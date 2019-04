Gamescom krijgt openingsshow met aankondigingen van uitgevers

Gamescom, de gamebeurs die jaarlijks in Duitsland plaatsvindt in augustus, krijgt een openingsshow waar uitgevers en ontwikkelaars aankondigingen doen. Onder de noemer gamescom: Opening Night Live is de show op 19 augustus om 20:00 uur te zien.

Geoff Keighley

Foto © The Game Awards / gamescom

De openingsshow wordt geproduceerd en gepresenteerd door Geoff Keighley, schrijft de organisatie van gamescom in een persbericht. Keighley is een Canadese journalist en presentator die ook de jaarlijkse Game Awards presenteert. Volgens gamescom gaan grote uitgevers en onafhankelijke studio's aankondigingen doen in de show. Het persbericht belooft ook premières van nieuwe gameplaybeelden en gastoptredens van sterren uit de game-industrie.

Gamescom had tot nu toe nog niet een grote openingsshow met aankondigingen. In de afgelopen jaren worden er op de beurs niet veel nieuwe games aangekondigd. Meestal vinden de grote aankondigingen op de E3-beurs plaats, die in juni gehouden wordt in Los Angeles. Op de gamescom is dan bijvoorbeeld meer gameplay van eerder aangekondigde games te zien.

De E3 lijkt echter een steeds minder prominente rol te krijgen. Sony maakte vorig jaar al bekend dit jaar niet aanwezig te zijn, voor het eerst sinds het bestaan van de beurs. EA schrapte zijn persconferentie op de E3 en doet alle aankondigingen op zijn eigen Play-evenement dat enkele dagen eerder plaatsvindt.

Of er daadwerkelijk grote nieuwe games worden aangekondigd op de gamescom: Opening Night Live, zal moeten blijken. De organisatie zegt in de komende maanden meer details bekend te maken. Op dit moment is nog niet duidelijk welke studio's en ontwikkelaars aanwezig zullen zijn. De show wordt via een livestream uitgezonden.