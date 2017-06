Door Sander van Voorst, donderdag 15 juni 2017 11:13, 18 reacties • Feedback

Beveiligingsbedrijf Rapid7 heeft opnieuw een wereldwijde internetscan uitgevoerd naar openstaande poorten. Daarbij scoort BelgiŽ een stuk beter dan vorig jaar, toen het uit de bus kwam als het kwetsbaarste land. De verbetering zou te danken zijn aan het Centrum voor Cybersecurity.

De Tijd meldt dat het CCB een 'geheime operatie' heeft uitgevoerd naar aanleiding van het Rapid7-rapport uit 2016. Een dergelijke scan zou vanwege wettelijke beperkingen nog nooit in het land zijn uitgevoerd, schrijft de krant. Deze beperkingen gelden ook voor de overheid en de politie, waardoor de operatie geheim moest blijven. Door de gegevens bij het bedrijf op te vragen, kon het CCB de bedrijven identificeren waarbij de openstaande poorten waren gedetecteerd. Daarna stuurde het de desbetreffende organisaties een waarschuwing.

In het woensdag gepubliceerde rapport staat België nu wat het aantal openstaande poorten betreft op plaats 179 van in totaal 183 landen, met een daling van 250.000 publieke servers met open poorten. In het rapport schrijft Rapid7 dat het geval van België laat zien dat 'nationaal technisch leiderschap' ertoe kan leiden dat minder diensten op afstand te benaderen zijn. Nederland komt in het rapport op plek 84 terecht. De top drie van slechtst scorende landen wordt gevormd door Zimbabwe, Hongkong en Samoa.

Rapid7 heeft onder meer een scan uitgevoerd naar open poorten met nummer 445, die worden gebruikt voor communicatie via het smb-protocol en die het doelwit zijn van WannaCry. In totaal vond het bedrijf 5,5 miljoen open poorten, een stijging van zeventien procent ten opzichte van 2016. Ongeveer 800.000 van de gevonden endpoints draaien Windows, aldus het bedrijf. Volgens De Tijd blijkt uit de scan dat er in België geen open smb-poorten waren gevonden.

Een andere bevinding is een daling in het aantal geopende Telnet-poorten, die het doelwit zijn van de Mirai-malware. Het bedrijf schrijft dit verschijnsel toe aan ondernomen acties door isp's en aan de zogenaamde BrickerBot-malware, die kwetsbare apparaten onbruikbaar maakt. Het aantal open Telnet-poorten daalde van 14,8 miljoen naar 10 miljoen.