen komt de berekening veel beter uit

[Reactie gewijzigd door MatthijsZ op 23 juli 2024 06:36]

Azenomei @MatthijsZ8 december 2022 09:40
Zodra je echte opbrengsten krijgt dan produceren de panelen niet het hele jaar hetzelfde. En als er meer wordt geproduceerd dan gebruikt op de momenten dat de piek opbrengsten uit de panelen komen is dit nagenoeg zonder waarde. Daar komen ze nu al achter in gebieden waar je je overproductie niet eens kan aanleveren omdat het net vol is. Dan kan je straks je stroom op het net dumpen voor wat het waard is, namelijk niets.
MatthijsZ @Azenomei8 december 2022 10:06
Dit zijn de echte productie cijfers.

Het probleem wat jij benoemt is makkelijk op te lossen met een accu, elektrische auto of buurtopslag. Die oplossingen hebben wij nu nog niet, maar datzelfde geldt voor het probleem wat je schetst. Momenteel is teruglevertarief hetzelfde over het jaar heen.
Azenomei @MatthijsZ8 december 2022 10:13
Die opslag oplossingen zijn niet voldoende voor de winter.
MatthijsZ @Azenomei8 december 2022 10:20
Dat hoeft ook niet. Het probleem wat je aanstipte was de overproductie in de zomer.

Als je de zomer productie iets beter kunt verdelen met lokale oplossingen is je probleem flink verminderd. Met een accu zouden wij al 17% minder over produceren in de maand juli. Met een buurt opslag is het hele probleem weg (niet iedereen in de wijk kan panelen leggen).
Sloeber @MatthijsZ8 december 2022 09:54
Even slechts voor de vergelijking: Met een investering van 5500 euro en 5% rente, had je na 11 jaar nog 2100 euro overgehouden. Zelfs bij 1% rente had je dan nog geld gehad.

Als elektriciteit 25ct/kWh was gebleven, was het al helemaal niet rooskleurig geweest. Met andere woorden, het is absoluut geen goede investering. Door stroom kunstmatig duur te maken (belasting en extra kosten van duurzame energie) kunnen zonnepanelen interessant lijken, maar hier blijkt in de realiteit dus weinig waar van te zijn.

Daar komt bovenop (zoals elders geschreven) dat saldering nergens op slaat, overdag is de stroom spotgoedkoop op de markt (ik heb het niet over hoog- en laagtarief) dus forceer je energiebedrijven eigenlijk jouw stroom tegen een premium terug te kopen. Deze kosten verrekenen ze dan vast en zeker elders.

P.S. zonder saldering zou je je investering na ~23 jaar terugverdienen. Wat is de levensduur van zonnepanelen? 20-25 jaar? In een wereld waar alles economy of scale is, hoeft men toch niet uit te leggen dat 15 panelen op een dak waarschijnlijk minder efficient stroom opwekken dan een kolencentrale met een generatief vermogen van 1GW?

[Reactie gewijzigd door Sloeber op 23 juli 2024 06:36]

MatthijsZ @Sloeber8 december 2022 10:16
Prima, dan rekenen we met 25ct. Je vergeet echter twee dingen: met je belegging moet je nog steeds geld aan de energieleverancier betalen. En die 25ct is niet constant.

Reken ik met 25ct per kWh dan kom ik op 150 euro per jaar aftrek (voor de 600 kWh echt verbruik, salderen en terugleveren doen even niet mee). Na 11 jaar is dat 1650 euro. Je daadwerkelijke winst is dus zo’n 500 euro.

Komt nog bij dat die 25ct onderhevig is aan inflatie. Dat is positief voor de zonnepanelen investeerder, maar negatief voor de belegger.
Als je een inflatie rekent van zo’n 3% komt je winst negatief uit. Oeps.

We rekenen hier dan zonder salderingsregel en terugleveren!
En met een suboptimale zonnepanelen installatie (twee dakzijdes, eentje NO en de andere ZW met veel schaduw), én met veel overproductie. Heb je een iets beter dak en plaats je minder panelen, dan is je investering een stuk lager voor dezelfde besparing (denk zo’n 3500)
Sloeber @MatthijsZ8 december 2022 10:51
Die terugbetaling zit al in mijn berekening, kijk maar. Het is 5500 (in plaats van dat betalen aan panelen, zet je het op de bank) en vervolgens betaal je maandelijks van dit bedrag, wat je anders met de panelen bespaard had. Dan ben je je 5500 euro dus pas na 11-30 jaar (afhankelijk van saldering en kWh prijs) je geld "kwijt". Wat ik zeggen wil is: een ROI van 11-30 jaar is bizar slecht, daar komt bovenop nog dat zonnepanelen dus nauwelijks als passief inkomen gelden, omdat de terugverdientijd bijna gelijk is aan de economische levensduur van die dingen.
MatthijsZ @Sloeber8 december 2022 11:08
Sorry, je hebt 100% gelijk, ik had de link niet geklikt :+
Daar zit inderdaad alles al netjes in! _/-\o_

Maar, het geld wat je uit je zonnepanelen haalt is liquide en kun je óók weer investeren. Dan hou je weer geld over. Zo’n 3,3x zoveel (7100 euro).

(Tevens, de inflatie in je calculator wordt niet gebruikt om de maandelijkse onttrekking/bijdrage te verhogen. Dat is in het echt waarschijnlijk wel zo, omdat de energieprijs met inflatie mee gaat)

[Reactie gewijzigd door MatthijsZ op 23 juli 2024 06:36]

Sloeber @MatthijsZ8 december 2022 12:00
Maar dan moet je beide scenario's eerlijk vergelijken. Dat wil zeggen:

- Scenario 1: Je begint te investeren met 5500 euro, en "verliest" jaarlijks 486 euro ("toeslag" energierekening)
- Scenario 2: Je begint te investeren met 0 euro, en jaarlijks "verdien" je 486 euro (dat je dan op een rekening zet)

Bij 5% interest heb je na 5 / 10 / 20 / 30 jaar: (zonder extra lastige dingen als inflatie en weet ik veel)
Scenario 1: €4334 / €2500 / -€1400 / -€8500
Scenario 2: -€2800 / €612 / €10570 / €28000

De vraag is natuurlijk, halen die zonnepanelen de 20 jaar? En hoeveel kosten zitten er in het onderhoud? Ik lees bijv. dat de omvormer maar 10-15 jaar meegaat.
MatthijsZ @Sloeber8 december 2022 12:26
Hulde voor je overzicht. Hier kan ik mij in vinden.
Nu reken je met 39ct én terugleververgoeding, maar zonder salderen, als ik het goed lees.

Ik heb deze overweging nog iets verder getrokken: inflatie wel meegenomen en saldering. In onze situatie kwamen we dan erg goed uit. In vergelijking met 7% rendement op investeren (ipv jouw 5%) kwamen de panelen al na 7 jaar meer winstgevend.

daarnaast heb ik een verwachting van stijging verbruik (ik heb nu jonge kinderen, en we verwachten over 5 jaar op een warmtepomp over te gaan). Dan komen de panelen nóg beter uit de verf.

Wij hebben geen centrale omvormer, maar zgn Micro-omvormers. Die gaan naar verwachting wel 20 jaar mee, net als de panelen. Tevens, als er iets kapot gaat is dat niet het hele systeem, en kan ik tzt beslissen wat voordeliger is (repareren of laten liggen).

Voor de meeste mensen (iets gunstiger dakligging, geen micro’s) zal de initiële investering veel lager liggen voor een vergelijkbare oplevering.

Uiteindelijk is het allemaal koffiedik kijken natuurlijk. Wie weet hoe de wereld er over 10 jaar uit ziet. Maar met de kennis van nu vind ik (persoonlijk) panelen een logische investering.

[Reactie gewijzigd door MatthijsZ op 23 juli 2024 06:36]

Sloeber @MatthijsZ8 december 2022 13:21
Een mooi voordeel van zonnepanelen en batterijen is natuurlijk wel dat je zelfvoorzienend bent. De (relatief hoge) belasting op energie is dan ook moeilijk te rechtvaardigen.
Waarom zou je BTW moeten betalen als je het van Vattenfall koopt, en is het gratis als je het zelf opwekt? Natuurlijk is dit te zeggen voor alles (groente, vlees, drank, klussen), maar legt het wel de vinger op de zere plek. Een eigen huis, ruimte, "startkapitaal" maakt het altijd eenovudiger om belastingen "te ontduiken".

Mocht je minder begaan zijn met het milieu, en echt om de besparing gaan, heb ik hier nog een leuke voor je:

€5000 aankoop. 0.3m3/kWh gasverbruik (dus prijs per kWh is ~1/3*gasprijs). Maak een leuke deal voor een lange-termijncontract, en reguleer de generator op de momenten dat je zonnepanelen niet genoeg elektriciteit leveren. Voor €10000 kan je jezelf volledig van het grid ontkoppelen :+
MatthijsZ @Sloeber8 december 2022 13:56
> Een eigen huis, ruimte, "startkapitaal" maakt het altijd eenovudiger om belastingen "te ontduiken".

Dat is ook compleet oneerlijk. Een van de vele redenen dat een getrapt belastingstelsel zoals de onze (met schijven) juist rechtvaardig is. En van de zotte dat we de derde schijf effectief hebben geannuleerd.

lol om je generator 🤣
Ons doel is niet ontkoppeling van het stroomgrid, maar een ontkoppeling van gas (op lange termijn)
gawnieskens @MatthijsZ8 december 2022 21:17
8 panelen op het zuidoosten leveren mij 3200kwh op 🌞🌞🌞met btw terug precies 3000 eurie...ik ben blij😁

[Reactie gewijzigd door gawnieskens op 23 juli 2024 06:36]

MatthijsZ @gawnieskens9 december 2022 07:22
Dat is ook een mooie configuratie :)
Denk dat jij sneller uit de kosten bent :)

Ik zit op 12 panelen, maar dus met suboptimale ligging (half NO, half ZW met schaduw). Vervangen stoppenkast heb ik met mijn 5500 ook meegerekend.

En dan nog kan het uit.
Ikzelf @MatthijsZ17 december 2022 19:37
Als je zonnepanelen hebt en een energieleverancier geeft je maar 9 cent terug voor overlevering, dan moet je daar snel wegwezen en bijvoorbeeld overstappen naar Vattenfall (16,8 cent) of Power Peers (0,21 cent). Via google kun je vast wel vinden, wie een nog hoger terugleververgoeding geeft. Dynamische tarieven zou ik niet doen. Het is zuur, als je voor je opbrengst vrijwel niets krijgt of zelfs moet betalen voor de teruglevering. De bent dan een energieleverancier van de energieleverancier.
MatthijsZ @Ikzelf18 december 2022 09:52
Klopt helemaal! Ik heb expres een wat ongelukkige cijfers gekozen te laten zien dat zelfs dan zonnepanelen uit kunnen.

Zelf zit ik op stroomprijs ex BTW als teruglevertarief, of te wel: 26ct
Retrospect @Azenomei8 december 2022 06:43
Ik zie salderen niet als subsidie. Waarom jij wel?
phoenix2149 @Retrospect8 december 2022 09:04
Salderen is een stimulans om te investeren in verduurzaming middels zonnepannelen. Ergo een subsidie, niet betaald door de overheid maar door de gebruikers van het stroomnet.

Immers de stroom die ik (en wellicht jij) terugleveren op de zonnige uren heeft niemand nodig en kost inkoop misschien wel 3 cent voor de leverancier(s), maar ze betalen jou het volle pond terug (nu iets van 56 cent)

Eigenlijk behoor je marktconform teruglevertarief te krijgen en dat gaat geleidelijk gebeuren vanaf 2025. Nou ja, markt conform.... want reken er maar op dat je je stroom niet marktconform betaald krijgt hoor. Je bent immers maar een gebruiker/consument die misbruikt kan worden wanneer mogelijk. Dat zie je al dat teruglever tarieven ver beneden markt conforme bedragen uitbetaald wroden als je over je saldeer hoeveelheid overschreidt, en dan ineens klagen we maar niet over de rest waar we (te) veel voor terug krijgen.

Het kan veel eerlijker voor consument EN leverancier. Dus 2026/2027 is interessant keerpunt voor investering in home battery/V2G mogelijkheden.
SvenHe @phoenix21499 december 2022 11:13
Voor nuttige v2g moet er dan ook voor elke geparkeerde ev een laadpaal zijn... Oh, daar kijk ik nu al naar uit : )

Nou ja, "elke ev". Niet de mijne, te oud.

