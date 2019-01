Eerste bitcointransactie vond 10 jaar geleden plaats

Het is tien jaar geleden dat de eerste transactie met de digitale munt bitcoin plaatsvond. Op 12 januari ontving Hal Finney namelijk tien bitcoin van bedenker Satoshi Nakamoto. Het gebruik is sindsdien enorm gegroeid, waarbij de prijs van bitcoin enorme fluctuaties doormaakte.

De eerste bitcoinclient kwam als opensource beschikbaar op 9 januari 2009, en werd geÔnstalleerd door Hal Finney, programmeur van beroep. Hij liet in een tweet op 11 januari weten dat hij 'bitcoin draaiende' had. Het zou daarna nog enige tijd duren voordat iemand daadwerkelijk iets kocht met bitcoin; twee pizza's gekocht bij pizzaketen Papa John's voor 10.000 bitcoin in 2010 geldt als een van de eerste bekende transacties. Omgerekend naar de prijs van nu zou dat neerkomen op bijna 16 miljoen euro per pizza.

Omdat bitcoin opensource is, kwamen er na verloop van tijd andere cryptomunten op de markt; inmiddels zijn er duizenden beschikbaar, waarbij Ethereum en Ripple bekende namen zijn. Ondertussen is bitcoin blijven groeien en zijn er honderden miljoenen transacties mee gedaan. De prijs van bitcoin fluctueert echter stevig: na enkele jaren groei was een bitcoin een jaar geleden nog ongeveer 10.000 euro waard, maar momenteel is dat nog slechts zo'n 3100 euro.

Over de jaren vonden ook de nodige schandalen plaats, waarbij het voorval met de bitcoinexchange Mt. Gox een van de grootsten was. In 2014 was het een van de grootste exchanges wereldwijd, waar een groot deel van de bitcoins werd verhandeld, maar in april van dat jaar maakte Mt. Gox bekend dat er zo'n 750.000 bitcoins waren kwijtgeraakt, waarna een faillissement werd aangevraagd. Dat zorgde voor verdenkingen richting de ceo van Mt. Gox, en vele investeerders spanden rechtszaken aan om hun geld terug te krijgen.