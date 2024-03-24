Kotaku: ontwikkeling GTA VI loopt vertraging op, mogelijke release in 2026

De ontwikkeling van GTA VI begint vertraging op te lopen. Dat schrijft gamewebsite Kotaku op basis van anonieme bronnen. Het is niet duidelijk wat de vertraging precies veroorzaakt. Rockstar zou inmiddels rekening houden met een scenario waarin GTA VI in 2026 op de markt komt.

Kotaku schrijft dat Rockstar momenteel nog op de lente van 2025 mikt om GTA VI op de markt te brengen. De redactie van de website sprak echter ook met enkele anonieme bronnen en die menen dat een release in de herfst van datzelfde jaar waarschijnlijker is. Dat komt volgens hen omdat de ontwikkeling van het spel vertraging begint op te lopen. Het is niet duidelijk wat de vertraging precies veroorzaakt, maar volgens de bronnen zouden beveiligings- en kwaliteitsaspecten er iets mee te maken hebben.

Het bestuur van Rockstar zou inmiddels rekening houden met een scenario waarin GTA VI pas in 2026 op de markt komt. De vertraging heeft er naar verluidt voor gezorgd dat Rockstar Games in februari van dit jaar zijn werknemers heeft opgedragen om opnieuw voltijds naar kantoor te komen om te werken. Uit berichtgeving van Aftermath vrezen sommige werknemers van het bedrijf inmiddels dat er een crunch culture zal ontstaan waarbij er zeer hard zal moeten worden gewerkt om alle deadlines te halen.

Rockstar Games heeft in december 2023 een eerste trailer van GTA VI gepubliceerd. Het spel speelt zich af in Vice City in de fictieve staat Leonida en bevat een vrouwelijk hoofdpersonage genaamd Lucia. Grand Theft Auto VI lijkt opnieuw een open spelwereld te bevatten waarin missies moeten worden voltooid, allerhande voertuigen kunnen worden bestuurd en locaties kunnen worden bezocht. Er zal ook actie en (politie)geweld aan te pas komen. GTA VI verschijnt volgens het bedrijf in 2025 voor PlayStation 5- en Xbox Series-consoles.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 24-03-2024 11:46 122

24-03-2024 • 11:46

122

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Reacties (122)

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Orangelights23 24 maart 2024 11:49
We wachten al meer dan tien jaar, een paar jaar extra wachten is kinderspel.

Overigens leuk om verhalen te lezen van wat mensen in 2013 deden en wat nu, op Reddit. Sommigen waren 12 toen deel V uitkwam en hebben nu kinderen. En dan te bedenken dat mensen een nieuwe The Elder Scrolls kunnen spelen waarbij ze nog niet geboren waren toen Skyrim uitkwam. Ik word oud.
VincentM @Orangelights2324 maart 2024 12:47
We wachten al meer dan tien jaar, een paar jaar extra wachten is kinderspel.
Ik was 20, nu 30. Het kind is wel verdwenen. Maar doordat het nu zo lang duurt is mijn upgrade cycle wel wat uitgelopen. Maar tegen die tijd is mijn PC weer 6 jaar oud, tijd voor nieuwe upgrade :)

@Qinshi
10j geleden woonde ik nog thuis
Nu woon ik in mijn eigen huis.
Same hier. 2x verhuisd zelfs. Eerst appartementje, nu huis gekocht.

[Reactie gewijzigd door VincentM op 22 juli 2024 22:50]

GenomDalar @VincentM24 maart 2024 13:09
Schattig, ik kan mij de originele GTA nog herinneren samen met GTA: Londen... Those were the days...
VincentM @GenomDalar24 maart 2024 14:03
GTA: London(1969?), GTA 2, 3, 4 het meeste gespeeld en dus 5, allemaal wel gedaan :)

GTA 2 het meeste op gescholden omdat de laser van m`n PSone kaput was, playstation op de kop leggen werkte redelijk.
theory @VincentM25 maart 2024 12:40
Spijtig genoeg zal het dan nog minstens een jaar duren voor het uitkomt op PC.
Exirion @Orangelights2324 maart 2024 11:59
Tja, kun je ook zeggen van Unreal en Half-Life. 1998 :P Veel gamers van toen genieten nu wellicht van pensioen en kleinkinderen. Of laten we het eens over Space Invaders en Pacman hebben :+
cricque @Exirion24 maart 2024 13:17
Ik was 19 in 1998, maar pensioen is nog ver weg hoor :)