[Reactie gewijzigd door SvenHe op 23 juli 2024 06:36]

phoenix2149 @SvenHe9 december 2022 17:17
Of je eigen laadpaal natuurlijk op je eigen oprit.

Geld niet voor mij helaas, hoewel ik wel een zij tuin heb, mag het geen parkeerplaats zijn.
SvenHe @phoenix214913 december 2022 09:37
Voor mij ook niet, maar de paal komt er binnenkort, draadje illegaal over de stoep...

Maar als auto's met de grid verbonden moeten zijn dan red je het denk ik niet met alleen de laadpalen thuis, dan moeten er voor auto's onderweg ook genoeg zijn.
phoenix2149 @SvenHe13 december 2022 13:39
Ligt er aan hoe je V2G inricht, op zijn minst voor je laadpaal thuis.

Ga je het alleen voor je eigen grid gebruiken (eigenlijk V2Huis) als soort home battery of ook delen met anderen buiten je eigen huis.

Als het namelijk buiten je eigen huis gedeeld wordt lijkt me lastiger. Want om te laden betaal je volle pond (of vanuit panelen) en wat krijg je dan terug als je aan het grid levert aan anderen. Niet te spreken nog over slijtage what laden-ontladen geeft wear&tear aan je batterij en dus levensduur neemt af. Dat zou dan ook gecompenseerd moeten worden in de prijs voor het gebruik van jouw auto in V2G.
gigi71 @Retrospect8 december 2022 07:39
Ik zal vertellen waarom ik het als subsidie zie (alleen niet door de overheid betaald). Zonnepanelen leveren stroom wanneer het al heel goedkoop is voor de energieleveranciers om in te kopen. Op momenten dat het veel duurder is om in te kopen ('s nachts en als er inder zonneschijn is (bv. in de winter) willen de eigenaren het weer terug hebben. De kosten van dat verschil zal over de kwh's die wel betaald worden verdeeld worden en die worden daardoor dus duurder. Dit raakt mensen zonder zonnepanelen onevenredig hard.
NoepZor @gigi718 december 2022 08:15
Je moet ook meenemen waarom energie op die momenten zo goedkoop is. Juist door de zonnepanelen. De energiemaatschappijen hoeven op dat moment geen megadure op gas geproduceerde kilowatturen af te nemen. Tuurlijk ligt de salderingsvergoeding wat hoger dan wat de elektriciteit op dat moment kost, maar tegelijkertijd scheelt het je op dat moment gewoon dure fossiele energie. Die kuubs gas die energieproducenten daarmee besparen kunnen dan mooi in de winter verbruikt worden. Het verhaal is dus niet zo zwart wit als geschetst wordt.
CEx @NoepZor8 december 2022 11:36
Het is gewoon vraag en aanbod, i.t.t. degene boven je beweerd is 's nachts de stroom vaak goedkoper omdat er weinig vraag is. Idem voor weekend vs doordeweeks.
En die kuubs gas van de energieproducten wordt echt niet netjes 'bewaard', zodra er vraag is voor een acceptabele prijs wordt het vergeven. Leuk al die verhalen over wapenen tegen Rusland, maar de goedkope gasdeals worden alsnog door de EU opgepikt (incl. NL).

Dat alles staat ook los van de vraag of het subsidie is.
Het is simpelweg subsidie omdat stroom aanbieden als (mini) leverancier tegen de echte marktprijs (dus zonder belasting, BTW, ODE) een stuk minder opleverd dan met de huidige salderingswetgeving.
Kevinns @CEx8 december 2022 15:50
Dat alles staat ook los van het feit dat energie voor iedereen nu nóg duurder zou zijn als men geen zonnepanelen zou hebben. Want dan moet je dure fossiele bronnen aanspreken. Ja het zorgt voor een soort ongelijkheid, maar alsnog is het beter voor de bevolking als geheel.

Is salderen een soort van subsidie: ja.
Wordt het gesaldeerde bedrag betaald door mensen zonder zonnepanelen: ja.
Zouden deze mensen beter uit zijn zonder salderingsregeling: nee.

(Is het tijd om deze regeling af te bouwen: ja)
Jaco69 @CEx9 december 2022 18:21
Leveranciers strepen sowieso af bij elkaar en rekenen door naar de consument. 1 maal de BTW, ODE doorberekenen i.p.v. 2 x voor 1 kWh noem ik geen subsidie maar normaal/gewenst. Verschillende basis kWh tarieven voor verschillende tijden van leveren/opnemen kan ik nog begrijpen maar de volledige toeslagen betalen over opnemen zonder dat het geleverde eraf is gehaald is stelen. De buren die de kWh uiteindelijk opnemen betalen dan nog eens wat al betaald is.
jpfx @gigi718 december 2022 08:10
Misschien zouden die energiebedrijven dan slim moeten zijn en investeren in energie opslag, zodat ze goedkoop kunnen inkopen en opslaan voor de duurdere perioden. Nu nemen ze de simpele weg door die opslag bij de consument te laten leggen. Overigens zijn bedrijven als Budget Energie eigenlijk helemaal geen energiebedrijven meer maar handelaren. Privatisering heeft in deze voor de consument schijn voordeel opgeleverd.
Tom-Z @jpfx8 december 2022 10:59
Dat klinkt leuk, maar energieopslag is enorm duur. Om alleen maar 17 miljoen koelkasten 8 uur aan de praat te houden heb je het equivalent van ongeveer 50.000 Tesla's (Model S) nodig. Dat is een miljardeninvestering, en dan komt daar nog bij dat batterijen geen oneindige levensduur hebben maar na een paar duizend cycli op zijn. Dus binnen een paar jaar mag je al die batterijen naar de vuilstort brengen (lekker milleuvriendelijk) en weer een miljard uitgegen aan nieuwe batterijen. En dat is voor een fractie van wat we aan zonneenergie hebben op te slaan.

Er zijn wel alternatieven, maar die zijn nog niet voldoende volwassen of (pumped hydrostorage) is Nederland niet geschikt voor.

En dan nog vind ik dat als een energieleverancieer investeert in een batterij (of welke opslag dan ook) dat die dan een vergoeding zou moeten krijgen voor het opslaan en terugleveren van energie.
jpfx @Tom-Z8 december 2022 11:28
juist grootschalige opslag kan op efficientere en milieu vriendeliijker wijze worden gerealiseert dan thuis batterijen. En feitelijk koopt men de terug geleverde energie tegen het goedkopere zomertarief. Je draait de boel dus eigenlijk om. Dat aan saldering een eind komt is evident, maar op dit moment bepaalt de energieleverancier zelf wat een "marktconforme" inkoopprijs is. Dit terwijl ze energie gewoon duurder inkopen dan wat ze betalen aan teruglevering. En dat is natuurlijk ook scheef (terwijl je geen keus hebt aan wie je je over energie verkoopt).
Femme UX Designer @jpfx8 december 2022 15:35
juist grootschalige opslag kan op efficientere en milieu vriendeliijker wijze worden gerealiseert dan thuis batterijen. En feitelijk koopt men de terug geleverde energie tegen het goedkopere zomertarief.
Kun je voorbeeld noemen van een technologie waarmee betaalbare seizoensopslag mogelijk is?

De huidige grootschalige accusystemen werken momenteel op een tijdsduur van 2 uur (tot hooguit 4 uur). Dat betekent twee uur laden op momenten met goedkope energie (middag en nacht) en twee uur ontladen in de ochtend en avond.
Dat aan saldering een eind komt is evident, maar op dit moment bepaalt de energieleverancier zelf wat een "marktconforme" inkoopprijs is. Dit terwijl ze energie gewoon duurder inkopen dan wat ze betalen aan teruglevering. En dat is natuurlijk ook scheef (terwijl je geen keus hebt aan wie je je over energie verkoopt).
Je bepaalt ook zelf bij wie je energie inkoopt. Er zit nu al best wat variatie in terugleververgoedingen. Om klanten met veel PV-opwek te behouden zullen energieleveranciers een competitieve terugleververgoeding moeten bieden anders loopt de consument naar een andere aanbieder. Op dit moment komen ze er wellicht nog mee weg omdat de meeste huishoudens hun energiegebruik nog niet volledig met de teruglevering kunnen salderen. Na 2025 wordt de terugleververgoeding net zo belangrijk als de leverkosten van energie bij het vergelijken van aanbieders.

Dat een energieleverancier winst wil maken is logisch. Ze moeten ook rekening houden met de onbalanskosten door teruglevering door consumenten. Die installaties zijn namelijk ongeregeld. Als er teveel aanbod is zal een energieleverancier de productie van eigen windmolens of zonneparken moeten terugschroeven (lopen ze opbrengsten mee mis) of een ander moeten betalen om dit te doen.
jpfx @Femme8 december 2022 16:10
Je levert terug aan bij wie je inkoopt. En dat is niet een normale gang van zaken doen.

Eerder opgemerkt is de (nu ogen niet efficiente) opslag van h2.
killercow @Femme9 december 2022 16:20
Het gros van de energie gebruiken de meeste huishoudens voor warmteopslag.
Overproductie van stroom in de zomer, en of overdag, dan wel het willen wegmaken van warmte kan op zich allemaal een aardewarmte put, of een zandbatterij in.
Ikzelf hoop een vergelijkbare oplossing te kunnen gaan toepassen als deze in onze boerderij's oude ondergrondse mestkelder.
https://www.energy-storag...y-goes-online-in-finland/
~30kwh aan stroom uit de zomer kan 60m3 aan zand tot 1600 graden Celsius opwarmen. De crux zit hem natuurlijk in de verwachte verliezen, maar die zijn met een eenmalige isolatieactie hopelijk goed te beperken. Een kas boven op de kelder kan dan de ontsnappende warmte alsnog nuttig gebruiken om het groeiseizoen wat te verlengen.
NKR @Tom-Z8 december 2022 11:52
Ik ben het in principe met je eens hoor, maar hier even een paar dingen
- Je hoeft geen hele auto's te gebruiken, maar alleen de accu's.
- Ook hoeft niet maar 1 energiemaatschappij te zorgen voor al het gebruik, maar alleen dat van hun klanten.
- Daarnaast is het ook zo dat we ook nog andere generatie hebben dan alleen zonneenergie,dus de accu's zijn niet als enige verantwoordelijk om de koelkasten aan de gang te houden.
- Accu's zijn voor meer dan 90% recycleerbaar.Veel typen zelfs boven de 99%. De afvalberg is dus lang niet zo groot
- De energiemaatschappij kan een businesscase maken door goedkope stroom te kopen en duur te verkopen.
Tom-Z @NKR8 december 2022 13:09
Ja, natuurlijk ga je geen auto's gebruiken. Het is om het in perspectief te zetten.

Die businesscase is juist de reden dat we van salderen af moeten.
migjes
@gigi718 december 2022 11:01
Zonnepanelen leveren stroom wanneer het al heel goedkoop is voor de energieleveranciers om in te kopen
oke vreemd dan.
ik kijk nu naar 8 december, en weet dat mijn zonnepanelen om 3:00 in de nacht echt geen bal doen.
prijs is dan 0,29€/kWh.
en tussen 9:00 en 16:00 als ze wel werken, dan zie ik een prijs van niet lager als 0,40€/kWh tot zelfs 0,55€/kWh
https://energie.anwb.nl/actuele-tarieven
dus, nop niet altijd is dit zo.

oke, in de zomer is dit een ander verhaal, dan zie je wel veel meer dat het goedkoper is in de middag.
alleen heb ik oost--west panelen liggen en in die zomer maanden begint mijn productie al voor 6:00 in de ochtend tot zelfs na 20:00.
en ook daar heb ik een leuke productie die op dure momenten dus zit.
dus ook daar is het geen simpel verhaal.

maar als jij dan salderen als subsidie wil zien, dan vind ik ook dat het niet hoeven betalen van energie belasting op kolen een subsidie is.
zie:
https://www.belastingdien...grondslag/kolenbelasting/
en
https://www.belastingdien...elling_van_kolenbelasting
als we dit dan ook afschaffen, dan zijn in eens de lage energie prijzen ook weer weg.

