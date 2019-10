Ontgrendelen bootloader Amazon Fire TV Stick 4K vereist openmaken behuizing

Er is een methode online verschenen om de bootloader van de Fire TV Stick 4K van Amazon te ontgrendelen. De methode vereist dat gebruikers het apparaat openschroeven en de dat0-pin van de emmc-opslag kortsluiten.

De methode, die k4y0z op XDA-Developers publiceerde, vereist dat gebruikers een Linux-iso downloaden en booten vanaf bijvoorbeeld een usb-stick, waarna ze de Fire TV Stick openschroeven om de dat0-pin te vinden en met een pincet of ander metalen voorwerp kortsluiting te maken door hem te verbinden met bijvoorbeeld de afscherming van het pcb.

Vervolgens is het mogelijk om via de instructies van de exploit Kamakiri de bootloader te ontgrendelen en de custom recovery TWRP te flashen. Het bedienen van de interface van TWRP kan vervolgens via een muis met usb-otg, met behulp van ADB of door het plaatsen van de commando's in de map /cache/recovery/command. Het gebruik van TWRP en ADB is mogelijk doordat de hdmi-dongle een aangepaste versie van Android draait.

Het is de eerste methode om de bootloader van het apparaat te ontgrendelen. De eerste mod is ook al verschenen. Die voegt onder meer een Google-zoekapp, een launcher en een nieuw toetsenbord toe. De Fire TV Stick 4K kwam dit najaar uit.