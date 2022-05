'EBay-divisie met Marktplaats is overgenomen door Adevinta voor 7,9 miljard'

Marktplaats wordt overgenomen door het handelsplatform Adevinta, meldt Reuters. Het Noorse bedrijf neemt eBays Classified Groups-divisie over, het onderdeel van de veilingsite waar Marktplaats sinds 2004 onder valt. Adevinta betaalt 7,9 miljard euro voor de onderneming.

Twee bronnen zeggen tegen Reuters dat Adevinta een bieding heeft gewonnen om eBay's Classifieds Groups-divisie over te nemen. Marktplaats valt daar sinds 2004 onder. Ook het Belgische 2dehands valt onder die afdeling.

De Raad van Bestuur van eBay zou dit weekend akkoord zijn gegaan met de overname. Een voorwaarde daarbij is dat eBay een minderheidsaandeel in het bedrijf blijft houden. Volgens Reuters is dat 'om klanten te behouden en concurrentie tussen zijn classified- en marktplaatsdivisies te voorkomen.' Adevinta zou bijna negen miljard dollar of 7,9 miljard euro voor de divisie betalen. EBay zou door het behoud van aandelen ook nog twee miljard euro belastingvoordeel krijgen.

Adevinta is zelf een bedrijf dat verschillende lokale online marktplaatsen in Europa beheert. Het Noorse bedrijf heeft een waarde van 79 miljard Noorse kroon of 7,46 miljard euro, en zou met de overname meer dan verdubbelen in waarde. Zowel eBay als Adevinta willen tegen Reuters niets kwijt over de overname. Ook Marktplaats was niet direct bereikbaar voor commentaar. De overname komt niet uit de lucht vallen; in februari zei eBay al dat het in gesprek was met verschillende partijen voor een overname.