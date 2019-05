Sonic-film is uitgesteld tot 2020 om uiterlijk van hoofdpersonage te veranderen

De film over Sonic The Hedgehog wordt uitgesteld tot 2020. Daarmee hopen de makers het uiterlijk van het hoofdpersonage 'precies juist' te krijgen. De eerste beelden van de film leverden felle kritiek op van fans.

De film komt nu uit op 14 februari volgend jaar. Aanvankelijk zou dat november 2019 zijn, maar regisseur Jeff Fowler zegt op Twitter dat hij en de andere makers 'iets meer tijd nodig hebben om Sonic precies goed te maken.' Waarschijnlijk wordt de Nederlandse release ook opgeschoven. Die zou aanvankelijk begin 2020 zijn, maar het is niet bekend wat de eventuele nieuwe datum wordt.

De aankondiging komt na felle kritiek van fans van de games op de eerste trailers van de film. Daarin is de blauwe egel te zien met een slungelige vorm en zonder de typisch grote ogen zoals die bekend zijn uit de games. Fans klaagden op sociale media en schreven filmstudio Paramount aan, maar ook de oorspronkelijke bedenker van Sonic was sceptisch over het ontwerp van het digitale dier.