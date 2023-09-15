Startpagina.nl bestaat 25 jaar

Startpagina.nl is in de lucht sinds 15 september 1998 en bestaat vandaag dus 25 jaar. De 'afstandsbediening van het internet' werd door oprichter Durk Jan de Bruin in het leven geroepen om 'orde te scheppen in de chaos' van internet.

Oprichter Durk Jan de Bruin kwam met het idee voor Startpagina.nl als een soort hulpmiddel voor zijn vader. Links naar belangrijke sites werden er overzichtelijk op één pagina getoond. Naar eigen zeggen stelde De Bruin Startpagina.nl in als opstartpagina in computerzaken en bibliotheken, waarna er al snel 100 bezoekers per dag naar de site kwamen. Op het hoogtepunt werden dat er 5 miljoen per dag.

Door de explosieve groei in dataverkeer werden de kosten om Startpagina.nl in de lucht te houden, steeds hoger. Daardoor hield de site volgens De Bruin bijna op met bestaan. Zover is het niet gekomen, want Startpagina.nl bestaat zoals gezegd 25 jaar. In 2023 komen er dagelijks nog altijd 115.000 unieke bezoekers naar de site.

De groei van de site werd mede versterkt door dochterpagina's over verschillende onderwerpen, zoals vakanties. Ook de vuurwerkramp in Enschede in 2000 zou tot een toename van het aantal bezoekers hebben geleid, doordat mensen elkaar massaal opzochten via discussiegroepen op het platform en het condoleanceregister tekenden.

In 2000 werd Startpagina.nl verkocht aan VNU voor naar schatting 13,6 miljoen euro. Later kwam het in handen van Sanoma en vervolgens van DPG. Uiteindelijk werd de site overgenomen door de huidige eigenaar, Kompas Publishing, die ook GoeieVraag, SchoolBANK en Zeker.com in het portfolio heeft.