(wil alleen maar waarschuwen dat de energie markt niet zo simpel is als je stelt.
er zijn vele zaken die van alles door elkaar gooien, heel de energie markt hangt van subsidie aan elkaar.
pas op welke stelling je daar in wil nemen is mijn waarschuwing. ;) )
CEx @migjes8 december 2022 11:43
Ligt het aan mij of zijn deze twee tegenstrijdig?:
U hebt kolen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
U hebt aardgas of kolen niet als brandstof gebruikt.

Hoe wek je electriciteit op uit kolen zonder deze te verbranden?

Salderen is subsidie omdat zonder deze maatregel je minder ontvangt voor je teruggeleverde stroom. Rompslomp zoals leveringscontracten/controle meetinstallatie nog niet eens meegenomen.
migjes
@CEx8 december 2022 12:10
je kunt gas/kolen voor meer als alleen brandstof gebruiken.
zo kun je gas ook kraken tot waterstof en dat weer verkopen als brandstof.
(kan ook met kolen gedaan worden, maar gebeurd nergens zo ver ik weet. :? )
en nog wel meer dingen waar je niet zo snel aan denkt en wel in de regels staan.
(heel veel etc etc, de industrie moet ook gesubsidieerd worden natuurlijk van onze belasting centen. :P )

salderen, gaat eigenlijk alleen over het belasting gedeelte van de kWh prijs die een particulier betaald.
je hebt de:
kale energie prijs (KP).
de opslag duurzame energie (ODE)
energiebelasting (EB)
en daar nog een 21% BTW sausje over heen.
(dus (KP+ODE+EB)+BTW) als je wil rekenen)
dit was tot 1,5 jaar geleden:
KP = 6
ODE = 3
EB = 10
en dan met 21% BTW maakte grofweg een 0,22€/kWh.
grofweg 70% is belasting en het salderen de KP staat er buiten.
maar dit is nu geworden:
KP = 30-50
ODE = 3
EB = 10
en dan met 9% BTW maakte grofweg een 0,22€/kWh.
lastig uit te rekenen, maar een grove 30% is belasting en salderen geworden.
je zou ook kunnen zeggen dat salderen al is gehalveerd of eigenlijk meer als dat. ;)
(zelf beter uit rekenen en zo en de echte cijfers pakken die ook voor jouw gelden.
iedereen heeft een ander contract en zo, dus mag je zelf doen.
https://www.belastingdien...arieven_milieubelastingen
succes is mij te moeilijk aan het worden, het veranderd elke maand op het moment, is niet meer bij te houden. )

(vergeet ook de vrijstelling van belasting niet op je energie rekening dit jaar een woeping € 681,63 ex BTW (je je krijgt daar ook BTW over) maar dit kun je ook als subsidie zien. }> )

ik zelf zou volledig tevreden zijn zonder saldering, als ik dan wel die 30-50ct krijg.
want dat is zelfs meer als ik kreeg een 1,5jaar geleden met salderen kreeg.
zo zie je maar alles veranderd erg snel, zo snel dat ik niet snel meer een mening heb die in een kort bericht op tweakers past, heb ik een heel boekwerk voor nodig. ;)

(rompslomp, nop ik heb nog een ouderwetse feraris meter, met zo een draaischijf.
ik reken 1x per jaar 1 kWh af, niks geen rompslomp als je het mij vraagt. 8-) )

[Reactie gewijzigd door migjes op 23 juli 2024 06:36]

CEx @migjes8 december 2022 12:25
:) Toch bedankt voor een mooie inhoudelijke reactie!

En eens, salderen mag van helemaal weg als daar een reëele regeling voor terugkomt. Ik verwacht alleen niet dat de overheid tevreden gaat zijn met minder belasting.
migjes
@CEx8 december 2022 12:41
overheid wil niet graag belasting mislopen, is een populaire mening.
maar dat is geen waarheid en zit veel genuanceerder in elkaar.
(ik snap de mening van vele wel, lol er zijn 2 zekerheden in het leven:
de dood en de belasting (en de belasting komt ook nog 1x langs als je dood bent, lol))

elke kWh die ik lever en door de buren word gebruikt, daar word ook belasting overbetaald door de buren.
dus zo erg is dit nu ook weer niet voor de overheid. ;)

maar wat is reëel?
op dit moment vind ik 70% van de KP + 9%BTW heel reëel en zou ik blij genoeg mee zijn.
dus zelfs meer als zonder salderen en dit kan doordat de KP wel 30-50ct is.
maar krijgen we weer een 6ct KP, dan vind ik iets heel anders reëel.
moeilijke materie dit is. :P

(grofweg heeft een beginner met zonnepanelen een 15-20ct nodig per kWh voor de eerste 5 jaar.
daar na mag het al zakken.
moeilijk in 1 regeling te krijgen, grootste verschil met gas/kolen/olie gebruiken voor elektra is:
die methodes gebruiken 1x aanleg centrale, en elk jaar grote bakken met geld voor de olie/kolen/gas.
versus: 1x aanleg zonnepanelen/windmolen, 0 kosten per jaar voor zolang het werkt.
deze manieren van financieren zijn gewoon weg niet comptabel met elkaar en leveren problemen op de lange termijn op.
oplossing ik heb hem niet.
ik ben vorig jaar door de TVT van mijn panelen en warmtepomp heen gegaan.
en maak dit jaar grofweg (weet het nog niet) 3,5k€ winst/besparing.
en dat is nooit mijn bedoeling geweest. ;) )
Retrospect @gigi718 december 2022 07:43
De kosten van laag en hoogtarief voor elektriciteit zijn echt heel erg klein. Het meeste elektriciteit lever ik en verbruik ik in het hoogtarief. En met een jaarcontract zit er geen verschil in zomer en winter.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 23 juli 2024 06:36]

Melkunie @Retrospect8 december 2022 08:01
Het gaat niet om het hoog- en laagtarief voor de consument, maar op de spotmarkt.
Op het moment dat jij teruglevert (vooral tijdens jouw hoogtarief) wordt jouw stroom direct gedumpt op die handelsmarkt voor waanzinnig lage bedragen. Die moet je als een soort effectenbeurs zien waarop de actuele prijzen razendsnel kunnen stijgen en dalen. Soms moet jouw opgewekte stroom dus ook voor negatieve bedragen worden verkocht, dan moet je leverancier betalen voor jouw opwekking. Jouw terugleververgoeding is echter veel hoger dan ze voor jouw stroom krijgen. Iemand moet dat verschil betalen, en jij bent het niet zelf.
In 2022 betaalde huishoudens die niet salderen gemiddeld €705 om de mensen met zonnepanelen te 'subsidieren'. Het aantal saldeerders stijgt, dus de groep niet-saldeerders die de rekening krijgt daalt, net als de energieprijzen, dus dat bedrag zal alleen maar stijgen in 2023.
Knijper1962 @Melkunie8 december 2022 09:15
Mijn buren aan beide zijden, hebben geen zonnepanelen, maar moeten op mooie dagen, als ik een volgens jou waardeloos, overschot op het net zet, toch gewoon de volle mep betalen.
Voor hen is die stroom best prijzig en dus waardevol.
Jouw argument past alleen heel mooi in het straatje van de energiebedrijven.
Melkunie @Knijper19628 december 2022 09:41
Wat bedoel je met 'volgens jou'?
Ik maak geen argumenten, ik leg simpelweg de huidige situatie waar we in zitten uit. Dat we iets moeten doen aan die situatie ben ik het volledig met je eens.
LooneyTunes @Knijper19628 december 2022 09:53
Jouw argument past alleen heel mooi in het straatje van de energiebedrijven.
En dan vooral in het straatje van energiebedrijven die zelf niet produceren maar alleen handelen.
Wat mij betreft stappen we daar ook zo snel mogelijk van af. (Zijn in principe niets anders dan speculatie-bedrijven die hopen op lage inkoop en hoge verkoop, waardoor ze kunnen omvallen als het mis gaat. Ik zie een NUON Vattenfall nog niet snel omvallen met hun eigen productiecapaciteit)

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 23 juli 2024 06:36]

RoyD @Knijper19628 december 2022 10:31
Nee, uw stroom is dan niet waardevol. Ze kunnen dan soms stroom voor een negatieve prijs krijgen op de stroombeurs vanwege een overschot. En niet voor de hoofdprijs waarmee u saldeert.
Knijper1962 @RoyD8 december 2022 10:51
Dan zouden mijn buren op die momenten ook wel het verschil in prijs willen terugzien in hun afname. Als het dan toch niks kost...
stekkiekiller @Knijper19628 december 2022 10:57
Kan de prijs naar beneden. De kosten van salderen vallen dan weg voor de energiemaatschappijen.

We kunnen beter van dat hele salderen af en subsidie op thuisbatterijen geven. Daar hebben we in praktijk meer aan.
Knijper1962 @stekkiekiller8 december 2022 11:31
Mee eens.
Subsidie op thuisbatterij , of misschien op wijkbatterijen(schalingsvoordelen) voor de bewoners die meebetalen. Of wijkbatterijen uitgebaat door netbeheerders.(vereist veranderde wetgeving)

Maar of de prijs dan naar beneden zal gaan? Kunnen wel natuurlijk, maar ja die winst voor de e-maatschappijen is zo lekker, daar zullen ze wel niet vanaf willen.
RoyD @stekkiekiller10 december 2022 10:55
Subsidies moeten door een ander opgebracht worden in de vorm van belastingen en heffingen. Nee, dan ook geen subsidies op thuisbatterijen. Eventueel een collectieve buffer in een wijk. Deze heeft een betere benuttingsgraad dan individuele systemen thuis. Alleen moet hiervoor wel de fiscale belasting van stroom worden aangepast. Als er dan toch een subsidie voor individuele particulieren moet komen dan een tegemoetkoming in de meerprijs van een V2G systeem. Zo wordt de batterij in de auto beter benut.
CEx @Knijper19628 december 2022 11:38
Dat wordt langzaam mogelijk met bijv. ANWB en Frank of andere aanbieders met variabele stroomtarieven per uur.
Zo heb ik vorige zomer met name op de zondagen rond de lunch geld toe gekregen op stroomverbruik.
RoyD @CEx10 december 2022 10:57
Dat geld krijgen is dan weliswaar alleen de kale stroomprijs.

[Reactie gewijzigd door RoyD op 23 juli 2024 06:36]

pharmacist @Retrospect8 december 2022 06:59
Het is maar hoe je het bekijkt: wie meer dan modaal verdient heeft meer kans op een eigen huis, die hij kan voorzien van zonnepanelen en zit vaak in een sector waarbij thuiswerk overdag gemakkelijker kan inplannen en tussendoor als de zon maximaal schijnt allerlei apparaten kan aanzetten die veel stroom verbruiken en overdag al koken, dan iemand die door een beperkt budget in een flatwoning moet gaan zitten, die naast de verplichte onderhoudskosten voor de flat (als hij dat gekocht heeft), niet in staat is om zonnepanelen neer te zetten (zelfs als hij daarvoor geld zou hebben, maar net niet genoeg om een vrij staand huis te kopen) en door zijn werk pas 's avonds thuis is als de zon al onder gegaan is en dan pas de dure stroom van het net moet gebruiken om te koken/de was te doen. Wie meer verdient zal ook meer profiteren van de zonnepanelen, dus ja: in de praktijk is het een vorm van subsidie voor wie meer verdient en een vrijstaand huis kan bezitten. Misschien moeten de mensen die overdag de gehele dag moeten werken maar een batterij kopen plaatsen waarvoor geen plaats is in hun flatwoning opgewekt door de zonnepanelen die ze niet kunnen zetten op het gemeenschappelijke dak van de flat, zelfs als er wel geld voor kunnen uitgeven (maar niet genoeg om een vrijstaand huis te kopen om ook een parkeerplaats te zetten voor een auto die ze overdag tijdens hun niet bestaande thuiswerk kunnen opladen om zo helemaal niet te kunnen profiteren van de gratis zonnestroom die ze niet kunnen opwekken van al het bovenstaande).

[Reactie gewijzigd door pharmacist op 23 juli 2024 06:36]

Cid Highwind @pharmacist8 december 2022 07:10
Dat maakt het allemaal nog geen subsidie. Het zou fijn zijn als men bij de juiste definities blijft wanneer men poogt een discussie aan te gaan.

Wat het wel is, is een vastgelegde regeling van vroeger waarvan de relevantie na het behalen van de doelstelling (indirect stimuleren, niet subsidiëren, van aankoop zonnepanelen) in twijfel kan en moet worden getrokken.

