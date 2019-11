CWI kent Dijkstra-fellow-titel toe aan David Chaum en Guido van Rossum

Het Centrum Wiskunde & Informatica heeft zijn eerste 'Dijkstra Fellowship' uitgereikt aan wetenschappers die zich onderscheiden hebben op het gebied van wiskunde- en informatica-onderzoek. De titel gaat naar David Chaum en Guido van Rossum.

David Chaum krijgt de eretiel voor zijn onderzoek op het gebied van privacy en cryptologie. Chaum richte begin jaren 80 de Cryptologie-onderzoeksgroep bij het CWI op. Hij wordt volgens het centrum internationaal erkend als de grondlegger van digitale valuta en blockchaintechnologie. In 1990 richtte hij DigiCash op voor het leveren van zogenoemde eCash-systemen voor veilige en anonieme digitale microbetalingen. Microsoft zou plannen hebben gehad om dit te implementeren in Windows 95. Tegenwoordig houdt Chaum zich bezig met blockchaintechnologie voor het uitwisselen van berichten zonder metadata. Dit Elixxir-platform moet uitgebreid worden met praxxis, een digitale munt.

Guido van Rossum legde begin jaren negentig bij het CWI de basis voor Python. De door hem ontwikkelde programmeertaal is vernoemd naar Monty Python. Van Rossum vertelde over zijn tijd bij het CWI en de begintijd van Python bij een aflevering van Polderpioniers van Tweakers, in 2015. Hij werkte daarna nog bij onder andere Google en Dropbox en was lang de ‘benevolent dictator for life’ van de Python-community. In oktober 2019 ging hij met pensioen.

De titel zelf is vernoemd naar de wiskundige en informaticus Edsger W. Dijkstra, die onder andere het kortste-pad-algoritme heeft ontwikkeld.