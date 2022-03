De strijd om de beste qubit

Eind januari lieten onderzoekers van het Delftse QuTech en Microsoft weten dat ze toch niet zeker waren dat ze majoranadeeltjes hadden waargenomen. Ze trokken hun Nature-publicatie hierover terug, een tegenslag voor de Delftse onderzoekers en Microsoft. Dat de toekomst van de quantumcomputer nu onzeker is, zoals Bert Wagendorp schreef in zijn column in de Volkskrant, is echter te pessimistisch.

Majorana’s zouden, als ze inderdaad bestaan, gebruikt kunnen worden als qubits in toekomstige quantumcomputers. Deze topologische qubittechnologie, waartoe de majorana’s behoren, is niet de enige technologie waaraan gewerkt wordt. Het is zelfs niet de meest vergevorderde of veelbelovende. De race naar een nuttige quantumcomputer die praktische problemen kan oplossen die buiten het bereik van een klassieke computer liggen, is in volle gang. “We weten nog niet welke technologie de race gaat winnen”, zegt Richard Versluis, quantumtechnologie-onderzoeker bij TNO. “Daarom zetten we in op verschillende paarden.”