Ik vind het terecht dat Rienzilla hier met succes z’n punt kon maken, niks dan lof voor de aanpak. Maar de regels die hier voor gezorgd hebben mogen best tegen het licht worden gehouden. Energietechnisch zou je namelijk zelfs kunnen beargumenteren dat salderen per maand nog een erg schappelijke tegemoetkoming is. Het is technisch gezien ook gewoon mogelijk dit op de seconde te berekenen nu overal een smart meter hangt.
divvid @Cid Highwind8 december 2022 07:22
Het is technisch gezien ook gewoon mogelijk dit op de seconde te berekenen nu overal een smart meter hangt.
Dan heb je geen vattenfall, de laatste tijd hebben ze veel moeite met het uitlezen van de meters.
Melkunie @divvid8 december 2022 08:02
Elke leverancier heeft daar problemen mee, want dat is een probleem van de netbeheerders ;)
denonman1 @divvid8 december 2022 08:29
Daar heb ik gelukkig geen last van.
Ik lees mijn meter zelf uit en dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen :-)
divvid @denonman18 december 2022 10:26
ik ook, dus het valt des te meer op. Ook de kostenschattingen zijn niet op de werkelijke contractprijzen gebaseerd, dus heb je weinig aan die apps.
dezero @Cid Highwind8 december 2022 07:34
Het is geen subsidie vanuit de overheid, maar van andere klanten van het energiebedrijf. Energiebedrijven leggen er geld op toe, dat moet toch ergens vandaan kopen en dus gaan de tarieven omhoog. Bovendien gaat die subsidie grotendeels van lage naar hoge inkomens, rijkere mensen kunnen in de winter goedkoop hun Tesla laden, terwijl de armere mensen daarvoor (grotendeels) de rekening betalen.

Dure ingekochte/geproduceerde stroom in de winter wordt nu weggestreept tegen vrijwel waardeloze door de klant geleverde zonnestroom in de zomer. Die stroom in de winter wordt dus gesubsidieerd, zoals printer- en consolefabrikanten hun apparaten ook vaak subsidiëren en dat doorberekenen in de cartridges en games. Ik denk dat het woord subsidie hier de lading het best dekt, maar het voldoet inderdaad niet aan de beperkte definitie van vandale.nl.
Cid Highwind @dezero8 december 2022 08:08
Je citeert de Van Dale die letterlijk aangeeft dat het woord “subsidie” de lading hier niet dekt. Er vindt namelijk geen financiële ondersteuning van de overheid plaats.

De salderingsregel is enkel een spelregel voor de markt. Dat de regeling een verschuiving van kosten tot gevolg heeft maakt het nog geen subsidie.

Een snelheidslimiet is ook geen subsidie, ondanks dat het indirect tot gevolg heeft dat boetes voor een overheveling van geld zorgen.
CEx @Cid Highwind8 december 2022 11:50
Geen financiële ondersteuning? Oh nee?
Het grootste deel van de prijs is opgebouwd uit belasting. Het wegstrepen hiervan is absoluut geen normale gang van zaken in de fiscale wetgeving.
sympa @CEx8 december 2022 17:26
Sinds de prijzen zo zijn gestegen is belasting zeker niet meer de hoofdmoot van de energieprijs.
Azenomei @dezero8 december 2022 13:33
Dit is inderdaad waar ik op doel.
MzKzM73 @Cid Highwind8 december 2022 10:37
Hoe kom je erbij dat overal een smart meter zou hangen? Dat is nog lang niet het geval en ook helemaal (nog) niet verplicht.
Cid Highwind @MzKzM738 december 2022 11:38
Ehm, de traditionele meter wordt toch echt uitgefaseerd: https://www.consuwijzer.n...-verbruik/de-slimme-meter

Tevens was voor 2020 reeds de doelstelling dat 80% over zou zijn.

Ergo, de techniek voor een meer gebalandeerd system is er. De regelgeving is echter nog niet daarom aangepast en tot die tijd kan je als consument natuurlijk er je voordeel mee doen. "Overal" was dus wat overdreven, maar de uitzondering tot norm verheffen is het andere uiterste.
MzKzM73 @Cid Highwind9 december 2022 09:07
Klopt, men wil graag dat iedereen een slimme meter neemt gezien alle commerials die nog steeds rondgaan over dit onderwerp (zowel vanuit de overheid als de leveranciers).

Maar het las een beetje als: "Laten we de tankstations maar weghalen want iedereen rijd toch elektrisch."
Zover zijn we echter nog niet en er zal nog een oplossing moeten komen voor de mensen die wel een digitale, maar geen slimme meter hebben. (Want nogmaals, het is niet verplicht, een domme digitale meter mag ook prima)
Retrospect @pharmacist8 december 2022 07:05
Ik had het over de saldering op zichzelf. Inkomen of het gebrek er aan heeft daar niets mee van doen. Mensen in een sociale huurwoning kunnen overigens evengoed salderen als hun woonstichting panelen heeft gelegd.
sygys @Retrospect8 december 2022 08:32
We denken hier te klein.. Je moet meer kijken naar het feit of energie maatschappijen de terug geleverde stroom die wij opwekken met zonnepanelen ook echt niet kwijt kunnen. Energiemaatschappijen beweren wel dat het niet rendabel is en dat ze de stroom niet kwijt kunnen maar is dat echt zo.

Ik ben me dit gaan afvragen toen afgelopen zomer opeens in de media een stortvloed aan berichten kwam "zet je airco op 25!" Hiermee werd gedoeld op het feit dat we minder energie moesten gaan verbruiken. Dit staat natuurlijk lijnrecht op wat er nu beweerd wordt. En hiermee trek ik de geloofwaardigheid van energiebedrijven heel erg in twijfel.

Somers mogen we dus blijkbaar niet onze airco aanzetten want dat kost te veel stroom... Terwijl je aan de andere kant dus hoort dat er in de zomer veel te veel stroom is. Hoe kan dit dan?

Vervolgens lees je nu dat netbeheerders hun prijzen op vast recht met een 10tje per maand gaan verhogen. Want ze moeten zogenaamd nu opeens na 60 jaar alleen maar cashen en niks doen "het netwerk gaan verzwaren". Ik kwam met de opmerking dat dit leuk en aardig is maar dat wanneer iedereen van het gas af gaat ze juist toch ook weer veel minder kosten hebben om het gasnetwerk te onderhouden... maar hier krijg je uiteraard zoals ik verwachtte geen reactie op.

Er worden constant door bedrijven (kut) smoesjes bedacht om de prijzen "verantwoord" te kunnen verhogen. Wat me hierin nog het meeste stoort is dat een ACM mee gaat in deze bizarre argumenten en het goedkeurt.

Stunts als met budget energie door in te spelen op mensen die geen zonnepanelen hebben is gewoon tenenkrullend. Verkeerde informatie geven aan deze mensen om ze over te halen om veel te dure stroom bij hun te kopen omdat ze geen zonnepanelen hebben. En dan mensen met zonnepanelen daarvan de schuld geven.

Kijk ik snap dat jarenlang gas een lucratief verdienmodel was. maar je kunt snappen als je de prijs naar 4 euro per kuub gooit dat mensen gaan zoeken naar alternatieven. Vervolgens ga je zeuren dat het net het niet aankan. Ik zeg dan. eigen schuld! De gasprijzen zijn alleen gebaseerd op speculatie en het daadwerkelijke inkopen is volgens mij nog nooit zo laag geweest als tijdens de oorlog. Dus lange tijd hebben ze allemaal gigantisch kunnen cashen over de rug van hun klanten. en nu schieten ze opeens wakker en denken ze. shit niemand heeft straks nog gas! Fuck dan moeten we maar de stroomprijzen omhoog schroeven en hier ook een smoesje voor bedenken.

"100% energie uit wind en zon in nederland" staat er op mijn contract bij coolblue. vervolgens vraag ik me dan af hoe het ingodsnaam toch zo kan zijn dat dag 1 dat de prijzen omhoog gaan het ook opeens 2x zo duur is geworden om die stroom te leveren. En als je daar naar gaat kijken dan snap je dat er miljarden extra worden verdient momenteel. Die paar extra transformator huisjes of kabels die gelegd moeten worden kunnen daar prima van betaald worden maar ze doen net of hun het slachtoffer zijn hier.

Het wordt eens tijd dat iedereen wakker wordt en dit niet zomaar accepteerd.

[Reactie gewijzigd door sygys op 23 juli 2024 06:36]

timeraider @sygys8 december 2022 10:24
Wel als toevoeging dat de Nederlandse overheid hierin ook gewoon ruk is met het regelen van nieuwe electra infrastructuur want die zijn net zo belangrijk in deze acties als de bedrijven.
Hoewel het in veel steden redelijk geregeld is, is er een enorm groot gedeelte van Nederland waar de aanschaf van een electrische garagedeur met een te hoog voltage al issues kan geven :D
Dit kan niet opgelost worden met "paar extra transformator huisjes of kabels" (Hoewel het in strekking wel correct is, zal de hoeveelheid een stuk anders zijn), dat kost vele miljoenen (Uitgezonderd van enige kosten voortkomend uit de werkzaamheden).
divvid @timeraider8 december 2022 10:31
zie daar: regeren is vooruitzien...maar die slogan is al jaren de deur uit. Het is niet zo dat we ver voor de crisis de capaciteitsproblemen niet zagen aankomen. Een familielid die bij Tennet werkt roept dat al jaren
CEx @divvid8 december 2022 11:54
Klopt, maar als diezelfde groep netbeheerders vervolgens aangeeft dat 2030 wel heel kort dag is voor gasloos en met een lijst van vragen komt dan geeft de overheid geen gehoor.
Het is nog 8 jaar weg, maar ik durf te wedden dat 2030 niet gehaald gaat worden.
divvid @CEx8 december 2022 13:39
Die weddenschap ga ik niet aan, bij voorbaat zou ik die verliezen.
Mijn WP staat zo al 5 maanden in bestelling, laat staan voor nog niet geplaatste bestellingen

[Reactie gewijzigd door divvid op 23 juli 2024 06:36]

aikebah @CEx8 december 2022 21:22
Klopt, maar als diezelfde groep netbeheerders vervolgens aangeeft dat 2030 wel heel kort dag is voor gasloos en met een lijst van vragen komt dan geeft de overheid geen gehoor.
Het is nog 8 jaar weg, maar ik durf te wedden dat 2030 niet gehaald gaat worden.
Je bedoelt die netbeheerders die van de ACM geen vooruitziende blik mochten hebben? (hun netwerktarief niet op het nivo mochten brengen dat zij noodzakelijk achtten voor capaciteitsuitbreiding ter anticipatie op de toekomst?)
RoyD @sygys8 december 2022 10:24
Het stroomnetonderhoud is ook niet gratis. En het aansluiten van allerlei zonne- en windparken op land en zee in allerlei uithoeken, gebeurt op gemeenschappelijke kosten. En bij het salderen betaalt een zonnepaneeleigenaar niks maar is er wel verlies in het netwerk.
BlueTooth76 @RoyD8 december 2022 10:41
Maar voor het aansluiten van die zonne- en windparken betalen we al jaren een ODE in ons kWh tarief.
blorf @RoyD8 december 2022 11:04
Het stroomnet bestond altijd al voor afname. Dat is niet nu ineens kostbaarder geworden omdat mensen minder afnemen, want dat is waar afdragen op neer komt. Het tarief-verschil tussen afnemen en afdragen heeft geen technische basis. Er verandert niets aan de installatie als een eigen stroombron een stukje vereist vermogen op zich neemt.

Die hele markt ruikt naar bedrog wat ook vanuit de regering wordt gesteund. Ze zijn een valse waarde van energie aan het proberen te handhaven door alles wat voordeel betekent voor de afnemer onnodig ingewikkeld en duur te maken of helemaal te verbieden. Volgens mij had iedereen al lang zelf een gevaar-vrije bodemwarmte-installatie kunnen hebben, alleen blijft er dan niks van de energierekening over dus dat gaan we niet doen.
kaas-schaaf @Retrospect8 december 2022 08:10
Het probleem daarbij is dat de woonstichting dan de administratie moet gaan doen en iedereen zich vaak moet inkopen wat het nog steeds problematisch maakt voor mensen die geen paar duizend euro hebben liggen. Ik krijg in ieder geval geen enkele beweging bij de mijne omdat ze vooral geen zin hebben in de administratie. Je kan het ook op individuele basis doen, door panelen te plaatsen op 'jouw' stukje dak en een kabel te leggen wat veel makkelijker is qua administratie, maar dat krijg je er echt nooit door heen heb ik het idee.

