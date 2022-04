Tesla plant robottaxi zonder stuur en pedalen in 2024

Tesla wil zijn eerder aangekondigde robottaxi over twee jaar in massaproductie hebben en het model moet geen stuur hebben. Volgens oprichter en directeur Elon Musk moet de robottaxi in grote mate gaan bijdragen aan de omzet van de automaker.

Musk zegt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat Tesla mikt op massaproductie in 2024. "De robottaxi is geoptimaliseerd voor autonomie", zo claimt hij. Daarom ontbreekt een stuur en zitten in de auto ook geen pedalen. "We proberen de laagste kosten per gereden kilometer te halen met deze auto, als je alles meerekent."

Het is voor het eerst dat Tesla enkele details noemt van het toekomstige product. Twee weken geleden zei de automaker al wel dat het werkte aan de robottaxi, maar gaf toen verder geen details. Ook nu zegt Musk dat hij niet teveel wil weggeven. "We gaan volgend jaar een evenement doen om alle details te laten zien", zegt hij. Tesla's roadmaps zijn steevast optimistisch, waardoor het bedrijf eigen deadlines vaak niet haalt.

Veel zaken zijn nog onbekend, zoals waar en hoe de autonome taxi zou gaan functioneren. Ook is het onbekend of de wagen wel de weg op zou mogen zonder stuur en pedalen. Dat zou het overnemen van de auto door een menselijke bestuurder in noodsituaties lastiger maken.