Maar gamen in het algemeen is al een pak minder geworden, wegens tijdsgebrek, familie, kinderen etc.
Nuja ik heb nog zo een philips tv console gehad toen ik zeer klein was en daar had ik space invaders en pacman op. Was eigenlijk meer voor mijn vader, maar was wel leuk toen. En ook veel games voelen gewoonweg aan: dit is nog maar eens hetzelfde met een ander sausje. Maar ben wel wow blijven spelen (on and off). Soms eens COD. Helldivers lijkt me leuk, maar veel te weinig tijd. Maar GTA heeft me nooit kunnen boeien om het zo te zeggen. Maar als ik dan bekijk dat zo een "oude" game nog altijd zo een fanbase heeft, dan hebben ze toch wel een paar dingen goed gedaan.
derooke @cricque24 maart 2024 16:33
Ik kan bevestigen (ben 4jaar jonger en 3 kids) helldivers 2 is Fun en omdat het players VS enemy is is het pickup en go gehalte veel gemakkelijker. Tot nu toe 95 procent van de tijd toffe teamgenoten gehad . Ik heb een bijberoep en ik werk in ploegen waardoor ik maar heel af en toe een uur kan spelen maar het is steeds Fun omdat er niet 100den verschillende wapens zijn. Met alle wapens kan je wel iets doen (lees bijdragen aan democratie) en van oude games ik speel nog steeds warzone 2100 (is gratis en op steam) van 1998
Patriot @derooke25 maart 2024 08:40
Ik heb een bijberoep
U bent imker?
Acezeck @Patriot25 maart 2024 11:45
8-) haha
derooke @Patriot25 maart 2024 11:57
Haha. Goeie. Maar moest het niet om te lachen zijn ... Ik neem aan dat je van Nederland bent ? Ik weet niet hoe dit daar heet maar bij ons is dit fulltime werken (arbeider). Met een extra bijberoep statuut (zelfstandig) maar omdat de zelfstandigheid niet fulltime is (op papier) word dit een bijberoep genoemd (officieel). Betaal je minder belastingen /lasten enz
Patriot @derooke25 maart 2024 12:00
Ik ben Nederlander inderdaad, en het was een grapje. Toch wel goed dat je het hebt uitgelegd, want ik dacht eigenlijk meer aan wat wij een bijbaan noemen en dat is toch wel even iets anders :+
derooke @Patriot26 maart 2024 00:25
Geen probleem 😊
Odder thing @derooke25 maart 2024 12:58
Warzone 2100 was een mooie tijd voor my. Speciaal 3dfx Voodoo-2 voor gekocht.
Ik was 1 van de weinige defensieve spelers die rushers kon tegen houden met plasma crete bunkers en counter batterijen. We speelden toen der tijd eigenlijk alleen ziggurat.
derooke @Odder thing26 maart 2024 00:26
Happy times vroeger
Exirion @cricque24 maart 2024 13:29
Ook in die tijd had je oudere gamers. Ken een paar mensen die als dertiger of veertiger bijvoorbeeld Prince of Persia in 1989 hebben gespeeld. Was een trendsetter in die tijd met mooie VGA graphics en goeie animatie. Maar goed, het is geen wedstrijdje ver pissen ;) Het punt is vooral dat 10 jaar maar kort is in de historie van gaming. En zoals iemand hierboven al aangaf: HL2 is in 2004 uit gekomen en 20 jaar later wachten we nog steeds op een opvolger. Er zijn nog episode 1 en 2 uit gekomen, maar die zijn inmiddels ook stokoud.
Patriot @Exirion25 maart 2024 09:04
Het punt is vooral dat 10 jaar maar kort is in de historie van gaming. En zoals iemand hierboven al aangaf: HL2 is in 2004 uit gekomen en 20 jaar later wachten we nog steeds op een opvolger.
Uiteraard is het allemaal relatief, maar juist omdat gaming een relatief nieuw fenomeen is vind ik meer dan 10 jaar helemaal niet kort. Er zit meer tijd tussen nu en het uitkomen van GTA 5, dan er in zijn geheel zat tussen de releases van de vorige 4 games. Er zijn óók enorme sprongen gemaakt in complexiteit van de games. Dat kost ontwikkeltijd, dus het is niet alsof ik het de makers van de game verwijt dat het zo lang duurt, maar dat staat toch niet in de weg dat je kunt zeggen dat het lang duurt?
YopY @Patriot25 maart 2024 19:44
Het gekke vind ik dat die game bouwers geen kleinere spellen tussendoor maken, of DLCs, of standalone verhalen in dezelfde omgeving. In het geval van GTA begrijp ik het deels, die verdienen honderden miljoenen per jaar nog aan GTA 5 online, ook al lijkt er weinig moeite in gestoken te worden.

