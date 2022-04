Amazon verlaagt afdracht kleine ontwikkelaars voor zijn Appstore

Amazon kondigt zijn Appstore Small Business Accelerator Program aan. Bedrijven die minder dan een miljoen dollar omzet hebben gedraaid, komen daarmee in aanmerking voor een lagere afdracht voor apps in de Amazon Appstore.

Het programma start in het vierde kwartaal van dit jaar en is bedoeld voor ontwikkelaars die vorig jaar minder dan 1 miljoen euro via de Appstore hebben omgezet. Hun afdracht gaat dan 20 procent in plaats van 30 procent bedragen.

Daarnaast kunnen ze AWS-credits verkrijgen met een maximale waarde van 10 procent van hun omzet. Daarvoor moeten ze hun AWS-account koppelen aan hun Amazon Appstore-account. De credits zijn twaalf maanden geldig, Amazon verstrekt ze maandelijks en ontwikkelaars kunnen bepalen aan welke AWS-diensten ze die besteden.

Met het programma volgt Amazon Apple en Google. Google gaat vanaf 1 juli de afdracht voor zijn Play Store van 30 tot 15 procent voor de eerste miljoen dollar die ontwikkelaars jaarlijks via de winkel omzetten. Apple verlaagde de afdracht eveneens van 30 naar 15 procent, voor ontwikkelaars die minder dan een miljoen euro verdienen via de App Store.