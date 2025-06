'YouTube-medewerkers bekijken video's voor publicatie en lekken informatie'

YouTube voert diverse onderzoeken uit naar lekken door medewerkers die vroegtijdig toegang hadden tot video's en daaruit informatie naar buiten brachten. Dat gebeurde afgelopen week weer met Sony's State of Play-stream.

Insider-Gaming kreeg de hele lijst van games op State of Play van vier verschillende mensen aangeboden uren voor de stream openbaar online te zien was, schrijft de site. YouTube-medewerkers kunnen vooraf opgenomen, geplande video's in de back-end al bekijken. Het is volgens de site niet voor het eerst dat dit gebeurt.

Op dezelfde manier zou de eerste trailer van GTA VI al vroegtijdig naar buiten zijn gekomen, zo claimt de site. YouTube heeft daar een onderzoek naar gestart. Een derde geval van het gebruik van informatie is een actie van een youtuber die Amazon-giftcards in beeld liet zien voor de eerste die ze kon verzilveren. Alle codes bleken achteraf voor het livegaan van de video verzilverd te zijn.

YouTube en moederbedrijf Google hebben niet publiekelijk gereageerd op de informatie. Veel bedrijven, youtubers en media maken gebruik van de mogelijkheid om video's vooraf in te plannen en op een bepaalde tijd online te laten gaan.