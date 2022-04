D-Wave gaat net als IBM en Google universele quantumcomputer bouwen

D-Wave gaat zich niet alleen meer op quantum annealing richten voor sneller rekenwerk dan traditionele computing, maar ook op universele quantumcomputers met quantumgates. Daarmee gaat het bedrijf de concurrentie aan met onder andere IBM en Google.

D-Wave beschrijft op zijn roadmap dat de ontwikkeling van een universele quantumcomputer in verschillende fases zal verlopen. Als eerste wil het bedrijf een schaalbare qubit met gates ontwikkelen die goed aan te sturen is. Daarbij zet het bedrijf zijn ervaring in die het heeft opgedaan met qubits voor quantum annealing.

Vervolgens wil D-Wave een systeem met zestig qubits en een error-correctieprotocol bij een enkele logische qubit ontwikkelen. Daarna volgt een systeem met duizend qubits op een enkele die, die te configureren is als systeem voor vier logische qubits met error-correction. Dit is dan de opmaat naar een general-purpose quantum processing unit met volledig functionele gates en modules voor onder andere geheugenregisters.

D-Wave introduceerde vorig jaar zijn Advantage-systeem met meer dan vijfduizend qubits. Dit rekensysteem is echter gebaseerd op annealing en daarmee een niet-universeel quantumsysteem. Deze kunnen rekenwerk voor specifieke optimalisatieproblemen sneller afhandelen dan supercomputers op basis van klassieke computing. D-Wave blijft zich hier ook op richten. Zo krijgt de Advantage-quantumprocessingunit een update naar een configuratie met meer dan zevenduizend qubits met een gewijzigde topologie.

Een general-purpose quantumcomputer met universele gates is veel breder en voor meer algoritmes in te zetten, als deze voldoende doorontwikkeld zijn. Onder andere IBM, Google en Rigetti werken aan dit soort systemen met qubits op basis van supergeleiding. D-Wave wil de voordelen van beide systemen combineren in een enkel platform. Het bedrijf noemt als voorbeeld het ontdekken van nieuwe medicijnen met een universele quantumcomputer, waarbij het annealingsysteem in te zetten is voor optimalisatie van patiëntonderzoeken. Ook denkt D-Wave aan het vinden van metamaterialen met een gate-modelsysteem, waarbij de annealer aan de verbetering van de productie kan rekenen.