Aan de andere kant, ze hebben mogelijk ook geleerd dat je de markt kunt overspoelen; Ubisoft deed het een tijdje, 1 entry van hun grote franchies per jaar (Far Cry, Ass Creed, etc).
Blokker_1999
@cricque24 maart 2024 18:47
Nuja, voor een goed spel maak je tijd. Dit weekend nog eens wat uurtjes achter de PC doorbrengen met Horizon. En als GTA 6 ooit uitkomt voor de PC zal het ook een instant buy zijn voor mij. Shooters heb ik lang geleden opgegeven, was ik nooit goed genoeg in. Maar een spel met een goed verhaal? Laat maar komen.
mr_evil08 @Exirion24 maart 2024 16:20
Half-Life is amper 25 jaar geleden...
De kinderen van toen hebben nu eigen kinderen maar zeker nog geen pensioen/kleinkinderen.
Exirion @mr_evil0824 maart 2024 16:40
Ja, want alleen kinderen gamen... onder welke steen heb jij gelegen? ;)
DarkShadow @Exirion25 maart 2024 09:12
haha wel kinderen, maar pensioen is hopelijk nog eventjes weg. Maargoed, met 4 jongens kom ik niet zoveel aan gamen toe, behalve dan af en toe een potje Fifa tegen hen, wat ik stelselmatig verlies.

Wel heel veel plezier gehad om alle Halo's coop uit te spelen met ze. Behalve dan de laatste, want technisch gezien is het natuurlijk een uitdaging om een coop game te maken tegenwoordig :(
Bollux @DarkShadow25 maart 2024 09:32
Omg, halo coop _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Thijs_Rallye @Exirion25 maart 2024 14:13
Ik ga pas met pensioen zodra ik eindelijk Half-Life 3 heb gespeeld :D.
Exirion @Thijs_Rallye25 maart 2024 17:23
Precies zoals al onze overheid wenst :+
DeX @Orangelights2324 maart 2024 12:00
Laughs in Star Citizen
mr_evil08 @DeX24 maart 2024 18:19
Ze lopen nog steeds op planning.
diddlydong @mr_evil0825 maart 2024 05:16
Er is geen planning. De release dates die ze in het verleden hebben gecommuniceerd zijn al lang en breed overschreden. "Answer the call 2016" :+
mr_evil08 @diddlydong25 maart 2024 16:21
En daarbij hebben ze al lang en breed gecommuniceerd het niet uit te brengen in 2016 omdat de game niet af was maar mensen blijven op het argument hinten en lezen niet het hele verhaal.

De gemiddelde game duurt wel 10-12 jaar ontwikkeltijd, ze lopen nog prima op planning.
Starfield deed er ongeveer 8 jaar over en je ziet ook direct het resultaat... door een miljardenbedrijf dat zo even een blik dev,s opentrekt terwijl SC vanaf 0 is begonnen een bedrijf op te bouwen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 22:50]

YopY @mr_evil0825 maart 2024 19:48
De gemiddelde game duurt wel 10-12 jaar ontwikkeltijd
Nietes. Alleen de allergrootsten, denk aan GTA. De meeste AAA games zijn 3-5 jaar; games die langer dan dat duren (Cyberpunk, Star Citizen) zijn mismanaged en/of over-scoped. Mensen maken excuses voor Star Citizen omdat ze hopen en / of er veel geld in gestoken hebben. Maar nadat Star Citizen aangekondigd was, was bijvoorbeeld het concurrerende of vergelijkbare Elite Dangerous gecrowdsourced, uitgebracht, door- en uitontwikkeld, en weer afgerond.

Veel geld en een idee zorgen niet voor een af spel.
mr_evil08 @YopY25 maart 2024 22:31
Dat is niet waar en elite is geen concurrent, beide hebben andere doelen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 22:50]

DramaticallyBad @DeX24 maart 2024 12:56
And yet, Star Citizen still doesn't have the longest development.
YopY @DramaticallyBad25 maart 2024 19:49
Waar denk je aan?
DramaticallyBad @YopY27 maart 2024 13:23
Duke Nukem Forever was in development voor 5156 dagen, of ook wel 14 jaar, en het flopte nog steeds.
Toet3r @Orangelights2324 maart 2024 12:28
Ik wacht nog steeds op half-life 2 Episode 3 :+
JBVisual @Toet3r24 maart 2024 12:53
Ondanks dat het verhaal helaas nooit helemaal is afgerond, betwijfel ik of ze het nog waar kunnen maken.