Bovendien staan woonstichting en vaak niet te springen om te investeren in 50 a 60 jaar oude panden, wat veel van die flats zijn.
NegativeFreak @kaas-schaaf8 december 2022 16:07
Hoe kom je op het idee dat de woonstichting / woningbouwcoöperatie de administratie moet doen? Dat zou betekenen dat je bij hen dan ook het Gas en Electra afneemt.
Op een flat of appartementencomplex is het gelijk al een stuk lastiger maar niet onhaalbaar. Je kunt dan bijv. 100 panelen leggen, delen door het aantal woningen en per woning een gedeelte van de kabels per panelen naar de meterkast van de woning trekken. Dan hoeft er alleen maar gesproken worden over de servicekosten. Het onderhoud is voor de woningstichting of woningbouwcoöperatie.

Hier zijn er op de huurwoning(en) ook zonnepanelen gelegd. Je krijgt hogere servicekosten maar de rest is voor mijzelf. Ik moet dus zelf de meterstanden aanleveren, waar nodig, al gaat dat via de slimme meter maar de opbrengst is geheel voor mij.
Zer0 @NegativeFreak8 december 2022 21:12
Hier zijn er op de huurwoning(en) ook zonnepanelen gelegd. Je krijgt hogere servicekosten maar de rest is voor mijzelf. Ik moet dus zelf de meterstanden aanleveren, waar nodig, al gaat dat via de slimme meter maar de opbrengst is geheel voor mij.
Nee, de opbrengsten zijn niet geheel voor jou, je betaalt immers extra servicekosten.
Jan1337 @pharmacist8 december 2022 07:20
In het scenario dat je schetst heeft juist iemand die overdag buitenshuis werkt het meeste profijt van salderen. De opwek van overdag kan immers 1-op-1 gebruikt worden op een moment dat het uitkomt.
Boefmans @pharmacist8 december 2022 09:10
Salderen is ergens een vorm van subsidie. Echter: het verschil in opbrengst tussen terugleveren en aankopen van stroom is echt absurd in mijn ogen (factor 10 ofzo), mede door belastingen.

Ik ben van vrijopnaam overgestapt naar een grote leverancier, omdat vrijopnaam per maand ging salderen. Kostte mij minimaal 1000 euro per jaar ofzo. (Andere reden overigens was dat ik door idioot hoge maandbedragen ik 5000 euro in de pot had zitten bij ze, beetje eng als een maatschappij kan omvallen).
Ik zie salderen zoals het bedoelt is: soepeler maken van de tweede stap in verduurzamen (zonnepanelen dus, na isoleren). Derde stap is warmtepompsystemen en vormen van energieopslag (auto, batterij, zonneboilers) om met de electriciteit ergens heen te kunnen. Daar hebben we met de huidige saldering een paar jaar de tijd voor...
Vinnie.1234 @pharmacist8 december 2022 10:30
Ik zelf woon in een huur appartement en heb zelf 5 zonnepanelen op het dak + warmptepomp. En ken er steeds meer die dit hebben. De zonnepanelen / warmtepomp zitten gewoon in de huur inbegrepen. De verhuurder heeft alle zorgen en ik de winst die ik uit de zonnepanelen haal. Dus je hoeft echt geen eigen huis te hebben hiervoor en de zonnepanelen hoef je ook niet altijd te kopen.

De warmptepomp iben ik echter niet blij mee, wat zou ik graag terug willen naar gas :(. Met een verwarming op 18 graden nog steeds 300 Kwh in een maand gedraaid. Verwarming nu uit (Het is binnen gewoon 21 graden namelijk) en nog steeds gemiddeld 8Kwh per dag. Ik hoop dat dat ding storing heeft (Woningbouw ingeschakeld), maar anders echt waardeloos.
BlueTooth76 @Vinnie.12348 december 2022 10:45
Een warmtepomp is heel zuinig.
8kWh stroom lijkt veel maar het staat gelijk aan ongeveer 1m3 aardgas die omgezet kan worden naar warmte uit een CV-ketel.

300kWh / 30 dagen / 8kWh per kuub staat dus ongeveer gelijk aan 1,25m3 aardgas per dag. Dus super zuinig juist.
Vinnie.1234 @BlueTooth768 december 2022 11:38
De verwarming staat uit he... Ik was vorige maand 200 euro kwijt om mijn verwarming uit te hebben staan.
Ik woon in een appartementje van 50m2. De buren stoken zo hard dat ik niks hoef te doen om het warm te houden, of beter gezegd ik heb tot op heden vaak 's avonds de ramen wijd open om het af te laten koelen.

Je gebruikt gemiddeld zo 0.2 m2 gas voor 5 minuten douchen. Ik moet dus 30 minuten per dag minimaal douchen met gas om net zo veel te verbruiken als dat mijn warmptepomp verbruikt zonder te douchen. (de 8Kwh is gemiddeld verbruik zonder dat ik het warm water gebruikt heb).
calvinturbo @Vinnie.12348 december 2022 14:02
Ik zou dit toch even goed nakijken... lijkt me sterk met verwarming uit dat de warmtepomp zoveel verbruikt in normale omstandigheden, zeker omdat een warmtepomp een factor 3-4.5x zuiniger zou moeten zijn omgerekend.

[Reactie gewijzigd door calvinturbo op 23 juli 2024 06:36]

Vinnie.1234 @calvinturbo8 december 2022 14:52
Ik heb al contact opgenomen met de Woningstichting die mijn melding door hebben verwezen naar de aannemer. Dus het is nu maar weer afwachten :(

Toegevoegd:
Er zit een reset knop op, als ik die indruk gaat drom verbruik gelijk een paar uur omlaag. Dus dat is in ieder geval iets.

[Reactie gewijzigd door Vinnie.1234 op 23 juli 2024 06:36]

CEx @BlueTooth768 december 2022 11:57
Tegenwoordig wordt gerekend met 9,5 kWh uit een kuub gas, of 10 als het even op klad moet.
Hij geeft overigens aan dat de verwarming uit staat, dus dan zou het puur ventilatie zijn, dat is best fors.
jerry1967 @BlueTooth768 december 2022 16:36
Met een COP van 4, wat als vuistregel gebruikt wordt bij een warmtepomp, is 1 kubieke meter gas gelijk aan 2 kW verbruik van de warmtepomp. Hierbij wordt uitgegaan van de calorische waarde dat 1m3 gas gelijk staat aan 8kW aan vermogen. Een COP van 4 betekend dat het rendement van de warmtepomp 400% is. Dan is 1m3 gebruikt gas gelijk aan 2 kW gebruikt vermogen van de warmtepomp. Je stelling dat 1m3 gas gelijk is aan 8kW aan stroom betekend dat de COP 1 is. Dus 1 kW er in, is 1kW er uit.
tostyijzer @pharmacist8 december 2022 14:08
Voor een deel heb je gelijk. Burgers met een flat kunnen meestal geen zonnepanelen aanschaffen voor eigen gebruiken. Het is wel zo dat ze hun apparatuur zo in kunnen stellen dat het overdag aan gaat. Mijn vaatwasser, wasmachine en droger (allemaal ongeveer 10 jaar oud) hebben allemaal een uitstelfunctie. Ik zorg al jaren dat deze apparatuur (om de beurt) aan gaat als mijn panelen stroom opwekken terwijl ik zelf op werk ben (mijn werk kan niet goed op afstand). Als stroom overdag goedkoper is, kunnen ze daar zeker gebruik van maken.
sympa @tostyijzer8 december 2022 17:30
Ik gebruik de meeste stroom toch met andere dingen dan wassen, drogen en vaatwas. Dat is 4 kWh per week of zo.
Verlichting, de computer, thuiswerken, koffieapparaat, het gebruikt een stuk meer gek genoeg.
tostyijzer @sympa9 december 2022 15:45
Het reaguursel waar ik naar verwees had het heel specifiek over wassen/koken (;
superbikkel @pharmacist8 december 2022 14:38
Mijn ouders (niet meer werkzaam) en mijn zus (deeltijd) hebben op hun huurhuizen "gratis" panelen liggen van de woningbouwvereniging (dankzij verplicht verduurzamen). Opbrengst is voor hun. Zij zijn geen rijke mensen, maar profiteren net zo veel als de mensen die jij omschrijft.
goDiegogo @pharmacist11 december 2022 08:40
Op het gedeelde dak van die flatwoning kunnen ook heel eenvoudig zonnepanelen geplaatst worden.
Wordt ook gewoon gedaan.
GertMenkel
@Retrospect8 december 2022 07:47
Het probleem met salderen is dat je een gigantische prijs krijgt voor je stroom. BTW en andere kosten die ten goede komen van de staat of betalen voor het onderhoud van het stroomnet betaal je een stuk minder, ondanks dat je net zo goed gebruik maakt van de stroomkabels/wegen/ziekenhuizen.

Zonnepanelen schelen de netbeheerders natuurlijk wel iets in onderhoud en dergelijke maar met 100% salderen is dat lang niet de kosten waard.

Het gevolg is dat mensen die geen zonnepanelen (kunnen) nemen eigenlijk jouw aansluiting op het stroomnet subsidiëren door wel de nodige belastingen over hun energie te betalen; aangezien alles alleen op percentages werkt, betaal je dus automatisch ook meer als niet-zonnepaneeleigenaar wanneer iedereen om je heen wel panelen installeert.

Tot de salderingsregeling helemaal is afgebouwd en terugleveren voor dezelfde prijs gaat als de inkoop van stroom (en dat is een stuk minder dan de prijs de andere kant op) zit je eigenlijk met een trucje geld te verdienen uit een onderhand achterhaald systeem.

Dit heeft ook een sociale impact, mensen die niet veel te besteden hebben, hebben ook niet de som geld liggen om de investering in zonnepanelen te doen en daarmee op de lange termijn veel geld mee te besparen. Je hebt hetzelfde met isolatie, al betaal je daar over het algemeen niet mee voor anderen. Het gevolg is dat de rijken goedkoper uit zijn en de armen hun stroomaansluiting bovengemiddeld subsidiëren, wat natuurlijk compleet de omgekeerde wereld is eigenlijk.

Ik ben helemaal voor het aanmoedigen van zonnepanelen maar ik vind het wel degelijk subsidie.
mphilipp @GertMenkel8 december 2022 08:57
Precies! Ik heb eigenlijk ook nooit begrepen waarom ze die regeling op deze manier hebben bedacht. Op die manier stimuleer je zonnepanelen op de verkeerde manier. Daarom vinden velen het een vorm van subsidie. Nou kun je heel kinderachtig een semantische discussie gaan voeren over wat subsidie exact is, maar het is een extra bijdrage die je krijgt. Daar komt het op neer. Als het puur en alleen de prijs voor de opgewekte electriciteit was die op dat moment geldig was, zou het ok zijn. Ik dacht aanvankelijk ook dat het op die manier ging.
Het deed mij denken aan de verminderde fiscale bijtelling van hybride auto's, waarbij men massaal in die belachelijke Mitsubishi SUV PHEV ging rijden die zoveel brandstof als een Abrams tank verbruikt, maar omdat iemand een stekker op dat ding heeft geplakt zodat ie 6 meter electrisch kon rijden, reed je dat ding voor de prijs van een Kia Picanto...dat moet natuurlijk niet kunnen.

Ik weet niet of de discussie over de sociale impact helemaal terecht is. Het is in ieder geval helemaal niet iets voor alleen rijke mensen, zoals iemand anders hier ergens in de discussie riep. Ik zie genoeg rijtjeshuzien met zonnepanelen in wijken waar écht geen rijke mensen wonen. Het zijn gewoon mensen die blijkbaar wat centjes hebben gespaard, en het is bovendien ook geen gigantische investering. Sommigen konden misschien wel overwaarde uit hun huis gebruiken oid. Ik vind het een beetje flauw om daar een rijk vs arm discussie van te maken.
Maar buiten dat, kunnen mensen met een lager inkomen weer aanspraak maken op allerlei (deze keer echte) subsidies/bijdragen/tegemoetkomingen/bijzondere bijstand en noem maar op. Zo kunnen zij beter omgaan met de stijgende energiekosten.
Groningerkoek @mphilipp8 december 2022 11:17
Ik heb eigenlijk ook nooit begrepen waarom ze die regeling op deze manier hebben bedacht.
Ik begrijp wel hoe bij invoering de gedachte is geweest. De regeling is in 2004 ingevoerd, en voor die tijd was hoewel niet officieel de praktijk hetzelfde want bijna iedereen had nog meters die terugliepen, maar mede door de opkomst van slimme meters vond men dat het in regelgeving gegoten moest worden.

