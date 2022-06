Ford verkoopt auto's met ontbrekende chips wegens chiptekorten

Ford gaat exemplaren van de Explorer-suv leveren zonder de chips die nodig zijn voor het bedienen van de airconditioning en verwarming vanaf de achterbank. Die functionaliteit en daarvoor benodigde chips worden later geïnstalleerd. Klanten krijgen korting op dergelijke auto's.

Door de Explorer te leveren met ontbrekende functionaliteit, komt de auto sneller bij klanten terecht, zegt een woordvoerder van Ford tegen The Verge. Het bedrijf benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat. De ontbrekende chips worden 'binnen een jaar' naar de dealers gestuurd, die ze vervolgens installeren bij klanten, schrijft Automotive News.

De woordvoerder zegt ook dat klanten die een auto kopen met de ontbrekende chips een korting krijgen. Voor zover bekend gaat het om auto's voor de Amerikaanse markt. Volgens de Nederlandse Ford-website is de Explorer beschikbaar met 'automatische airco met 3 zones en bediening voor achterpassagiers'.

Volgens Automotive News raken de parkeerplaatsen van autofabrieken zoals Ford overvol door de chiptekorten. In februari merkte de site honderden geparkeerde Ford Bronco's op, waarvan de levering is uitgesteld. Ford had eerder al het plan om auto's met ontbrekende chips alvast te leveren aan dealers om zo ruimte vrij te maken. Nieuw is dat Ford nu auto's met ontbrekende functionaliteit gaat verkopen.

Het is niet voor het eerst dat de functionaliteit van auto's ingeperkt wordt door de chiptekorten. Vorig jaar liet General Motors draadloos laden achterwege in verschillende modellen. Klanten van Tesla ontvingen Model 3- en Model Y-uitvoeringen met ontbrekende USB-poorten.