Door alle jaren zijn mensen een voor hun ideaal einde gaan verzinnen, discussiëren en zelfs fan-made mods, filmpjes etc… gaan maken.

Het is maar de vraag of je nog wel een game zou kunnen uitbrengen dat daadwerkelijk aan de verwachtingen zal gaan voldoen.
De kans dat de game na release massaal gedownvote gaat worden is dus ook behoorlijk aanwezig.

Ps, er vermoed dat het aandeel valve misschien wel een behoorlijke spurt kan maken door alleen al het cijfer 3 op hun website te zetten xD
Blokker_1999
@JBVisual24 maart 2024 18:50
De enige manier dat ze volgens mij een spel als HL3 op de markt kunnen brengen en het verhaal kunnen afwerken is door er geen hype rond te creeeren. Ontwikkelen in het grootste geheim en opeens gewoon op Steam gooien. Ga je het spel door de normale marketing halen gaan zovele gamers teleurgesteld zijn. Geen hype betekend minder teleurstelling.
peeceej @Orangelights2324 maart 2024 16:49
Ik word er zelf steeds chagrijniger door. Ik heb de releases op de ps2 nog meegemaakt, drie games per generatie. Daarna nog 2 op de ps3, en daarna werd het stil..

Veel liever had ik gehad dat ze wat kleinere delen hadden uitgegeven, of gewoon de werelden van LA Noire en GTA V recyclen met nieuwe offline verhaallijnen en karakters. Als grootser en epischer betekent dat ik er 12 jaar op moet wachten, dan hoeft het van mij niet zo.
Beakzz
@peeceej24 maart 2024 20:35
Eens en ook redelijk bizar dat er zo weinig bedrijven iets soortgelijks doen op kleinere schaal. Snap dat het niet makkelijk is, maar als je ziet wat voor bedragen Rockstar binnen sleept.

Heb nu bijna 10 jaar GTA V gespeeld en 4 opnieuw spelen is gewoon minder leuk imo. De remasters waren ook niet best uit j zelfs met mods voelen die games ouderwets aan.

Denk trouwens dat het meer met het succes van het online gedeelte te maken heeft dan met de grootte van GTA6. Daar door hebben ze heel lang de focus op V gehouden.

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 22 juli 2024 22:50]

Verwijderd @Orangelights2324 maart 2024 17:28
Je zou kunnen stellen dat het stompzinnig is om een releasetarget vrij te geven, anderhalf jaar voor de release, voor een game met een omvang en complexiteit als GTA VI.
Qinshi @Orangelights2324 maart 2024 12:34
aan 22j kinderen hebben is naar hedendaagse standaarden heel vroeg.
10j geleden woonde ik nog thuis
Nu woon ik in mijn eigen huis.
AOC @Orangelights2324 maart 2024 12:52
Zal het Duke Nukem inhalen? 14 jaar op gewacht :+
JorickPlays @AOC24 maart 2024 20:08
Gast, als hier ooit iets orgineels op komt zou ik het kopen! Wanna dance heel veek gespeeld!!
jellybrah @Orangelights2324 maart 2024 15:39
Dat ligt ook aan het feit geen nieuwe game te WILLEN maken omdat MTX blijkbaar goed lopen. In 2000 - 2010 waren er jaarlijks meerdere van dit soort grote releases. Opvolgers slechts een paar jaar later. Het is in mijn ogen allemaal te commercieel geworden.
Nieker @Orangelights2324 maart 2024 21:23
Weinig genres waarin de fans hun hele leven kunnen reconstrueren adhv hun interesse zoals bij games. Ik weet perfect waar ik was, in leeftijd als in mentale fase, bij de release van half life, outcast, operation Flashpoint, ff7, halo en ga zo maar door. Zelfs als 32 jarige stond ik nog in de rij op day 1 voor de rdr2 release.

Ik hoop dat we hier over 20 jaar nog steeds over kunnen blijven gaan =) Dat jaartje extra wachten op gta neem ik er met plezier bij
Llopigat
@Orangelights2324 maart 2024 23:04
Ik was al student toen GTA I uitkwam (met de top down view)

Ik weet het nog precies. Ik zat om 2 uur 's ochtends aan de bar in onze studenten sociëteit en een medestudent kwam binnen en had het over deze grappige game, hij was zo laat omdat hij het uren had zitten spelen.

