maandag 16 januari 2017

Een rapport van de Amerikaanse keuringsinstantie FCC toont aan dat LG werkt aan nieuw rond horloge met Android Wear. Eerder zei de fabrikant nog dat het eerst wilde kijken wat zou aanslaan op het gebied van smartwatches voordat het met nieuwe modellen zou komen.

Het horloge heeft als typenummer W280, maar verder blijken er weinig details uit het rapport van de Amerikaanse FCC. Het horloge heeft een rond scherm en draait op Android Wear, zo is te zien in de omschrijving van het e-label. Bovendien heeft het horloge ingebouwde ondersteuning voor 2g, 3g en 4g op Amerikaanse mobiele netwerken.

De LG-smartwatch ondersteunt draadloos laden. Dat blijkt uit een gedeelte van het rapport waarin de FCC test of dat voor veel straling zorgt. De fabrikant heeft gevraagd of de keuringsinstantie foto's van het apparaat een half jaar onder de pet wil houden.

LG zei enkele maanden geleden dat het eerst wilde kijken wat er wel en niet zou werken bij smartwatches voordat het nieuwe modellen op de markt zou brengen. De keuring was op dat moment echter al bezig. Het is onbekend wanneer LG de smartwatch wil gaan presenteren. Het eerste logische moment is telecombeurs Mobile World Congress. Die beurs vind eind februari plaats in Barcelona.