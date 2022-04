Amerikaanse Capital One-bank schikt voor 168 miljoen euro in zaak over datalek

De Amerikaanse bank Capital One schikt voor omgerekend 167,6 miljoen euro in een rechtszaak die was aangespannen nadat er in 2019 een groot datalek plaatsvond. Hierbij werden gegevens van honderd miljoen Amerikanen gestolen.

Capital One wijst alle aansprakelijkheid af, schrijft Bloomberg op basis van een verklaring van de bank, maar schikt om geld en tijd te besparen. Als de schikking wordt goedgekeurd door de rechtbank komen alle aanklachten die klanten hebben gedaan tegen de bank te vervallen. Ook Amazon Web Services, de cloudprovider van Capital One, ontkent schuld te hebben.

De datalek gebeurde twee jaar geleden doordat een voormalig werknemer van AWS ingebroken had in de server van de bank en zo de data wist te bemachtigen en te ontsleutelen. Volgens het bankbedrijf is de hacker opgepakt en zijn de gestolen persoonsgegevens hersteld voordat ze werden verspreid en gebruikt konden worden voor fraudeleuze doeleinden.