Uiteindelijk wilde ik het ook zien en zijn we om 3 uur 's nachts zijn huis binnen geslopen (hij woonde toevallig in dezelfde straat) om zijn ouders niet wakker te maken en hebben we gespeeld tot het licht werd :') Het was echt lachen en toen had ik nog niet eens door dat er een verhaal in zat (daarvoor moest je de telefoons beantwoorden).

Toen kwam later de 3D GTA en ook dat was weer een openbaring. Inmiddels is een open world game standaard maar toen was het heel bijzonder om zo'n hele stad in je computer te hebben.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:50]

MallePietje @Orangelights2325 maart 2024 07:22
We wachten al meer dan tien jaar, een paar jaar extra wachten is kinderspel.
Het ontwikkelen van games lijkt tegenwoordig een onbeheersbaar proces. Dat zie je aan lang uitstel of een release van onacceptabele kwaliteit.

Misschien omdat het spel bij release beter, mooier, groter etc. moet zijn dan concurrerende spellen. En met lange ontwikkeltijden kan het zijn dat je lat gaandeweg telkens hoger moet leggen.

Ik hoop dat game studios een manier vinden om de complexiteit onder controle te krijgen. Misschien moet er nog een higher level abstractie laag boven de huidige game engines komen of zo. Dan worden releases wat voorspelbaarder.

Of misschien moeten we meer back to basics: gameplay. Veel indie games zijn erg origineel en leuk om te spelen. Graphics zijn daarbij meestal ondergeschikt. Scheelt ook nog een investering in dure hardware.

[Reactie gewijzigd door MallePietje op 22 juli 2024 22:50]

RonnnL @MallePietje25 maart 2024 08:37
Ik deel je idee rond 'back to basic'. Ik game al ongeveer een jaar of 30, en merk het volgende:

1) Verhalen in games halen het qua diepgang en creativiteit bij lange na niet bij goede boeken/films/series. De uitzonderingen moet je met een loep zoeken.
2) De 'wow'-factor van al die grafische pracht vermindert over de tijd.

Daardoor val ik inderdaad terug op goede gameplay waarbij verhaal en graphics vrijwel ondergeschikt zijn. Ik het het vermoeden dat dit voor veel 'oudere' gamers geldt.
Titan223 24 maart 2024 11:56
Beter een afgemaakte bestseller. Rockstar weet dat GTA niet mag falen, anders zal de naam voor altijd schaden.
Nephalem82 @Titan22324 maart 2024 11:57
Haha , nou dat gaat tegenwoordig ook niet meer op hoor, kijk maar naar Cyberpunk of zo goed als elke triple-A game, 'laat ze de tijd maar nemen. het uitstel is niet erg. beter een late game , dan een onafgemaakte game met bugs!" en wat wordt er toch uitgebracht - ook later - een game vol bugs en ellende.

Nah, dat zal wss met Rockstar nog mee vallen , maar goed, uitstel is echt niet per definitie goed.
Yordi- @Nephalem8224 maart 2024 12:10
Ik heb het idee dat game-ontwikkeling te complex en tijdrovend is geworden. Het zijn geen incidenten inderdaad, maar op een gegeven moment moet er geld verdiend worden. Bij Cyberpunk is dat uiteindelijk helemaal goedgekomen. Verkapt early-access wordt wellicht wel de standaard. En dat is prima, je hebt altijd de keuze om even te wachten.
RobinNL @Yordi-24 maart 2024 12:26
Rockstar weet ook wel dat GTA VI veel gaat opbrengen. Zo bracht GTA V $815,7 miljoen dollar op in de eerste 24 uur. Daar kunnen andere makers alleen maar van dromen. Volgens mij draait GTA Online ook nog wel aardig. Ik kan zo even de nummers niet meer vinden.
YopY @RobinNL25 maart 2024 20:20
Nog steeds honderden miljoenen per jaar; de totale teller stond recent op meer dan $8 miljard aan omzet uit GTA 5 / online.
The Chosen One @Yordi-24 maart 2024 13:01
Dat is zeker niet prima. Er zijn nu al EA (die officieel early acces zijn) titels die te vroeg komen, niet goed genoeg verkopen en dan de game maar laten hangen.
Misschien brengen ze de game "officieel" uit als 1.0 en hopen ze dat dat weer geld in het laatje brengt, wat ook vaak mislukt dan.

