Microsoft zet livestream-evenement op voor nieuwe indie-games op Xbox Game Pass

Microsoft gaat een terugkerend evenement opzetten voor indie-games in zijn ID@Xbox-programma die naar de Xbox Game Pass komen. Het debuut van het zogenaamde ID@Xbox Game Pass-evenement is op 26 maart. Het is te volgen via een livestream op YouTube.

Volgens Microsoft zullen bij het evenement "nieuwe onthullingen gedaan worden, highlights getoond worden en gesprekken gevoerd met ontwikkelaars". Uit de tekst wordt echter niet helemaal duidelijk gemaakt of er onthullingen gedaan worden van geheel nieuwe indie-games of van indie-games die nieuw toegevoegd worden aan de Xbox Game Pass.

Microsoft stelt dat in ieder geval Afterparty, Void Bastards en Supermarket Shriek de revue zullen passeren op de eerste editie van ID@Xbox Game Pass. Ook wordt er een kijkje genomen achter de schermen bij Night School Studio, de makers van Afterparty.

Waar Microsoft op evenementen als E3 en zijn eigen X018-evenement zowel games van grote en kleine studio's in de schijnwerpers zet, is ID@Xbox Game Pass alleen bedoeld voor games uit het ID@Xbox-programma. Dat is het programma waar ontwikkelaars gebruik van kunnen maken als ze willen dat Microsoft de rol van uitgever op zich neemt. De ontwikkelaar maakt dan de game en Microsoft zorgt voor distributie via de Xbox Store. Ook leveren ze zaken als sdk's, devkits en documentatie.

De aankondiging van deze presentatie volgt zeer kort op de aankondiging van Sony's allereerste State of Play-livestream die een dag eerder, op 25 maart, plaatsvindt. Die stream dient schijnbaar als vervanger voor Sony's persconferentie op de E3-gamebeurs, die het dit jaar overslaat. Ook EA slaat E3 dit jaar over en doet een eigen evenement. Microsoft is met Xbox nog wel gewoon aanwezig op E3 met een persconferentie.