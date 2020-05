Sonic The Hedgehog-film krijgt een vervolg

Paramount Pictures en Sega Sammy krijgen nog geen genoeg van de blauwe egel op het witte doek. De live-actionfilm Sonic The Hedgehog kwam in februari uit en de bedrijven laten weten dat er aan een vervolg wordt gewerkt.

De twee bedrijven hebben bevestigd dat de ontwikkeling van een tweede film is begonnen, meldt filmsite Variety. Jeff Fowler, de regisseur van de eerste film, heeft de komst van een tweede film ook op Twitter bevestigd. Aan deze film zou hetzelfde team gaan werken dat verantwoordelijk was voor de eerste. Aangezien het project nog in de ontwikkelingsfase zit, zijn er nog geen definitieve besluiten genomen over de cast of een startdatum van de productie. Daardoor is het bijvoorbeeld nog onbekend of acteur Jim Carrey terugkeert en weer in de huid kruipt van slechterik Dr. Robotnik.

Sonic The Hedgehog kwam in februari uit. De film had eigenlijk al in november vorig jaar al in de VS moeten verschijnen, maar dat werd uitgesteld nadat er in mei vorig jaar ophef ontstond over de weergave van Sonic. Paramount bracht toen een eerste trailer uit en veel fans vonden dat Sonic er heel anders uitzag als in de games. Op basis van de trailer zou de blauwe egel in de filmversie een mensachtig slungelig uiterlijk krijgen, zonder de kenmerkende grote ogen van de blauwe egel. Door de kritiek werd de release van de Sonic-film uitgesteld.