Nieuwe filmtrailer toont aangepast ontwerp van Sonic The Hedgehog

Een trailer voor de film Sonic The Hedgehog toont als eerste het nieuwe ontwerp van het egeltje. Toen eerder dit jaar het eerste ontwerp werd getoond, waren de reacties online zo talrijk en negatief dat spoedig werd beloofd het ontwerp van het Sega-personage aan te passen.

De kritiek betrof vooral het slungelige, mensachtige lijf van Sonic en zijn ogen, die veel te weinig zouden lijken op die van Sonic in bijvoorbeeld de Sega Mega Drive-games. In de nieuwe trailer is te zien dat die zaken zijn aangepast en dat Sonic nu ook witte handschoenen draagt in plaats van dat zijn handen met witte vacht zijn bedekt.

Verder geeft de trailer meer prijs over het verhaal van de film en komen ook Jim Carrey en James Marsden uitgebreid aan de orde, samen met het stemmenwerk van Ben Schwartz voor Sonic. De film gaat op 13 februari 2020 in Nederland in première, een Belgische premièredatum staat nog niet op IMDb. Vóór de plannen om het uiterlijk te wijzigen, was het plan om de film in november in de VS in première te laten gaan, maar dat is nu dus vier maanden later geworden.

Sonic The Hedgehog deed zijn intrede in de gelijknamige platformgame, in 1991, voor de Sega Mega Drive. Het was de bedoeling dat Sonic als Sega-mascotte zou concurreren met Nintendo's Super Mario. Sonic maakt nog steeds verschijningen in games, maar die komen tegenwoordig onder andere uit voor Nintendo's consoles. Sega maakt geen consoles meer, los van de Mega Drive Mini.

Nieuwe trailer met nieuw ontwerp