En games worden steeds groter en duurder. Altans, sommige van de AAA games. Er zijn genoeg games/dev's die laten zien dat dat helemaal niet hoeft. Er is zeker genoeg ruimte voor beide "soorten" maar tja alles moet maar groter gemaakt worden want het moet meer winst opleveren dan de voorgaande game(s).
cricque @Yordi-24 maart 2024 13:23
Zowieso is dit al complex. Dan heb je het gegeven: het moet er gelikter uitzien dan de concurrentie want als de graphics niet goed zijn bij de online reviews dan hebben we al een probleem. En dit is een game waarbij je toch het onderste uit de kan wilt halen en niet een "5090 super duper TI extreme" tegen dan moet hebben om dit te kunnen spelen. Zowieso gaan er veel mensen die kopen op voorhand en op dag van release en geen reviews afwachten. Maar als de teleurstelling groot is, dan mogen ze er een kruis over maken.

It is done when it is done. Dat horen investeerders en aandeelhouders niet graag. En dat maakt veel games kapot. We launchen dan, et voila. En zowieso heeft elke game een "budget", elk bedrijf heeft dit. Dit mag x aantal euro's of dollars kosten. Er mag nog eens van afgewerken worden ofzo, maar voor de meeste games zal hier heel weinig marge op zitten. Voor grote kleppers kan dat misschien al eens wat anders

In elk geval het was voor mij ooit een droom om een game te maken, en daar ben ik ook mee bezig. Maar voor zo een grote studio werken, nee daar pas ik echt voor.
Llopigat
@Yordi-24 maart 2024 23:08
Met al die early access boel heb je het probleem dat je het al zat bent voor de game goed en wel af is (als hij al ooit af komt want heel veel early access blijft altijd in een soort beta hangen)
Patriot @Yordi-25 maart 2024 09:11
Waar ik me altijd over verbaas is dat het vaak relatief snel goed lijkt te komen met de games die verbeteringen aanbrengen. Allemaal relatief, want 6 maanden is heel lang als je slechts de reserves hebt om je personeel 3 maanden te betalen, maar soms zie je ook games waarbij er binnen een maand na release echt al een hele grote klap van de problemen worden opgelost.

Dat is altijd het moment dat ik denk: Wat gaat er dan mis in je proces, dat je dat niet één maand eerder had kunnen doen? Of is het gewoon een kwestie van een uitgever die uit ongeduld te vroeg de trekker overhaalt? En is het dan gewoon "mens eigen" om wanneer we naar een deadline toewerken die te ver in de toekomst ligt, we het bijna altijd zo laten lopen dat het (net) niet op tijd af is?
CyBeR @Nephalem8224 maart 2024 12:48
kijk maar naar Cyberpunk of zo goed als elke triple-A game
Cyberpunk was (en is) een prima game hoor… op PC. Het was de console (en dan met name de last-gen) release waar alle kritiek op was. Ze wilden gewoon teveel voor die platforms.

De PC release had wat game bugs maar dat is bij spellen van dit kaliber gewoon onvermijdelijk. Zelfs “A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad."-Nintendo heeft niet nul bugs in een game als bijvoorbeeld BotW or TotK.

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 22 juli 2024 22:50]

Nephalem82 @CyBeR24 maart 2024 12:57
Sorry?

Cyberpunk was op launch op PC een DRAMATISCH slechte ervaring. check even youtube , daar kan je wel filmpjes vinden van hoe verschrikkelijk slecht het was.

"had wat bugs' is een lachwekkende statement.
CyBeR @Nephalem8224 maart 2024 13:06
Sorry?

Cyberpunk was op launch op PC een DRAMATISCH slechte ervaring. check even youtube , daar kan je wel filmpjes vinden van hoe verschrikkelijk slecht het was.
Sorry hoor maar ik heb dat spel op release day gekocht en gespeeld en ik kan absoluut niet zeggen dat dat een "DRAMATISCHE" ervaring was.
spacekever @CyBeR24 maart 2024 14:40
Het is nog steeds een spel vol met bugs. Ik geniet er van hoor, maar het is gewoon nog steeds een zooitje. Prima speelbaar, maar verre van af als je het mij vraagt.
CyBeR @spacekever24 maart 2024 14:44
Tsja zoals ik al zei dit soort spellen heeft zoveel bewegende onderdelen die met elkaar te maken hebben, dat ga je nooit bugvrij krijgen. Het belangrijkste is dat de bugs die er zijn niet ál te makkelijk te triggeren zijn als je normaal speelt en dat ze de speler niet verhinderen verder te komen in het spel.