Nog niet zo lang geleden waren instabiele opwerkingsvormen als wind en zon geen factor van belang voor de prijs wegens hun veel te klein aandeel in het geheel, en draaiden we op centrales (gas, olie, kern, waterkracht etc..) en dat waren altijd stabiele vormen van energie, en de fluctuatie in die prijzen was klein en had dankzij het relatief kleine aandeel van de grondstof in de uiteindelijk prijs in een kWh amper van belang (Als gas 30% duurder werd, scheelde je dat een keer 1 of 2 centen per kWh bij de opwekking)

Nu echter is het aandeel van niet stabiele opwekking dusdanig gegroeid dat het ene moment van de dag je betaald krijgt om stroom in te kopen op de markt en even later als de zon ondergaat en er geen wind is, is die peperduur. Dat er nu zo'n gedoe is met de onhoudbare salderingsregeling komt in mijn beleving vooral omdat de Nederlandse overheid weer achter de feiten aanhobbelt i.p.v. regeren met een vooruitziende blik.
mphilipp @Groningerkoek8 december 2022 11:42
Dat er nu zo'n gedoe is met de onhoudbare salderingsregeling komt in mijn beleving vooral omdat de Nederlandse overheid weer achter de feiten aanhobbelt i.p.v. regeren met een vooruitziende blik.
Inderdaad. Een beetje vooruit kijken en de boel planmatig aanpakken.
Maar men heeft sowieso niet goed nagedacht over die hele transitie, want ons hele net is nog lang niet geschikt om alle EV's op te laden als straks iedereen er een moet hebben. Daar is ook al eerder op gewezen, maar dat is genegeerd. De transitie wordt ons min of meer opgedrongen door de overheid die zelf decennia lang heeft zitten niksen op dat gebied. Dus nu moet de burger alle kosten dragen: we moeten warmtepompen kopen, zonnepanelen, ev's en de open haard moet de deur uit. Leuk allemaal, maar dit is voor normale mensen onbetaalbaar.

En wat men denk ik nog vergeet zijn de parkeergarages. Ik zit in het bestuur van de VvE van onze flat en de parkeergarage en wij willen laadfaciliteiten aan gaan bieden. Maar alleen al het aanleggen van de ringleiding waar de individuele parkeerplaatseigenaren hun oplaadapparaat kost iets van €1300 per parkeerplaats. En dan hebben we 175 parkeerplaatsen. Maar je moet vroeg of laat wel iets doen, want straks moet iedereen in zo'n ding rijden.
Groningerkoek @mphilipp8 december 2022 12:41
Die transitie moet je zien als het woningtekort. Als je een intentie weergeeft om het op te lossen en doelen stelt die op bepaalde data gehaald moeten worden, dan is het probleem voorlopig opgelost. Later zeg je dan dat er door factoren die niet planmatig meegenomen konden worden een wijziging in het doelschema optreed.

Het is erg triest maar het vertrouwen in de Nederlandse politiek ben ik aangaande dit soort dingen al jaren kwijt. En die transitie gaat een regelrechte ramp worden. Nog los van al het geld dat het kost, wie gaat het uitvoeren? Vaklui en techneuten zijn nu al net zo schaars als een stradivarius en dat wordt elk jaar erger door de vergrijzing.
Centurion183 @GertMenkel8 december 2022 08:22
Subisidie: financiële ondersteuning door de overheid van een particuliere activiteit

Als je dus kijkt naar deze definitie uit de vandale dan krijgen we geen cent van de overheid, ook niet als je kan salderen.
Salderen houdt in dat de energiebedrijven jou dezelfde prijs moeten geven voor jou opgewekte stroom en dat je dat over een jaar mag uitsmeren. Hierbij komt dat je dus de belasting die je betaald dus niet betaald over de stroom die je terug levert.
Dus wek je evenveel stroom op als als dat je verbruikt ongeacht het tijdstip, dan betaald je geen belasting hierover (nu nog, maar dit verdwijnt).

Dit is dus belasting die je niet hoeft te betalen, dat maakt het nog geen subsidie zoals je in de definitie kan lezen. Je krijgt hier nog geen cent van de staat voor jou actviteiten.

https://www.rijksoverheid...ubsidie-voor-zonnepanelen
Ook hier lees je dat salderen een regeling is en geen subsidie.

Dat je terug levert op een moment dat het niets waard is kan wel kloppen uiteraard, maar dat maakt voor deze discussie niet uit. Ik zelf betaal overigens een hoog tarief op momenten dat stroom heel goedkoop is, ook al heb ik zonnepanelen. En de meeste mensen hebben dit.
Waarschijnlijk smeren energiemaatschappijen de kosten die zonnepanelen voor hen meebrengt uit over alle aansluitingen die zij hebben. Het kan dus zijn dat iemand zonder zonnepanelen iets meer betaald per kwh omdat anderen stroom opwekken.
Ik snap dat dit vervelend is voor mensen zonder panelen, maar dit is nog steeds geen subsidie.
CEx @Centurion1838 december 2022 12:02
Het niet betalen van belasting en dat later mogen wegstrepen kan gezien worden als subsidie. Het is niet zo dat jouw belasting wordt doorgeschoven naar de energieleverancier.

Overigens is iedere subsidie een regeling vanuit de overheid.

Als je niet de dikke van dale pakt maar een willekeurig economie boek dan wordt een subsidie ook vaak omgeschreven als een gift/gunst vanuit een instantie (vaak overheid) om bepaald gedrag te stimuleren. Dat is hier zeker het geval.

Wat ik alleen bijzonder vind is dat mensen bang zijn om het een subsidie te noemen. We willen toch met elkaar naar meer natuurlijke opwekking?
Deleon78 @Centurion1838 december 2022 08:42
Saldering zegt niets over het tarief.
Groningerkoek @Centurion1838 december 2022 12:19
Als je dus kijkt naar deze definitie uit de vandale dan krijgen we geen cent van de overheid, ook niet als je kan salderen.
Ik zat hier nog even over te denken, maar je krijgt wel een korting op af te dragen belasting en dat is toch echt een financiële ondersteuning van de overheid en dus subsidie.
Centurion183 @Groningerkoek8 december 2022 13:18
Als je niet de dikke van dale pakt maar een willekeurig economie boek dan wordt een subsidie ook vaak omgeschreven als een gift/gunst vanuit een instantie (vaak overheid) om bepaald gedrag te stimuleren. Dat is hier zeker het geval.
Hmm, lijkt te kloppen wat je zegt.
https://www.tripleclear.n...bsidie-een-helder-uitleg/
Alhoewel ik wel iets lever voor de financiële injectie, echter niet direct aan het bestuursorgaan.
Het levert de zonnepaneel eigenaar een Fiscaal voordeel op als ik de link lees.

Edit: Voortschrijdend inzicht

[Reactie gewijzigd door Centurion183 op 23 juli 2024 06:36]

Centurion183 @Groningerkoek9 december 2022 07:55
Aan de andere gaat de salderingsregeling aflopen over een aantal jaar, dus dan is de subsidie helemaal weg.
Plompie @GertMenkel8 december 2022 08:51
Dit heeft ook een sociale impact, mensen die niet veel te besteden hebben, hebben ook niet de som geld liggen om de investering in zonnepanelen te doen en daarmee op de lange termijn veel geld mee te besparen.
Natuurlijk moet je een huis hebben om ze op te leggen maar iedereen kan ze betalen. Dat het alleen voor de rijkere is, is echt onzin.

Iedereen mag gebruik maken van een van de vele gemeentelijke regelingen. Inclusief opendagen / woonwinkels / noem maar op waarbij alles nog eens haarfijn word uitgelegd en je zelfs kan worden geholpen bij de aanvraag (offerte, BTW teruggave, etc). Wij hebben zo'n gemeentelijke regeling voor de financiering gebruikt, betalen een paar tientjes per maand aan aflossing en die hebben we 1:1 in mindering op ons maandbedrag gebracht. Het hoeft dus niets te kosten en levert op termijn geld op.

Je moet het alleen wel even doen.
Groningerkoek @Plompie8 december 2022 11:20
Afhankelijk van je situatie is een paar tientjes in de maand of weinig, of simpelweg niet op te brengen.
Plompie @Groningerkoek8 december 2022 11:35
en die hebben we 1:1 in mindering op ons maandbedrag gebracht
Het kost dus niet extra, dat is de hele crux.
Groningerkoek @Plompie8 december 2022 11:48
Niet elke gemeente heeft regelingen voor huurders en dan moet je in de financiële positie zitten om voldoende te mogen lenen. Het is mooi dat als je de uitgave doet dat je deze terug kunt verdienen, maar niet iedereen is in staat om zo'n uitgave te kunnen doen ;)
Centurion183 @Groningerkoek9 december 2022 08:04
Op dit moment zal het moeilijk zijn inderdaad voor veel mensen om zonnepanelen te kopen. Maar een jaar of wat terug ging het voor veel mensen financieel beter. En nee niet iedereen kon het betalen, alhowel het soms ook een keuze is voor een deel waar je je geld aan wilt besteden. Een deel had met een beetje goede wil al lang zonnepanelen kunnen hebben.

Dat men te laat is ingesprongen kunnen de huidige paneel eigenaren niets aan doen natuurlijk.
Ik zie het zelfs als iets goeds, omdat deze mensen iets willen betekenen voor het millieu (en ja, ook hun eigen portemonnee, maar ik zie het liever positief).
boertjeg @Retrospect8 december 2022 08:24
Zonnepanelen zijn zeker nuttig. Laat ik dat voorop stellen.

Waar ik moeite mee heb is dat we met salderen doen alsof 1kWh op elk moment van het jaar, of dag, hetzelfde waard is. Dat is namelijk niet zo.

Een Elstar appel heeft net geplukt niet dezelfde waarde als diezelfde appel die 6 maanden in een koelingsinstallatie heeft gelegen om vers te blijven. Die 2e appel kostte een stuk meer moeite totdat hij door jou, de consument, wordt gekocht.

Bij stroom is dat net zo. Als op een zonnige winderige dag het aanbod de vraag overstijgt wordt stroom érg goedkoop (soms zelfs gratis of negatief). Wanner dan in de avond de gasinstallaties aan gaan om aan de vraag te voldoen schiet de prijs omhoog. Met salderen kunnen diegenen met zonnepanelen de goedkope stroom letterlijk wegstrepen tegen dure stroom.

Voor dat prijsverschil in de markt betalen we met z'n allen, daar zorgt de energieleverancier wel voor.

Dus ja, ik zie dat als subsidie voor de vermogenden uit de handen van de mensen die niet die luxe hebben.

Edit: type

[Reactie gewijzigd door boertjeg op 23 juli 2024 06:36]

hackerhater @boertjeg8 december 2022 10:50
Als het netwerk genoeg capaciteit had zou genoeg zon & wind er simpelweg voor moeten zorgen dat alle fossiele centrales uit gaan. Geen enkele reden om die dan te laten lopen.
Indien er dan nog te veel stroom is hoort het naar storage te gaan zoals accu's (snel) en evt H2 opwekking (duur, maar als je toch stroom te over hebt).

Fossiele centrales zouden naar mijn mening alleen moeten draaien als er geen andere optie meer is.
Maar dat vereist het verwijderen van het markt-denken in de energie-markt. In ieder geval voor de fossiele backup-centrales.
Groningerkoek @Retrospect8 december 2022 07:55
Dat de wetgever bedrijven verplicht om duur bij jou en mij in te kopen terwijl ze het veel goedkoper elders kunnen inkopen en hen zelfs verplicht om op jaarbasis tegen elkaar weg te strepen ongeacht de prijs die op verschillende momenten voor het product geldt is in de letterlijke zin van het woord natuurlijk geen subsidie, maar als je kijkt naar de ontstane situatie is het wel een bizarre en onhoudbare situatie.

