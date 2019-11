Nederlandse studenten werken aan reactor voor het duurzaam recyclen van e-waste

Team Core van de Eindhoven University of Technology innovation space wil elektronisch afval duurzaam recyclen. Hiervoor gebruiken de studenten een reactor die de materialen verhit totdat ze tot hun basismaterialen zijn gereduceerd.

Team Core is onder andere opgericht door Dirk van Meer, die tegenwoordig ceo van het project is. Volgens hem zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat de toegankelijke voorraden van enkele metalen, waaronder zink, kobalt en lithium, in de komende 35 jaar opraken. Het gaat hierbij vooral om metalen in de accessible layer. De aarde bevat aanzienlijk meer van deze materialen, maar deze kunnen niet gemakkelijk worden gedolven.

Kleine hoeveelheden van die zeldzame edelmetalen zijn te vinden in vrijwel elk modern elektronisch apparaat, van smartphones en laptops tot videokaarten en processors. Volgens Van Meer wordt slechts achttien procent van alle elektronica gerecycled, waardoor een hoop van deze edelmetalen verloren gaat. Daarbij komen veel van deze zeldzame materialen uit China, waardoor westerse landen het risico lopen om afhankelijk te worden. Dit maakt het wenselijk om dergelijke materialen te recyclen.

Een deel van Team Core. Foto via Core Chemistry

De reactor van Core gebruikt elektriciteit om de afvalstromen op te warmen tot zo'n 900 graden Celsius; de ontstekingstemperatuur van veel elektronica. Door de chemische reactie die hierdoor plaatsvindt, kan de temperatuur vervolgens tot ruim 1600 graden Celsius worden opgehoogd, zonder dat hiervoor extra energie nodig is. Het elektronische afval wordt op deze temperatuur gereduceerd tot zijn basiselementen in een soort lavastroom. Deze elementen kunnen vervolgens worden omgezet in metalen en mineralen. Door de zuurstoftoevoer te manipuleren kan worden bepaald welk materiaal tijdens dit proces wordt geproduceerd. In de natuur doet zich een soortgelijk proces voor, maar dit duurt miljoenen jaren. Team Core wil dit verkorten tot drie weken. Daarnaast worden de gassen die vrijkomen tijdens het proces gezuiverd. De hieruit resulterende materie is bruikbaar in de landbouw.

Dit proces heet elementary retraction en is niet nieuw. Het bedrijf erachter, Edelchemie, is echter failliet, waardoor de techniek nooit is uitgebracht. Team Core moest elementary retraction als het ware opnieuw uitvinden, maar is dus niet de eerste die de techniek gaat toepassen. Het team hoopt wel de eerste partij te zijn die de techniek als eerste langdurig succesvol zal toepassen, vertelt Van Meer aan Tweakers.

Van Meer vervolgt dat het team over een half jaar verwacht een werkende proof of concept te hebben en rond eind 2020 te beginnen met de bouw van een fabriek in Delfzijl. Hiervoor heeft het team zestien miljoen euro binnengehaald. Volgens hem zijn dit reële plannen, aangezien partijen die de plannen hebben ingezien, in het project participeren. Het gaat hierbij onder andere om de Rabobank en waterschappen. Tata Steel en mijnbouw- en metaalbedrijf Nyrstar werken ook mee aan het project. Voorlopig is het doel van Team Core om elektronisch afval in Nederland te recyclen, maar in de toekomst hoopt het over de hele wereld een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, vertelt Van Meer.