Bij de meeste spellen fixen de ontwikkelaars game-breaking bugs maar laten ze subtielere bugs en bugs die je als casual speler niet tegenkomt met rust omdat het oplossen ervan ook juist kan zorgen voor meer bugs elders.
graey @CyBeR24 maart 2024 17:37
Sorry, maar dat is te makkelijk. Games als de laatste 2 Zelda-installments zijn ook groot, open en ook qua physics behoorlijk complex, en het aantal game breaking bugs is daar een stuk lager.
CyBeR @graey24 maart 2024 17:59
Maar niet nul. En nintendo heeft ook patches moeten uitbrengen om game-breaking bugs te fixen.
graey @CyBeR24 maart 2024 18:28
Niet nul, maar het Cyberpunk-niveau was niet onvermijdelijk. Als je de kwaliteit van de releaseversies van BotW, TotK en Cyberpunk naast elkaar legt, is de kans op een succesvolle playthrough duidelijk verschillend. Dat afschuiven op de complexiteit van de game en dat dat er dan nou eenmaal bijhoort klopt gewoon niet.
CyBeR @graey24 maart 2024 18:39
Ik schuif niks af. Ik zeg alleen dat een dergelijk grote, complexe game altijd bugs gaat bevatten bij release. Iets anders is gewoon onmogelijk. Als je daar niet mee wilt dealen prima, dan moet je een half jaartje wachten voor je een game speelt. En nee, de game een half jaar laten releasen gaat daar niet bij helpen.

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 22 juli 2024 22:50]

graey @CyBeR24 maart 2024 19:53
Ik zeg in beide reacties hetzelfde, en je gaat daar niet op in: de omvang van de bugs en inbreuk op de gameplay. Dat is niét altijd zo, en dat was bij Cyberpunk een groter probleem. Dat is geen gevolg van een of andere natuurwet, en voor sommige studio's maakt een half jaar later releasen wel uit (TotK is bijvoorbeeld uitgesteld met het oog op meer solide gameplay, met succes). Voor andere studio's niet, maar dat ligt niet aan de complexiteit van de game.

[Reactie gewijzigd door graey op 22 juli 2024 22:50]

jackyallstar @CyBeR24 maart 2024 16:41
Ik heb een fijne Delamar missie bug gehad waarbij 1 van de taxi's nooit tot zinnen komt en blijft rond rijden. Die zat mooi in me savegame gebakken zodat ik een oudere save kon gaan starten. Daarnaast een inventory bug gehad waardoor me savegame ook corrupt geraakt was, en nog tig situaties gehad waarbij ik de game moest stoppen om er van af te komen.

Voor mij waren de eerste paar maanden de bugs verziekend genoeg dat ik het spel in de ijskast heb gegooid om pas vorige maand weer te gaan spelen, dus om het nou speelbaar te noemen is mijn inziens nogal de plank mis slaan :p
TheVivaldi @CyBeR24 maart 2024 13:38
Sorry hoor, maar N=1.
Nephalem82 @CyBeR24 maart 2024 13:40
Dan ben je wel een van de weinigen.
Llopigat
@Nephalem8224 maart 2024 23:10
Sorry?

Cyberpunk was op launch op PC een DRAMATISCH slechte ervaring. check even youtube , daar kan je wel filmpjes vinden van hoe verschrikkelijk slecht het was.

"had wat bugs' is een lachwekkende statement.
Ik heb de PC release versie met veel plezier uitgespeeld. Wel de day zero patch hoor. Maar die was er meteen.

Prachtig spel en ik was er heel blij mee.
marco-ruijter @Nephalem8225 maart 2024 07:45
Niet mee eens, ik heb het ook op de pc gespeeld en had hier en daar een bug welke niet game breaking waren.

Het waren vooral de oude gen consoles waar iedereen zo boos over werd.
Nephalem82 @marco-ruijter25 maart 2024 07:57
Dan hebben we hele andere ervaringen gehad. Zowel op console als pc was het huilen met de pet op.
centr1no @Nephalem8224 maart 2024 13:48
'laat ze de tijd maar nemen. het uitstel is niet erg. beter een late game , dan een onafgemaakte game met bugs!" en wat wordt er toch uitgebracht - ook later - een game vol bugs en ellende.
Dat was ook wel een vrij specifieke situatie.
Natuurlijk wilden toekomstige spelers en hands-on developers een game die 'af' was. Maar dat strookte niet met wat er werkelijk aan hand was, namelijk dat hun engine compleet aangepast moest worden en er steeds maar meer content toegevoegd moest worden terwijl de basis nog helemaal niet op orde was. De uiteindelijk release was na het zoveelste uitstel noodzakelijk omdat de investeerders er niet nog meer geld in wilden pompen.

