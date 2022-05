Omstreden topman neemt ontslag bij Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Frank Robben, die actief was als toezichthouder bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, heeft zijn ontslag aangeboden. Robben vertrekt om te voorkomen dat België gedagvaard wordt door het Europese Hof van Justitie.

De Belgische krant Le Soir schrijft dat Robben zijn ontslagbrief ingediend heeft aan Kamervoorzitter Eliane Tillieux. Robben, die belangenverstrengeling wordt verweten, zegt zichzelf niets te verwijten en 'in volledige onafhankelijkheid' zijn taken te hebben uitgevoerd als bestuurslid van de GBA.

In 2021 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure, omdat het vraagtekens zette bij de onafhankelijkheid van de Belgische privacytoezichthouder. De GBA zou niet voldoen aan de eis in de AVG die stelt dat een toezichthouder onafhankelijk van de overheid moet zijn. Drie bestuursleden van de GBA waren betrokken bij de overheid. Twee van hen stapten eerder al op. Robben is het hoofd van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, zit achter onder meer het eHealth-platform en Smals, een IT-dienstverlener die betrokken was bij het bron- en contactonderzoek voor covid-19.

In die hoedanigheid zou Robben niet ook betrokken moeten zijn bij de GBA, zegt de Europese Commissie. In een verklaring zegt Robben dat hij 'altijd' in totale onafhankelijkheid 'gevochten' heeft voor 'een krachtige bescherming van onze privacy' en mogelijke belangenverstrengeling vermeden heeft. Hij schrijft: "Ik betreur de verkeerde voorstellingen die in de publieke opinie hierover zijn gerezen. Ik kan mijzelf niets verwijten en blijf bezorgd over de toekomst van de GBA."