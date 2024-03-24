Kotaku: ontwikkeling GTA VI loopt vertraging op, mogelijke release in 2026

De ontwikkeling van GTA VI begint vertraging op te lopen. Dat schrijft gamewebsite Kotaku op basis van anonieme bronnen. Het is niet duidelijk wat de vertraging precies veroorzaakt. Rockstar zou inmiddels rekening houden met een scenario waarin GTA VI in 2026 op de markt komt.

Kotaku schrijft dat Rockstar momenteel nog op de lente van 2025 mikt om GTA VI op de markt te brengen. De redactie van de website sprak echter ook met enkele anonieme bronnen en die menen dat een release in de herfst van datzelfde jaar waarschijnlijker is. Dat komt volgens hen omdat de ontwikkeling van het spel vertraging begint op te lopen. Het is niet duidelijk wat de vertraging precies veroorzaakt, maar volgens de bronnen zouden beveiligings- en kwaliteitsaspecten er iets mee te maken hebben.

Het bestuur van Rockstar zou inmiddels rekening houden met een scenario waarin GTA VI pas in 2026 op de markt komt. De vertraging heeft er naar verluidt voor gezorgd dat Rockstar Games in februari van dit jaar zijn werknemers heeft opgedragen om opnieuw voltijds naar kantoor te komen om te werken. Uit berichtgeving van Aftermath vrezen sommige werknemers van het bedrijf inmiddels dat er een crunch culture zal ontstaan waarbij er zeer hard zal moeten worden gewerkt om alle deadlines te halen.

Rockstar Games heeft in december 2023 een eerste trailer van GTA VI gepubliceerd. Het spel speelt zich af in Vice City in de fictieve staat Leonida en bevat een vrouwelijk hoofdpersonage genaamd Lucia. Grand Theft Auto VI lijkt opnieuw een open spelwereld te bevatten waarin missies moeten worden voltooid, allerhande voertuigen kunnen worden bestuurd en locaties kunnen worden bezocht. Er zal ook actie en (politie)geweld aan te pas komen. GTA VI verschijnt volgens het bedrijf in 2025 voor PlayStation 5- en Xbox Series-consoles.