EBay wil divisie met Marktplaats en 2dehands.be verkopen

EBay is met verschillende partijen in gesprek voor een overname van zijn Classifieds-divisie. Onderdeel van dit bedrijf zijn onder andere het Nederlandse Marktplaats en het Belgische 2dehands.be.

Het Amerikaanse bedrijf meldt in een verklaring dat het alternatieven voor Classifieds onderzoekt en actieve onderhandelingen voert met verschillende partijen over een mogelijke verkoop. Halverwege dit jaar geeft eBay een update over de status van Classifieds.

De mededeling volgt op een bericht in The Wall Street Journal over de verkoopplannen van eBay Classifieds. Die krant schreef dat een verkoop eBay mogelijk zo'n 10 miljard dollar oplevert, omgerekend 9,24 miljard euro. De investeringsbedrijven TPG en Blackstone Group, en de Duitse uitgever Axel Springer zouden interesse hebben in eBay Classifieds.

Classifieds is een dochterbedrijf van eBay waarvan onder andere Marktplaats, 2dehands, het Deense Bilbasen en DBA, en het Duitse Mobile.de onderdeel zijn. EBay nam 2hands.be in 2013 over, Marktplaats in 2004.