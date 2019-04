DigiD- en Berichtenbox-apps zijn samen 3,3 miljoen keer gedownload

De DigiD-app is 2,19 miljoen keer gedownload en de Berichtenbox-app voor post van de overheid is 1,2 miljoen keer gedownload. Iets meer dan de helft van de downloads is gedaan op iOS-apparaten.

Logius, de dienst die digitale overheidsproducten beheert, maakt de cijfers bekend in zijn jaarverslag. Daaruit blijkt dat 52 procent van de downloads van de DigiD-app met een iOS-apparaat is gedaan, tegenover 48 procent voor Android. Bij de Berichtenbox-app is die verhouding 53 procent voor iOS en 47 procent voor Android.

De DigiD-app werd in 2017 uitgebracht en eind dat jaar maakte Logius bekend dat de app 1,2 miljoen keer gedownload was. In ruim een jaar tijd zijn er dus zo'n miljoen downloads bijgekomen. De Berichtenbox-app kwam in oktober vorig jaar uit en is nu dus ongeveer een halfjaar beschikbaar.

Verder blijkt uit de cijfers dat er nu 7,6 miljoen MijnOverheid-accounts zijn. Dat is een toename van 10,1 procent ten opzichte van vorig jaar. In 2018 werden er 82,1 miljoen berichten verstuurd via de dienst, een toename van 8,8 procent.

DigiD werd in het afgelopen jaar 308 miljoen keer gebruikt om in te loggen, een stijging van 9,9 procent. Het aantal accounts steeg met 1,5 procent naar 13,7 miljoen. De beschikbaarheid was 99,91 procent en daarmee haalde Logius de gestelde norm van 99,5 procent. De norm voor MijnOverheid is met 99,775 procent hoger, maar ook dat werd gehaald met een beschikbaarheid van 99,8 procent.