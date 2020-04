Xiaomi Mi Note 10 Lite met 64-megapixelcamera verschijnt in FCC-keuring

Xiaomi komt vermoedelijk met een Mi Note 10 Lite-smartphone. Dat blijkt uit een FCC-keuring. De smartphone heeft veel gelijkenissen met de reguliere Mi Note 10, maar beschikt over een andere cameraset-up. Onder andere de gebruikte soc blijft hetzelfde.

De FCC-keuring noemt de Mi Note 10 Lite niet bij naam, maar een listing bij de Thaise keuringsdienst NBTC doet dat wel. De FCC-keuring noemt daarnaast de verschillen tussen de Mi Note 10 en een andere, nieuwe Xiaomi-smartphone, schrijft XDA Developers.

De Xiaomi Mi Note 10

De vermoedelijke Mi Note 10 Lite beschikt volgens de FCC-keuring over vijf camera's aan de achterkant van het toestel. Het gaat daarbij om een 64-megapixelcamera, twee 8-megapixelcamera's, een camera met resolutie van 5 megapixel en een met 2 megapixels. De reguliere Mi Note 10 heeft ook vijf camera's, maar beschikt onder andere over een 108-megapixelcamera. Ook ontbreekt laser-autofocus bij de Mi Note 10 Lite, waar de Note 10 dit wel heeft.

De verdere specificaties zijn vrijwel aan de reguliere Mi Note 10, waaronder het scherm. Het Lite-model heeft een 6,47"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels en een schermverhouding van 19:9. De selfiecamera zit ook verwerkt in een druppelvormige inkeping in het scherm. Het toestel ondersteunt nog steeds een snellaadtechniek met een vermogen van 30W. De Lite-variant heeft daarnaast een Snapdragon 730G-soc. Diezelfde chip wordt ook in de Mi Note 10 gebruikt. De Mi Note 10 Lite zal daarnaast standaard geleverd worden met MIUI 11 op basis van Android 10. De reguliere Mi Note 10 werd bij release geleverd met Android 9.

Verder noemt Xiaomi geen specificaties, maar in de FCC-keuring wordt gesteld dat de overige hardware niet verschilt met de Mi Note 10. Het is nog niet bekend wanneer Xiaomi van plan is de Lite-variant te presenteren.