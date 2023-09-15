Startpagina.nl bestaat 25 jaar

Startpagina.nl is in de lucht sinds 15 september 1998 en bestaat vandaag dus 25 jaar. De 'afstandsbediening van het internet' werd door oprichter Durk Jan de Bruin in het leven geroepen om 'orde te scheppen in de chaos' van internet.

Oprichter Durk Jan de Bruin kwam met het idee voor Startpagina.nl als een soort hulpmiddel voor zijn vader. Links naar belangrijke sites werden er overzichtelijk op één pagina getoond. Naar eigen zeggen stelde De Bruin Startpagina.nl in als opstartpagina in computerzaken en bibliotheken, waarna er al snel 100 bezoekers per dag naar de site kwamen. Op het hoogtepunt werden dat er 5 miljoen per dag.

Door de explosieve groei in dataverkeer werden de kosten om Startpagina.nl in de lucht te houden, steeds hoger. Daardoor hield de site volgens De Bruin bijna op met bestaan. Zover is het niet gekomen, want Startpagina.nl bestaat zoals gezegd 25 jaar. In 2023 komen er dagelijks nog altijd 115.000 unieke bezoekers naar de site.

De groei van de site werd mede versterkt door dochterpagina's over verschillende onderwerpen, zoals vakanties. Ook de vuurwerkramp in Enschede in 2000 zou tot een toename van het aantal bezoekers hebben geleid, doordat mensen elkaar massaal opzochten via discussiegroepen op het platform en het condoleanceregister tekenden.

In 2000 werd Startpagina.nl verkocht aan VNU voor naar schatting 13,6 miljoen euro. Later kwam het in handen van Sanoma en vervolgens van DPG. Uiteindelijk werd de site overgenomen door de huidige eigenaar, Kompas Publishing, die ook GoeieVraag, SchoolBANK en Zeker.com in het portfolio heeft.

Startpagina.nl

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 11:56 54

15-09-2023 • 11:56

54

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Reacties (54)

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Asitis 15 september 2023 12:00
Mijn eerste gedachte was "bestaat dat nog dan?!" - ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat het al lang en breed was opgekocht door een ander ding en inmiddels alleen maar een forward zou zijn naar een een of andere dienst. Maar het bestaat zelfs nog met de oude layout grotendeels intact :o
jaenster @Asitis15 september 2023 12:08
Klinkt als goed passief inkomen. Beetje ads harken en een site die werkt in internet explorer 5
84hannes @jaenster15 september 2023 12:44
Ik denk dat ze de link naar Hotmail wel eens aan mogen passen.
Verwijderd @84hannes15 september 2023 12:52
lol, als ik mijn oude hotmail adres nog wil bekijken (eens in de drie maanden oid) dan tik ik ook nog hotmail in. outlook, live, msn ik zou niet eens weten waar het nu onder valt :+
phYzar @84hannes15 september 2023 12:54
Ja, dat is natuurlijk al lang veranderd in msn live outlook office365 :P
84hannes @phYzar15 september 2023 13:50
Daar heb jij ook een punt, als ze het vandaag veranderen in Office365Mail dan moet het morgen weer Windows365Mail heten.
Old Swartly @84hannes15 september 2023 14:29
Onbewust grappig want dat is inderdaad al gebeurd, het heet inmiddels Microsoft365
latka @Old Swartly17 september 2023 16:29
Lol. Maar de URL is gewoon nog outlook.office.com dus dat zal wel weer veranderen. Marketing en naamgeving van producten is een continue rebrand-race zonder een duidelijk doel voor de buitenwacht en drogredenaties voor de eigen bühne.
HollowGamer @Asitis15 september 2023 14:05
https://startkabel.nl/
Deze bestaat ook nog altijd. :)

Genoeg die nog bestaan, al hebben sommige oude sites een broken redirect, wat ook wel grappig is om te zien. Dus het domein bestaat nog altijd, maar komt gewoon nergens op terecht.
Linksquest Moderator Spielerij 15 september 2023 11:58
Leuk dat die website nog altijd bestaat, vroeger een tijdje als startpagina gebruikt, tegenwoordig gewoon een blanco pagina met de zoekmachine meteen erin.
AcidBanger @Linksquest15 september 2023 12:00
Vroeger kon je 1 letter aanpassen en kreeg je een hele andere website O-)
Linksquest Moderator Spielerij @AcidBanger15 september 2023 12:02
Ik heb ook ooit een eigen pagina gemaakt, met toen voornamelijk op games gefocust, in dreamwaver nog helemaal geschreven.
AcidBanger @Linksquest15 september 2023 12:30
Dreamweaver was echt fantastisch :) beetje spelen met HTML en Flash.
Linksquest Moderator Spielerij @AcidBanger15 september 2023 16:03
Klopt, heb zo mijn eerste Zelda website nog gemaakt, voor ik overstapte naar Joomla en naderhand een andere website met Wordpress.

Laat Dreamweaver waar ik mee gewerkt heb was CS5
-=bas=- @AcidBanger15 september 2023 12:58
Net zoals www.amsterdam.com een aardige hardcore gay p_rn site was.
Ik herinner mijn collega nog die even wilde showen dat www.amsterdam.nl een gewaardeerd klant was.
Typt hij www.amsterdam.com in. }>
Inmiddels is het een 'normale' website.

