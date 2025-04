'Keanu Reeves speelt Shadow in derde Sonic the Hedgehog-film'

Keanu Reeves gaat de antiheld Shadow spelen in Sonic the Hedgehog 3. Dat zegt podcaster John Campea op basis van een anonieme bron. Verschillende entertainmentmedia onderschrijven het nieuws.

Campea zegt in een podcast dat Keanu Reeves de rol krijgt volgens een anonieme bron in de filmindustrie. De acteur heeft volgens de podcaster al een contract ondertekend. Ingewijden bevestigden het nieuws ook tegenover Variety en The Hollywood Reporter. Paramount Pictures, de studio die de film produceert, heeft het nieuws nog niet bevestigd. Reeves is onder meer bekend van de The Matrix- en John Wick-franchises. Hij speelde eerder ook Johnny Silverhand in de game Cyberpunk 2077.

Sonic the Hedgehog 3 werd begin 2022 al aangekondigd door Paramount. Later dat jaar zei de studio dat de film op 20 december 2024 uitkomt. De tweede film in de serie, Sonic the Hedgehog 2, is inmiddels twee jaar geleden verschenen.