Delftse quantumonderzoekers erkennen fout in onderzoek naar Majorana-deeltjes

Onderzoekers van QuTech en Microsoft erkennen verwerkingsfouten in hun quantumonderzoek over Majorana-deeltjes en hebben deze formeel ingetrokken. Het team erkende eerder dit jaar al dat er onzekerheid bestond over de onderzoeksresultaten.

In een retraction note op Nature erkennen de onderzoekers dat ze fouten hebben gemaakt tijdens het onderzoek. Naar eigen zeggen kunnen de quantumonderzoekers niet langer claimen dat ze Majorana-quasideeltjes hebben waargenomen. De onderzoekers meldden in februari al dat er onzekerheden bestaan over het oorspronkelijke onderzoek uit 2018 en meldden toen al dat het rapport teruggetrokken zou worden. Het team publiceerde toen een nieuw rapport waarin de wetenschappers lieten weten dat er meerdere issues naar boven zijn gekomen.

De onderzoekers gaan nu in op deze kwesties. Deze zijn aangedragen door Sergey Frolov en Vincent Mourik, die het team wezen op 'verschillende inconsistenties' tussen de ruwe meetdata en de resultaten in het onderzoeksverslag. De onderzoekers hebben de data vervolgens opnieuw onderzocht en concludeerden dat de resultaten uit het onderzoek 'onnodig gecorrigeerd zijn'.

Het team meldt ook dat een 'nieuwe kalibratie van de geleiding' de originele piekwaarden heeft verschoven, zo kwam tijdens een herziening van het experiment aan het licht. De oorspronkelijke waarnemingen zijn daarmee dus onjuist gebleken. "Wij verontschuldigen ons tegenover de gemeenschap voor de tekortschietende wetenschappelijke nauwkeurigheid in ons oorspronkelijke manuscript", schrijft het team onderzoekers. De ruwe data uit het Majorana-onderzoek is inmiddels ook openbaar gemaakt.

QuTech, het onderzoekscentrum voor quantumtechnologie van de TU Delft en TNO, laat in een verklaring weten dat de intrekking van het onderzoek een 'tegenslag in het Majorana-onderzoek naar de ontwikkeling van een quantumcomputer' is. QuTech blijft naar eigen zeggen onderzoek doen naar Majorana-quasideeltjes en ook de samenwerking met Microsoft wordt voortgezet.

De oorspronkelijke experimenten uit 2018 werden uitgevoerd op chips met daarop een raster van een soort nanohashtags van halfgeleidende, over elkaar gelegde nanodraden met een supergeleidende laag, in combinatie met twee vermeende Majorana's in superpositie aan de uiteinden van de chips. Bij bepaalde elektrische en magnetische velden namen de onderzoekers zero bias-pieken waar, iets wat alleen verklaard kan worden met de aanwezigheid van Majorana's.

De hoogte van deze pieken kwam exact overeen met eerdere voorspellingen, wat volgens de onderzoekers een belangrijke aanwijzing voor de aanwezigheid van dergelijke deeltjes was. Deze resultaten zijn inmiddels dus herzien en teruggetrokken. Het onderzoek werd uitgevoerd door Nederlandse onderzoeker Leo Kouwenhoven en zijn team bij Microsoft en QuTech.

Er bestonden al langer twijfels over het onderzoek naar Majorana-deeltjes. In mei 2020 sprak Delta, het journalistieke platform van de TU Delft, al over twijfels rondom het onderzoek uit 2018, dat claimde dat er definitief bewijs was dat het Majorana-quasideeltje bestaat. Delta schreef toen over mogelijke verwerkingsfouten van de ruwe data. Dat is inmiddels dus bevestigd door het team onderzoekers.