Haven Rotterdam is aangesloten op quantumnetwerk

Een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven is aangesloten op het quantumnetwerk van Q*Bird. Dat bedrijf komt voort uit QuTech, een samenwerkingsverband van de TU Delft en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.

In een verklaring van de TU Delft claimt Q*Bird de eerste te zijn die een beveiligd quantumnetwerk van een nieuw type inzet om via een centrale hub meerdere gebruikers te verbinden. Dit zorgt voor een onaftapbare internetverbinding tussen meerdere gebruikers, verspreid over het hele havengebied, meldt de universiteit.

Een klein aantal bedrijven, waaronder Havenbedrijf Rotterdam en Portbase, test en gebruikt het quantumnetwerk. De centrale computer voor de distributie van quantumsleutels staat bij het Havenbedrijf Rotterdam. Met de sleutels kan Q*Bird meerdere gebruikers aansluiten op het netwerk. Wanneer een derde partij de sleutels probeert te stelen, informeert het systeem de gebruikers dat de sleutels gecompromitteerd kunnen zijn. Het systeem maakt dan een andere set sleutels aan om verdere berichten veilig te versleutelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat meer bedrijven en partijen gebruik gaan maken van het quantumnetwerk. Wanneer Q*Bird het aantal gebruikers uitbreidt, is nog niet duidelijk.