De manier waarop Greenchoice dit deed was niet netjes, maar dat ze het deed vindt ik zeer begrijpelijk, iemand moest dit doen om en meer helderheid te verkrijgen en de bizarre situatie verder aan de kaak te stellen, ook omdat dit alleen maar prijsopdrijvend werkt voor de consument als geheel waarbij de lasten uiteindelijk vooral bij hen zonder panelen terecht zouden komen.
haarbal @Retrospect8 december 2022 09:15
Ik zie salderen niet als subsidie. Waarom jij wel?
Mensen zonder panelen subsidiëren degenen met, omdat de panelen vooral veel leveren op momenten dat de stroom goedkoop is.
Azenomei @Retrospect8 december 2022 07:18
Omdat als je de daadwerkelijke opbrengst van zonnepanelen gaat bekijken en dat zou krijgen het niet rendabel is.
hackerhater @Azenomei8 december 2022 10:43
Euhm lees je eens in zou ik zeggen.
Mijn installatie heeft in de afgelopen 4 maanden (waarvan dus 3 najaar!) bijna 1000KWh opgewekt.
Dit is ongeveer 1/4 van mijn jaarverbruik. Ondanks een EV en warmtepompen slaan die panelen een flinke deuk in mijn jaarlijkse electra-rekening. Toegeven het salderen maakt de terugwinning een stuk sneller, maar ook zonder dat zouden die panelen zichzelf binnen een paar jaar terug betalen met de huidige prijzen.
sympa @hackerhater8 december 2022 17:34
Met de huidige tarieven is salderen inderdaad niet meer nodig.
En als de overheid subsidie wil geven kunnen ze bijvoorbeeld een toeslag geven op alles wat als overschot wordt teruggeleverd.
Dan is het clean, en komt de subsidie van de overheid en is duidelijk hoeveel het is. En komt het niet verstopt te zitten in een rekenmodel.
Centurion183 @sympa9 december 2022 08:06
De energietoeslag op Stroom mag er van mij helemaal af, voor iedereen. BTW betalen is voldoende onder de streep.
Op Gas dan dat deel gaan heffen, zo bespoedig je de energietransitie.
Retrospect @Azenomei8 december 2022 07:28
Dus alles wat, als je het beter gaat bekijken, niet rendabel is is subsidie? Dat lijkt mij sterk zo heb ik hier vele dingen in huis staan die niet rendabel zijn als je het beter gaat bekijken. Voor duizenden euro’s aan fotografie spullen die hooguit een paar uurtjes per maand gebruikt worden bijvoorbeeld. Is dat ook gesubsidieerd?
Shamalamadindon @Azenomei8 december 2022 09:36
Geen saldering? Prima. Maar dan wil wel zo'n ouderwetse meter terug met een fysieke draaischijf die op een dag met mooie opbrengst de andere kant op draait.
Tyrian @Shamalamadindon9 december 2022 03:10
Dat kan alleen als je de slimme meter hebt geweigerd. Maar als je een slimme meter weigert mogen ze wel een domme, digitale meter aanbieden met een apart telwerk voor geleverde en teruggeleverde energie. Deze mag je niet weigeren. Ik vermoed dat degenen die nu nog oude draaischijfmeters hebben, voordat de salderingsregeling verandert zo'n domme digitale meter krijgen.
snarfdwarf @Azenomei8 december 2022 10:31
Als ik meer opwek dan ik verbruik gaat die energie gewoon naar de buren. Die het volle pond betalen voor een kWh wat ik opwek.

Ik zie het nog gebeuren dat mensen met zonnepanelen off-grid gaan. Overcapaciteit opslaan of verloren laten gaan en ingeval van te korten met een generator energie opwekken.
secret2000 @snarfdwarf10 december 2022 05:34
Dit kan al en gebeurt al. Je hebt hybride on-grid en off-grid systemen. Met een dikke huisbatterij waar de energie van zonnepanelen in wordt opgeslagen. Als het donker is kun je de stroom uit je accu's gebruiken via een dikke inverter die aan je meterkast gekoppeld is. Ook als er een stroomstoring is blijft het licht aan zolang je nog energie in je accu's hebt. Nadeel is dat deze systemen nog heel duur zijn en in een huurhuis lastig te integreren.
Naafkap @Azenomei8 december 2022 06:56
Geld en nuttig is voor veel mensen de graadmeter. Gelukkig zijn er nog mensen die begrijpen dat we een groot klimaatprobleem hebben en bereid zijn een bijdrage te leveren aan de oplossing hiervan.
bie100 @Naafkap8 december 2022 07:17
er zijn heel veel mensen die begrijpen dat we een klimaatprobleem hebben maar als je de knaken niet heb om ze neer te plempen zal het probleem ook niet zo snel oplossen

behalve voor de happy few waar ik ook vraagtekens bij zet of ze ze hebben voor het klimaat denk meer voor de knip
pjlgt @bie1008 december 2022 07:40
Krijg ook het idee dat het salderen voor een flink aantal mensen alleen maar draait om het geld. Benieuwd hoeveel mensen er nog terug gaan leveren als er belasting over betaald zou moeten worden.
Groningerkoek @pjlgt8 december 2022 09:25
Je zou het onbelast kunnen laten, belasting wordt dan betaald over elke afgenomen kWh. Als jij levert en 10 wijken verderop verbruikt iemand dan betaald die de belasting.
Azenomei @Naafkap8 december 2022 07:13
Als het nooit rendabel wordt zonder subsidie kan het niet echt een oplossing worden genoemd.
Accretion @Azenomei8 december 2022 07:45
Het is wel rendabel; als ze op het moment van afschaffen besluiten dat je een eerlijke terugleververgoeding krijgt, is het prima rendabel.
Azenomei @Accretion8 december 2022 07:48
Ik hoop dat tegen die tijd de thuis accu oplossingen wat betaalbaarder zijn. In eerlijke teruglever vergoedingen geloof ik niet zo. Maar thuis accu's zijn ook geen oplossing voor de winter.

[Reactie gewijzigd door Azenomei op 23 juli 2024 06:36]

Discord @Azenomei8 december 2022 08:48
En daarmee je direct de groene gedachte van die panelen teniet doet.

Glas op het dak is de e-waste van over 25 a 30 jaar, mark my words!
Gooien met uitspraken als "voor 96% recyclebaar" doet me niet veel, want die 4% die overblijft zijn zware metalen en die zijn onevenredig giftig zijn voor mens en omgeving. (not to mention na jarenlang afspelen onder regen wat in het grondwater verdwijnt) op die velden groeit de komende 30 jaar niets meer.
Dan nog niet te hebben gesproken over 'waar' die dingen worden ontmanteld? India? op een brandstapel? waarbij mensen diverse gezondheidsklachten oplopen omdat wij zogenaamd 'Groen' zijn?

Nee, het is probleemverplaatsing, net als zoveel projecten vanuit de groene lobby, en mensen trappen er in met het kortzichtig denken onder de voorgehouden worst van vergoedingen, subsidies en andere verkapte teruggaven.

En dan komt de grootste klapper nog als straks dat salderen stopt, mensen massaal aan de accu`s gaan.
Dus je krijgt naast de toch al niet zo groene productie en transport middels dieselpompen van zowel paneel als accu, ook nog te maken met de mijnbouw voor de benodigde grondstoffen van accu`s op een toch al drukke markt die soms niet kan leveren.
Het gevolg? kwalitatief slechte accu`s die de markt op gaan vloeien en mogelijk schade of erger aan huizen kan aanbrengen omdat ze mogelijk in de hens gaan vliegen.

Noem me een zwartkijker, maar ik zie oplossingen in nucleair, net als velen met mij.
Het is alleen jammer dat er al jaren een lobby zit die de bouw van extra centrales tegehoudt en telkens maar blijft gooien met aspecten als "kijk naar Chernobyl" wat in de verste verten niet te vergelijken valt met moderne reactoren..
Daarnaast is met nu bezig met kleinere modulaire fluor/thorium reactoren die er hoopvol uitzien.

Nee, we moeten actie ondernemen voor het millieu, helemaal mee eens! maar we hebben de juiste technologie (nog) niet om dit op een goede manier te bewerkstelligen.

Bronnen voor mijn rare denken:

recycling: https://www.samangroep.nl...el%20hergebruikt%20worden.

giftige stoffen die van en uit de panelen kunnen sijpelen: https://www.nature.com/articles/srep18721

Hoe groen zijn panelen nou echt?: https://www.duurzamedccom...jn-die-20190806154709.pdf
sympa @Discord8 december 2022 17:42
Consumentenpanelen gebruiken helemaal geen perovskiet en hebben dus geen zware metalen.
En een artikel dat als bron "uit betrouwbare bron" geeft...
Er zijn zeker opmerkingen te maken uit NF3, maar dat "het uit panelen lekt" is onzin, dat wordt namelijk gebruikt bij fabricage.
Gebruik aub meer evenwichtige bronnen.
Accretion @Azenomei8 december 2022 08:01
Nee, in de winter zullen we het gewoon van windenergie en kernenergie moeten gaan hebben.

En tja, eigenlijk zou je dan naar variabele tarieven moeten; in plaats van het hele jaar "wintertarieven".

Maar tot die tijd is het bizar dat je 9ct krijgt voor iets wat je buurman weer afneemt voor 80ct
Deleon78 @Azenomei8 december 2022 08:43
Of iets rendabel is, staat los van een eventueel milieueffect.
Azenomei @Deleon788 december 2022 08:45
Als het niet rendabel is blijven we afhankelijk van bronnen met een beperkt milieueffect.
Deleon78 @Azenomei8 december 2022 08:55
Nee, blijven we afhankelijk van een andere geldstroom. Er valt niets te zeggen over waar dat geld vandaan komt.
GertMenkel
@Naafkap8 december 2022 07:52
Ik denk dat de geldbeluste mensen zich verkijken in hoeveel geld we momenteel al uitgeven aan klimaatverandering. Rivieren bijhouden en het stroomnet voorbereiden op airco's in elk huis is niet gratis, zelfs niet op zonne-energie. Landbouwgrond verzilt door de lage waterstand en legt hele oogsten plat, schepen kunnen door de waterstand niet varen, ga zo maar door; we zitten geografisch in uitstekend gebied en zelfs onze economie begint langzaam te kraken door het klimaat. Dat wordt de komende decennia alleen maar erger, zelfs als we morgen stoppen met het uitstoten van broeikasgassen.

Hoe meer we nu in groen investeren, hoe goedkoper we over dertig jaar uit zijn. Nu zal een gedeelte van de mensen het niet zoveel schelen omdat ze over 30 jaar toch dood zijn, maar de meesten zouden toch wel moeten kunnen inzien hoe hard we onszelf maaien door niet nu in te grijpen
Groningerkoek @Azenomei8 december 2022 07:56
Nuttig en economisch rendabel zijn verschillende dingen.
Azenomei @Groningerkoek8 december 2022 08:42
Voor bedrijven en mensen die geen slechte investeringen willen doen is dat niet het geval.
Groningerkoek @Azenomei8 december 2022 09:23
Met de huidige prijzen draait iedereen winst op die dingen.
Azenomei @Groningerkoek8 december 2022 09:42
Alleen korte termijn. En dat is niet voldoende.

[Reactie gewijzigd door Azenomei op 23 juli 2024 06:36]

sympa @Azenomei9 december 2022 15:56
De energie gaat niet snel terug naar de oude tarieven hoor. Maak je geen illusies.
Azenomei @sympa9 december 2022 16:26
Er zijn achtergrond geluiden over het loskoppelen van de gasprijzen.
sympa @Azenomei9 december 2022 20:53
Misschien dat zoiets wat helpt, maar het blijft echt duurder dan 2 jaar geleden.
Accretion @Azenomei8 december 2022 07:43
Dan wordt ik gedwongen om een gasaansluiting te nemen, top idee.
LA-384 @Azenomei8 december 2022 08:27
De terugverdientijd is mèt salderen iets van 5 a 6 jaar, zonnepanelen blijven veel langer dan dat stroom opwekken. Weliswaar ieder jaar iets minder, maar zelfs na 20 jaar zit je nog op 80%.

Elke kWh die je verbruikt tijdens opwekken, wordt niet geregistreerd door je energiemeter, dus die heb je sowieso al "gratis". Het is dan vooral een kwestie van slim inzetten van stroomverbruikers om meer uit je zonnepanelen te halen.

