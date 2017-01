Door Julian Huijbregts, maandag 16 januari 2017 09:23, 18 reacties • Feedback

De gemeente Enschede wil bedrijventerreinen en de campus van de Universiteit Twente bewaken met een autonoom opererende drone, die beelden kan opnemen van inbrekers of brand. Wet- en regelgeving staat die inzet nu nog in de weg.

Burgemeester Onno van Veldhuizen zegt volgens Dronewatch dat de gemeente in gesprek is met verschillende ministeries en dat de wens is om op twee locaties een proef te gaan doen. Vanuit technisch oogpunt is het inzetten van dronebewaking al mogelijk, aldus de burgemeester. Bij een melding van een inbraak of brand zou een autonoom opererende drone uit moeten vliegen en beelden moeten maken van de locatie, die vervolgens live doorgezet worden naar de meldkamer.

Volgens de huidige wet- en regelgeving is een dergelijke autonome bewakingsdrone niet toegestaan. Een drone moet onder toezicht van een operator staan en ook mogen drones niet boven bebouwing, wegen of mensen vliegen. De beoogde manier om drones in te zetten van de gemeente kan ook in strijd zijn met privacywetgeving.