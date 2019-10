Tweakers Podcast #81 - Surface-verrassingen, AMD-laptops en Apple Arcade

Vorige week verraste Microsoft velen met de inhoud van zijn Surface-evenement. Dat bestaande producten een upgrade zouden krijgen, stond vast, maar van een dualscreen-apparaat waren nog enkel geruchten en dat Microsoft aan een Android-telefoon werkt, was een complete verrassing.

Daarmee heeft Microsoft opeens twee producten in de pijplijn die over twee schermen beschikken: de Neo en de Duo. De innovatie juichen we toe, maar over het praktisch nut blijkt nog genoeg te discussiëren, zo bleek bij de opname van deze aflevering. Ook hebben we het natuurlijk over die 15"-variant van de Surface Laptop 3, waarvoor Microsoft samen met AMD een speciale versie van de Ryzen-cpu heeft gemaakt. Is dit een voorbode voor meer AMD-cpu's in laptops?

Verder blikken we nog even terug op een zeer geslaagd 21e-verjaardagsfeest van Tweakers, waarbij we meer dan vijfhonderd van jullie mochten verwelkomen. Julian was tussen al die gezelligheid en het gamegeweld misschien nog wel het meest geraakt door de archaïsche muis waarmee hij Unreal Tournament kon spelen en Wout vond het vooral leuk om podcastluisteraars face-to-face te spreken.

Jelles week kende een gebeurtenis die nóg heugelijker was dan het mooie feest: de aankoop van zijn eerste 3d-printer. We vragen hem het spreekwoordelijke hemd van het lijf over zijn printplannen, waarom hij voor dit model heeft gekozen en wat hij er allemaal aan gaat tweaken.

Ook hebben we het over de gamespagaat waarin Jurian zich momenteel bevindt. Aan de ene kant is hij bezig met de nieuwe Ghost Recon, een game die 'in-game aankopen tot een kunst verheft', maar ook is hij in Apple Arcade gedoken, waar je voor vijf euro per maand juist helemaal verlost bent van alles wat met microtransacties te maken heeft.

00:00 Opening

01:32 Terugblik op een geslaagd Tweakers 21-feest

08:08 Jelle heeft een 3d-printer gekocht

14:50 Microsoft komt met de Surface Neo, maar waarom?

27:23 Een Android-telefoon van Microsoft

40:00 Ghost Recon maakt van ingame-aankopen een kunst

43:24 Jurians eerste indruk van Apple Arcade

53:02 Sneakpeek

