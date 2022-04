Forza Horizon 4-uitbreiding Super7 laat spelers stuntbanen maken

Forza Horizon 4 krijgt dinsdag de Super7-uitbreiding, waarmee spelers eigen stuntbanen kunnen bouwen waarop 'uitdagingen' voltooid moeten worden. Met de Blueprint Builder is het mogelijk om Trackmania-achtige stuntbanen te maken.

De Super7-modus is bedoeld voor het maken en spelen van uitdagingen die door de community zijn gemaakt. Als spelers de Super7-modus starten, krijgen zeven willekeurig geselecteerde uitdagingen voorgeschoteld. Door die allemaal te voltooien krijgen spelers beloningen in het spel.

Met de Blueprint Builder kunnen Forza Horizon 4-spelers zelf uitdagingen maken. Afgaande op de trailer die is vrijgegeven, is het daarmee mogelijk om surrealistische stuntbanen te bouwen, die doen denken aan wat mogelijk is in de Trackmania-games. De Super7-uitbreiding verschijnt dinsdag en is gratis.