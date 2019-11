Tweakers Podcast #86 - IPhone-bugs, Xs4all-opvolgers en WhatsApp-problemen

Wie is er niet groot mee geworden? Jailbreaken van iPhones was tot een aantal jaar geleden een populaire bezigheid, maar inmiddels jailbreaken nog maar weinig mensen hun Apple-apparatuur. Deze week kwam een nieuwe jailbreak uit.

Het is leuk als je dankzij een jailbreak je hele iPhone in Comic Sans kunt zetten, maar volgens redacteur privacy & security Tijs Hofmans kleven er ook risico's aan het jailbreaken. En die bespreken we dus. Ook hebben we het over waarom er niet meer zoveel jailbreaks uitkomen als voorheen.

Met smartphonereviewer Chris Broesder hebben we het over de waterdichtheid van telefoons. We leren dat ip65 niet per se minder is dan ip68 en Chris vertelt dat een enkele fabrikant wel garantie geeft bij waterschade, maar andere niet. Over telefoons gesproken: Chris heeft het ook over zijn problemen bij het overstappen van iOS naar Android en vice versa.

Verder hebben we het over Freedom Internet, het alternatief voor Xs4all dat deze week zichzelf presenteerde na de geslaagde crowdfunding van de afgelopen week. Is er een markt voor zo'n provider? Daarnaast gaat het over Disney+, dat deze week uitkwam. Jurian Ubachs wil op zijn apparaten alle streamingdiensten in één interface kunnen doorzoeken. En wees niet bang; we spoilen niets over The Mandalorian.

Met Tijs aan tafel gaat het uiteraard ook nog even over ruimtevaart. SpaceX wil met Starlink tienduizenden satellieten in een baan om de aarde brengen, maar kunnen we dan nog wel 's nachts sterren kijken? En wie gaat er eigenlijk over of zoiets wel mag?

0:20 Opening

1:07 Starlinks satellieten

7:18 WhatsApp-back-ups

14:09 Disney+ komt uit

20:52 Freedom Internet is er

27:18 Jailbreaken anno 2019

39:45 Waterdichtheid en ip-ratings

51:39 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.