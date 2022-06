Interne memo: Amazon is in 2024 in VS door beschikbare werknemers heen

Amazon zou binnen een paar jaar op sommige plekken in de Verenigde Staten door de beschikbare medewerkers heen zijn. Dat blijkt uit een interne memo die Vox heeft ingezien. Amazon heeft geen commentaar op de memo.

Uit de memo waarover Vox publiceert, blijkt dat de eerste plekken eind vorig jaar problematisch werden bij het vinden van nieuwe werknemers, terwijl dat op veel andere plekken vanaf eind 2024 gebeurt. Daarbij gaat het vooral om de magazijnen die Amazon gebruikt om goederen vandaan te leveren. De werknemers daar zijn relatief laag betaald en hebben slechte arbeidsvoorwaarden.

De memo is volgens Vox geschreven als een wake-upcall en stelt ook diverse oplossingen voor. Zo kan Amazon zijn best doen om huidige werknemers langer vast te houden, bijvoorbeeld door hogere lonen te bieden. Dat heeft als nadeel dat de prijzen voor consumenten moeten stijgen of de marge voor Amazon daalt.

Een andere oplossing is de automatisering opvoeren, waardoor minder werknemers mogelijk zijn. Het is onbekend of dat met huidige technologie mogelijk is, waardoor dat een onzekere oplossing is. Bovendien werkt niet alle automatisering vlekkeloos: Vox rapporteert over een medewerker in New York die ontslag kreeg van een algoritme, ondanks dat zijn leidinggevenden hem positieve beoordelingen gaven. Amazon heeft niet gereageerd op de interne memo.