Salderen werkt als een grote accu die zijn lading het hele jaar behoudt. Uiteindelijk kun je dat ook zelf op kleinere schaal doen, waardoor zonnepanelen weer wat meer op kunnen leveren, of beter gezegd, kunnen voorkomen dat je dure stroom moet afnemen.

Hoe dan ook blijven zonnepanelen een investering die je op langere termijn wat oplevert.

[Reactie gewijzigd door LA-384 op 23 juli 2024 06:36]

Verwijderd @Azenomei8 december 2022 08:39
Ik sla de opgewekte energie op en trek alleen van het net als de accu bijna leeg is. Onafhankelijk van de grullen van den haag of de energiemaatschappijen
Scriptkid @Azenomei8 december 2022 13:27
supper nuttiog ,

alleen ben ik van mening dat we gewoon per uur / dag moeten salderen dat is voor iedereen eerlijk,

En dan voorkom je ook dat een 3000Kwh gezin voor 6000 kwh op het dag gaat leggen omdat het lekker verdienen was met de saldering en dat nu het net scheef wordt getrokken.

Beter 4 huizen 4 panelen dan 1 iemand 16 en een ander geen. want dan wordt er netto veel minder terug geleverd.

Wil je overcapaciteit, prima neem dan een battery pack zodat je niet terug hoeft te leveren.
Powersoft744 8 december 2022 08:28
Ik las hierboven dat de teruggeleverde energie duurder is voor de maatschappij dan de ingekochte. Je moet in ieder geval naar de kale prijs van de energie kijken dus zonder belastingen. Ik zie dat maatschappijen in de vaste overeenkomsten ook een tijd lang geprofiteerd hebben. De stroomprijs was op de wereldmarkt al tijden boven de kale prijs in de leveringscontracten. Dus de teruggeleverde stroom was een stuk goedkoper dan die ze inkochten. Als je saldeert vervalt op dat deel namelijk de belasting. Dus in ons geval kochten ze in voor ruim boven de 10 cent terwijl in we voor onze stroom 8 en 9 eurocent kregen. En ja er zijn overdag periodes op de markt geweest waar de prijzen bijna 0 waren (Veel wind en zon) maar dat is maar een korte periode op de dag. De rest van de dag waren de tarieven ruim boven de de afgesproken tarieven. Als je kijkt naar de huidige terugleververgoeding (als je meer stroom opwekt dan verbruikt) dan zijn lijken die vergoedingen extreem laag, nog onder de prijs waarvoor ze zelf inkopen.

Voor wat betreft de afbouw van de salderingsregeling. Het uitstel is ook gestoeld op de verwachting dat in 2025 het rendabel wordt om zelf energie op te slaan en later te gebruiken zodat salderen niet meer nodig is. Daarvoor is het van belang dat de terugleververgoeding een correcte afspiegeling is van de stroommarkt en dat je kunt profiteren van de minuutprijzen. Dat wil zeggen dat een variabel tarief per maand niet voldoet. Wat je wilt is dat je gaat terugleveren op het moment dat de vraag hoog is en aanbod schaars. Ik verwacht dan ook een toeloop naar contractaanbieders met afrekenen per minuut. Als de energieopslag rond de 1500 euro per 10kWh komt te liggen worden de investeringen daarin m.i. interessant. Op dit moment kun je energieopslag aanschaffen voor rond de 3500 euro per 10kWh. Ik ben benieuwd of de prijzen van opslag de komende 2 jaar nog een keer halveren. Dan gaat ook bij ons de businesscase werken. Zeker als je de teruglevering kunt automatiseren op basis van de minuutprijzen.
hkok4 @Powersoft7448 december 2022 09:28
het prbleem met dat soort modellen is dat het voor 99% van de consumenten niet meer te controleren is
Nu al is de energieafrekening vaag opgesteld en heb ik zelf elk jaar energieleveranciers na moeten jagen voor correcties. Dat kan ik omdat ik de data log van de omvormer en wekelijks mijn energiemeter uitlees..

Maar met een verrekening per minuut wordt dit dusdanig ingewikkeld dat het voor de non-tweaker zonder affiniteit voor wiskunde niet te volgen is.
En zelfs als je het niet wilt controleren. hoe ga je dan op basis daarvan een keuze maken in leveranciers?
humpus 8 december 2022 11:29
Als Belg lijkt heel deze kwestie een vakbondsactie.

In België kan je niet (meer) je overtollige stroom van de zomer gebruiken om in de winter je warmtepomp te laten draaien. Fijn dat je in de zomer 1000kWh overschot hebt, maar die overschot is al lang het net op gegaan en kan je dus niet in de winter gratis inzetten.

We moeten allemaal klimaat- en milieuvriendelijker zijn, maar het NL salderingsprincipe is per definitie liegen over groene stroom.
Inflatable @humpus8 december 2022 14:03
Het is gewoon een stimuleringsmiddel om mensen over te halen zonnepanelen aan te leggen.. Helaas wel ten koste van hogere kwh prijs dus (want verschil moet toch betaalt worden) en dus ten koste van mensen die geen zonnepanelen kwijt kunnen en mee betalen aan de lekker lage energierekening van iedereen die saldeert.. Het is gewoon geen eerlijk systeem en hoop dat er snel mee gestopt wordt.. Zonnepanelen leg je aan voor het milieu, niet om geld mee te verdienen ten koste van een ander..
mrbullet 8 december 2022 12:39
@Rienzilla
De argumenten staan in mijn dagvaarding.
He je een link naar de dagvaarding?
Rienzilla @mrbullet8 december 2022 15:06
Jazeker!
grote_oever 8 december 2022 07:03
Ik zie vaak budget energie voorbij komen. Maar zelf zit ik bij Greenchoice en daar vind ik het ook niet zuiver gaan, maar hun hoor je eigenlijk nooit in het nieuws.

Ik snap dat sommige mensen het salderen in discussie willen nemen, maar het is gewoon nu eenmaal afgesproken. Of je nu voor of tegen de regel bent. Daarnaast zijn er al concrete stappen om alles af te bouwen. Dus het argument “salderen is niet meer van deze tijd” vind ik een beetje raar.
Gropah @grote_oever8 december 2022 07:18
Ik ben niet helemaal in de loop, maar wat gaat er niet zuiver bij Greenchoice?
grote_oever @Gropah8 december 2022 09:14
Greenchoice saldeert over een jaar, maar het lijkt dat het terugleveren en afnemen apart verrekend wordt.

Dus als je in de zomer 1kwh teruglevert a 50 cent en in de winter 1 kwh afneemt a 104cent. Dan heb je een jaarrekening van 0kwh, maar lijkt het er toch op dat je 54cent moet betalen.

forumtopic: Greenchoice jaarrekening saldering incorrect?
Accretion 8 december 2022 07:17
In het voorbeeld:
als 1kWh in de zomer 20 cent kost, levert het terugleveren in de zomer 20 cent per kilowattuur op. In de winter kan dat echter zomaar drie keer zo hoog zijn, dus 60 cent per kilowattuur.
Wij betalen 80ct/kWh en krijgen 9ct/kWh.

We hebben nog geen zonnepanelen, deze zitten in de bestelling maar dat duurt lang vanwege de tekorten/levertijd

Onze woning heeft energielabel A+ en zitten nu met een energierekening van 7100kWh (warmtepomp) * 0,83365€ = 5.919€.
Dus 500€/maand.

Omdat we geen gas gebruiken; gebruiken we in verhouding meer stroom. Maar doordat het energieplafond m.b.t. stroom niet hoger wordt als je geen gas af neemt; is dat voor ons eigenlijk een stuk minder gunstig.

Dus naast alle isolatiemaatregelen moeten we nu ook zonnepanelen kopen om te voorkomen dat we rond de 400€ per maand kwijt zijn aan verwarming.

Maar als ze maandelijks zouden salderen of nu ineens zouden stoppen met salderen, is het bijna een factor 10 duurder om energie in te kopen tegenover te leveren. Wat feitelijk zou betekenen dat ik voor bijna 100.000€, 200 panelen op m'n dak (huidige offerte x 10) moet leggen om genoeg terugleververgoeding op te wekken om het gebruik in de winter te compesneren...

Het is van de zotte, iedereen moet van het gas af, maar je betaalt je krom?

P.S., d'r zijn eigenlijk geen energieleveranciers die een nieuw contract aanbieden voor een lagere prijs, als je alleen elektra afneemt kun je alleen kiezen voor modelcontracten.
Daarnaast, als ik nu in de winter zou wisselen; krijg ik een eindafrekening die ik niet kan compenseren met PV komende zomer.
Dus de marktwerking is ook helemaal weg; en daarom durven ze de prijzen grandioos omhoog te gooien.

[Reactie gewijzigd door Accretion op 23 juli 2024 06:36]

wimjongil @Accretion8 december 2022 07:50
Kijk eens naar een dynamisch energiecontract, ook wel day ahead genoemd. Zeker als je regelmatig thuiswerkt de moeite waard. Topic op GoT: forumtopic: Het grote day ahead / dynamische energieprijzen topic.
Accretion @wimjongil8 december 2022 08:03
Ja, het heeft echter geen nut om nu te wisselen.
Gezien de panelen in maart geleverd worden en mijn contract eindigt in augustus.

Nu kan ik immers het verbruik van de winter gaan compenseren in de zomer.

Day ahead is daarnaast met zonnepanelen ook niet bijzonder gunstig.
ad random @Accretion8 december 2022 08:49
Het is van de zotte, iedereen moet van het gas af, maar je betaalt je krom?
Goh, dat is wat veel mensen riepen toen de intentie voor minder gas werd uitgesproken maar dat werd weggehoond als onzin en "hoe erg kan het zijn?"
Gas in basis is helemaal niet slecht maar het politiek gecreerde klimaat eromheen wél.
En als het echt puur om "het milieu" ging waren warmtepomp installaties niet administratief gekoppeld aan de gasprijzen terwijl dat er geen donder mee te maken heeft; het geld moet natuurlijk wel binnen blijven komen.
Accretion @ad random8 december 2022 12:36
[...]
En als het echt puur om "het milieu" ging waren warmtepomp installaties niet administratief gekoppeld aan de gasprijzen terwijl dat er geen donder mee te maken heeft; het geld moet natuurlijk wel binnen blijven komen.
De situatie die jij voorstelt geldt eigenlijk vooral bij "warmtenet" wanneer je heet water geleverd krijgt i.p.v. gas. Daar hebben ze het "niet meer dan anders" principe wat mooi verwoord wordt om de consument te beschermen tegen hoge prijzen.
Maar in de praktijk maakt het 't gewoon net zo duur als gas en soms nog duurder omdat ze meer ruimte krijgen om 'onderhoud' van de apparatuur in rekening te brengen.

Als je een eigen warmtepomp hebt; is het eigenlijk alleen het probleem dat de elektriciteit momenteel ook veel duurder is (en de overheidsmaatregelen minder effectief zijn voor gasloos) waardoor gas gebruiken relatief gezien gunstig is.

Maar met zonnepanelen kan dat; gelukkig (zo lang je kunt salderen) wel gecompenseerd worden.

In het geval van een warmtenet ben je inderdaad nog harder opgelicht en kun je ook niet eenvoudig wisselen van leverancier.
blade08 8 december 2022 06:59
Zoals veel technische vooruitgang, loopt de wet en regelgeving achter. Als je een slimme meter heb dan heb je een hoog en laag tarief. Van oudsher is stroom overdag duurder dan in de nacht. Zou de regelgeving vandaag gemaakt worden dan zou dat andersom zijn. Het hele plaatje zou herzien moeten worden. Maar dat gaat niet in 1x
Tijgerhaai 8 december 2022 07:02
Meest frappante uitspraak van budget energie in de uitzending van Radar vind ik de stelling dat budget energie het niet een was over de salderingsregeling en dat ze daarom maandelijks wilden afrekenen. Zoals het artikel vertelt zijn er bestaande regels voor jaarlijks salderen, dan is het zeer kwalijk dat een energiemaatschappij zijn eigen regels gaat hanteren omdat ze het er niet mee eens zijn.

Off topic: ook een Amazon houdt zich niet aan de Europese regels. Volgens Amazon is pas sprake van een koopovereenkomst als een pakket verzonden is. Dus die hanteerde ook zijn eigen regels.

Jopiek geeft wel wat moois aan, besparen met behulp van een warmtecamera. Als ze dat nou eens vanuit de gemeente faciliteren, dan kan iedereen eenvoudig energie besparen.

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