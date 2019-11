Tweakers Podcast #88 - Cybertrucks, nfc-betalingen en Tim Berners-Lees manifest

Wie is er onlangs nog in een bankfiliaal geweest? Dat vragen we ons deze week af en de antwoorden rond de tafel zijn allemaal niet zo recent. Niet gek ook: bijna al je bankzaken doe je tegenwoordig digitaal of via apps.

Daarom wordt de kwaliteit en beschikbaarheid van die apps steeds belangrijker. Voor Android-gebruikers met ABN was het afgelopen week daarom even slikken dat de bank gaat stoppen met zijn nfc-app, terwijl Apple-gebruikers juist blij zijn met de onlangs ingevoerde Apple Pay-ondersteuning bij diezelfde bank. En de Duitse overheid wil Apple weer verplichten zijn nfc-chip open te stellen voor ontwikkelaars. In deze aflevering hebben we het over de voor- en nadelen van al deze betaalmethoden en dat het, net als bij tech-ecosystemen, verdraaid moeilijk is om over te stappen.

Ook hebben we het over encryptie. Joris bezocht de film Midway en was blij verrast dat de gebruikte encryptietechnieken een flink aandeel in de film hadden. Jurian mag eindelijk vrijuit praten over de game Jedi Fallen Order en meteen merken we hoe moeilijk reviewen eigenlijk is; waar Jurian en Wout erg onder de indruk zijn, krijgt de game uit andere hoek ook kritiek te verduren.

Tesla's Cybertruck passeert ook nog de revue, want hoewel de meningen over het uiterlijk verdeeld zijn, is de introductie vrijwel iedereen opgevallen. We bespreken verder het Contract for the Web van web-grondlegger Tim Berners-Lee. De punten die hij aansnijdt, kunnen op veel steun rekenen, maar hoe realistisch is het om te verwachten dat bedrijven en overheden hiermee aan de slag gaan?

00:00 Opening

01:29 Nog even over Jedi Fallen Order

11:37 Encryptie in de Tweede Wereldoorlog

15:47 Kan Tim Berners Lee het internet redden?

21:48 De bizarre Cybertruck van Tesla

28:18 Is betalen met nfc de toekomst?

40:45 Banken zijn net techbedrijven

49:33 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.