Rockstar heeft die issues niet dermate. De problemen zitten bij hen naar eigen zeggen in productiviteit en beveiligingsissues. Ik vermoed dat het 'falen' in technische zin bij Rockstar helemaal niet van toepassing is.
VincentvdBergh @Nephalem8224 maart 2024 16:47
U bedoelt Cyberbug 2077?

De reden waarom ik niets meer preorder en elk spel minimaal 3 maanden na release koop.
nijntje82 24 maart 2024 11:59
Sarcasme mode on:
Hou het onderwerp warm, misschien gaan door dit soort nieuws items spelers nog even GTA 5 opstarten en geld uitgeven. Smart move. En mogelijk dat GTA5 nog voldoende oplevert en daardoor GTA6 nog niet nodig is. Het uitstel zal heus niet te maken hebben met het opleveren van een prachtige single player die nog veel werk vereist :-)
Sarcasme mode off.

GTA 5 is voor mij zo oud (SP in 2013 uitgespeeld nooit meer aangeraakt), ik weet al bijna niet meer hoe het is om GTA te spelen. Ik hoop op een leuke single player experience met 0 online aspecten erin. ;)
Daantjeeuh @nijntje8224 maart 2024 13:19
Ik hoop op een leuke single player experience met 0 online aspecten erin.
Ik ook, maar als we zien wat voor melkkoe GTA Online is gebleken en hoe alle SP content geschrapt is voor MP content heb ik er weinig geloof in.
G_Dragon
24 maart 2024 12:00
Was te verwachten toch? Elk meesterwerk heeft gewoon tijd nodig (ondanks 10 jaar wel heel lang is) maar wat is dan nog een jaartje extra, als je kijkt naar hoe zo'n meesterwerk Red Dead Redemption 2 is. Ben ik wel bereid om erop te wachten en hopelijk word Grand Theft Auto 6 zoveel beter dan Grand Theft Auto 5, 10 tot 11 jaar ontwikkeling dan mag je ook wel een monsterspel verwachten toch?
The Chosen One 24 maart 2024 12:29
Ze moeten GTA 6 online nog wat meer finetunen om de maximale "consumer experience" te bereiken.

Hopelijk zal de SP ervaring voldoen (ga ik van uit maar tegenwoordig kun je nergens meer van uit gaan) en zullen mods (makkelijk) mogelijk zijn. En in een ideale wereld is de SP nog beter en/of volgt er DLC.

De vraag is nu wanneer komt de pc versie, 2026 of 2027...

[Reactie gewijzigd door The Chosen One op 22 juli 2024 22:50]

Geerbeer94 @The Chosen One25 maart 2024 12:15
Als je rekent op 2028 dan word je waarschijnlijk niet teleurgesteld, houd de verwachtingen laag. Hollowknight Silksong zou uitkomen in juni 2022, en nu denken ze eind dit jaar. Dus wie weet, misschien kan ik het volgend jaar kopen...
FrostyPeet 24 maart 2024 13:07
Ze lijken geen enkel financieel belang te hebben om VI te vroeg uit te brengen. V verkoopt goed, er zijn roleplay groepen. Als VI kuren heeft moeten ze die toch herstellen en nu kan dat relatief rustig. Ondertussen houden ze potentiele kopers lekker met beelden van VI. Tegen de tijd dat V is uitgemolken kan VI op de markt komen.
Linksquest Moderator Spielerij
24 maart 2024 14:25
Zeker jammer van de ene kant, maar van de andere kant heb ik een game liever een jaar later en in goede staat, dan dat we straks een Cyberpunk 2077 Déjà vu krijgen.
fieldnote 24 maart 2024 14:41
Was te verwachten zoveel aanwijzingen dat het uitgesteld ging worden, te hoge verwachtingen te veel ambitie bekend verhaaltje het was al duidelijk voor velen toen ze aankondigende dat de PC versie al uitgesteld ging worden. We zullen zien ik gok op dec 2027
Sniffels 24 maart 2024 17:00
Wat voorspellen we? 80euro voor release
Geerbeer94 @Sniffels25 maart 2024 12:21
Ik gooi het op 99,99 voor de "complete edition". Tachtig euro wordt de prijs voor de PC versie, die twee jaar na de console versie komt.
Inflatable 24 maart 2024 20:12
Gewoon 5 dagen per week naar je werk moeten komen is natuurlijk nog geen "crunch culture".. Hopelijk blijft Rockstar verder ook nog meer ellende met cyber-criminelen die data stelen bespaard etc, wat weer voor meer vertraging zou kunnen zorgen.. En of het nou eind 2025 of begin 2026 wordt, lang duurt het sowieso nog..

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