[Reactie gewijzigd door -=bas=- op 22 juli 2024 20:23]

SiC123 @AcidBanger17 september 2023 01:02
Klopt, een Voutje was zo gemaakt
Black Phoenix @AcidBanger15 september 2023 12:23
Bestaat die ook nog? Ik vraag dit voor een vriend.
AcidBanger @Black Phoenix15 september 2023 12:29
Hahaha kan niet kijken ben op de zaak 8)7
MadDemonoide @Black Phoenix15 september 2023 12:30
Yup, die bestaat nog. Wees creatief, je vind hem wel ;)
Black Phoenix @MadDemonoide15 september 2023 12:35
Ik ben op het werk. Dat soort sites mag ik niet bezoeken van de baas :+
RobbyTown @Black Phoenix15 september 2023 13:51
Als je echt niet kan wachten https://web.archive.org dan die website invoeren dat werkt wel ;).
xJBx 15 september 2023 12:25
Vroeger was dit geruime tijd mijn startpagina, alleen na een tijd ben ik daar van afgestapt. Ik ben er toen zelf 1 gaan maken via jouwpagina, en dan natuurlijk alleen links die voor mij relevant waren. Uiteindelijk redelijk snel daarna zelf 1 gemaakt via een webhost, was/is een leuke hobby en die gebruik ik nog steeds, alleen sinds vorige jaar via Google, wegens de oplopende kosten.
PcDealer @xJBx15 september 2023 13:13
Ik had een startpagina op mijn Active Desktop als achtergrond in Windows. Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Desktop.
GekkePrutser @PcDealer15 september 2023 13:25
Ik vond Active Desktop geweldig. Ik had zelf een pagina gemaakt voor op werk met een teller die uren, minuten, seconden aftelde tot ik naar huis mocht :+
HollowGamer @GekkePrutser15 september 2023 15:31
Het was ook geweldig om je pc langzaam(er) te maken. :+

Ook op gebied van veiligheid was het destijds niet erg top, maar MS + internet stond nog echt in de kinderschoenen. Op Startpagina kon je opzicht nog redelijk veilig een externe link bezoeken, maar nu kun je niet heen om de tracking en malware als je niet op let.
wes- 15 september 2023 12:36
Vroeger nog een dochterpagina onderhouden en daar volgens mij ook een keer 1000 gulden (of euro?) voor gekregen. Daarna gingen vele beheerders er vanuit ieder jaar dat bedrag te krijgen. Helaas :)


Mijn vader gebruikt Startpagina overigens nog steeds om te Googlen :+
Kenhas @wes-15 september 2023 13:45
Vind Google gebruiken om de startpagina van google op te zoeken nog een niveau hoger (of lager)
Rovig @Kenhas16 september 2023 01:58
Lijkt me dat startpagina gebruikers toch googelen via Ilse? 8)7

[Reactie gewijzigd door Rovig op 22 juli 2024 20:23]

x0z8_ 15 september 2023 12:00
115.000 bezoekers
Zijn dat mensen die actief interactie tonen op de site of worden mensen die startpagina als new-tab pagina hebben waardoor startpagina.nl geopend word ook meegerekend?
Verwijderd @x0z8_15 september 2023 12:19
Voor een website die specifiek bedoeld is om als new-tab pagina te bestaan, waarom vind je dat onderscheid belangrijk?
Verwijderd 15 september 2023 12:54
De gemiddelde gebruiker zal nu ook wel 65+ zijn, maar goed, omzet is omzet.
Ik kan me ook nog herinneren dat tig webmasters ook een startpagina kloon starten om wat linkplekken te kunnen verkopen, goede oude tbforum en sitedeal tijd 8-)
AW_Bos @Verwijderd15 september 2023 18:11
Ik had vroeger geloof ik computers.startkabel.nl of .com. Dat was gewoon gratis, en met een goede motivatie kon je beheerder worden van een nog niet bestaand onderwerp. Ik herinner mij vaag dat er opeens een simpel forum bij kwam voor dat onderwerp, en dat ik daar pas jaren later achter kwam. Op dat moment waren er al twintigtal topics gestart met computervragen die nodig moderatie nodig hadden :+
AlbertG80 15 september 2023 13:58
Start pagina, Hyves en nog een paar Nederlandse sites. Wat een herinneringen.
Verwijderd @AlbertG8015 september 2023 22:41
Gratiz punt nl, daar kreeg voor de dotcom bubbel echt gave cadeaus van veelal it bedrijven als je aangaf op zoek te zijn naar een baan
En bij de lancering van bolcom mocht je gratis 5 boeken uitzoeken

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 20:23]

SMSfreakie 15 september 2023 14:19
vind het nu meer een soort van bookmarks verzameling :-D
HollowGamer @SMSfreakie15 september 2023 15:38
Dat is altijd het idee geweest hoor. :)

Als ik mij goed herinner, was het idee van de opvolger dat hij links tegenkwam op het *net, en die wilde delen met andere mensen. Later is daar ook bijgekomen dat je eigen links kan toevoegen met een account (tenminste zo kan ik het mij herinneren).
AMDFreak 15 september 2023 15:24
Vergeet de sublinks niet..
mp3.startpagina.nl
wma.startpagina.nl
Wie gebruikte het niet om te zoeken naar nieuwe site's om mp3tjes te downloaden :D

[Reactie gewijzigd door AMDFreak op 22 juli 2024 20:23]

HollowGamer @AMDFreak15 september 2023 15:40
Die eerste is erg up-to-date:
- Mininova
- Limewire
- ..

Verder zalando lounge op een mp3 pagina.. nu herinner ik mij weer waarom ik deze site heel snel gedag heb gezegd lol.
pleh 15 september 2023 12:00
In de pre-google tijd was deze pagina relevant. Daarna werkt het een marketing machine met betaalde referrals. Wie zijn oma gebruikt dit momenteel nog?

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