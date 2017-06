Door Arnoud Wokke, donderdag 15 juni 2017 11:57, 25 reacties • Feedback

Vodafone-dochter HollandsNieuwe heeft de meerkosten voor het gebruik van 4g geschrapt. De virtuele provider rekende tot voor kort een euro voor het gebruik van het snelste mobiele netwerk. Bovendien heeft het bedrijf de bundels gewijzigd.

Oorspronkelijk kostte het gebruik van 4g bij HollandsNieuwe twee euro per maand meer, maar in de afgelopen tijd was dat een euro, meldt DroidApp. De timing van de stap komt overeen met die van Simpel, dat woensdag aankondigde de meerkosten voor 4g te schrappen. Er zijn daarmee steeds minder virtuele providers die extra geld vragen voor toegang tot 4g. Bij HollandsNieuwe krijgen klanten 4g met maximaal 150Mbit/s down en 50Mbit/s up.

De bundels zijn gewijzigd en de goedkoopste optie is nu duizend belminuten, sms'jes of MB. Dat loopt op tot vierduizend, terwijl tot voor kort de duurste optie tweeduizend was. HollandsNieuwe hanteert prijzen voor de looptijd van het abonnement, maar omdat het officieel om een aanbieding gaat, rekent het na die looptijd prijzen die meer dan twee keer zo hoog liggen. Abonnementen voor twee jaar kosten een euro minder dan die voor een jaar.