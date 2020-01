Nuts Groep presenteert mobiele abonnementen onder Budget-merk

De Nuts Groep heeft mobiele abonnementen gepresenteerd onder het Budget-merk. Budget Thuis Mobiel werkt met twee abonnementen. Klanten die andere diensten bij het bedrijf afnemen, krijgen vijf euro korting.

De twee abonnementen betreffen een bundel van 7GB voor 15 euro en 'onbeperkt' mobiel internet voor 20 euro, blijkt uit de productpagina. Beide bevatten onbeperkte belminuten en sms'jes. De maximale datasnelheid bij beide abonnementen is 5Mbit/s down en 1Mbit/s up. Het merk maakt gebruik van het 4g-netwerk van KPN.

Budget heeft wel een fair use policy opgesteld. Na 40GB in een maand bij het 'onbeperkt'-abonnement schroeft de provider de snelheid terug naar 0,8Mbit/s, terwijl dat na 55GB 0,5Mbit/s is. Klanten kunnen te allen tijde 2GB op volle snelheid bijkopen voor 7,50 euro.

De nieuwe tarieven en voorwaarden gelden niet voor klanten die bij Robin Mobile zitten en deze maand worden overgezet. Zij behouden de oude voorwaarden. Nieuwe klanten moeten wel akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden. Budget heette voorheen NLEx en NLEnergie.