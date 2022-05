'Overname VMware door Broadcom kwam binnen twee weken tot stand'

De overname van VMware door Broadcom kwam binnen twee weken tot stand, meldt zakenkrant Financial Times. Beide bedrijven hebben de geplande miljardenovername vorige week bekendgemaakt.

De deal kwam tot stand in gesprekken tussen Hock Tan van Broadcom en Michael Dell, die met zijn bedrijf 40 procent van de aandelen in VMware heeft, claimt FT op basis van eigen bronnen. De gesprekken begonnen twee weken voordat de bedrijven de geplande overname bekendmaakten. Enkele dagen na het begin van de gesprekken kwamen er bankiers bij om de details uit te werken.

Doordat er vorige week een gerucht naar buiten kwam over de overnamegesprekken, kwamen er nog wat nieuwe details in het contract. Zo kreeg VMware de 'go-shop'-mogelijkheid om een hoger bod van een andere partij te accepteren. Ook zette dat druk op de onderhandelingen.

Broadcom betaalt volgens planning rond 53 miljard euro voor VMware. De helft van het bedrag is in cash, de andere helft in aandelen. De overname is nog niet rond; aandeelhouders moeten nog akkoord gaan, terwijl ook relevante autoriteiten de geplande overname moeten goedkeuren. Broadcom hoopt dat de overname binnen anderhalf jaar klaar is.