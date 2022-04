QuTech maakt schaalbare processor met vier halfgeleiderqubits

Onderzoekers van het Delftse instituut QuTech hebben een quantumprocessor met vier qubits op basis van halfgeleidertechnologie in een raster ontwikkeld. Volgens de onderzoekers gaat het om een mijlpaal voor schaalbare quantumtechnologie.

Wetenschappers van de groep van Menno Veldhorst van QuTech slaagden er in vier quantum dot-qubits in een raster van twee bij twee te koppelen. De quantum dot-qubits zijn gemaakt op basis van elektron-gaten in germanium. De groep claimt goede controle over de qubits te hebben en het gebruik van germanium op een siliciumsubstraat zou voordelen voor opschalen bieden.

Germanium is compatibel met de technologie voor halfgeleiderfabricage en de groep hoopt zo mee te liften op de kennis en ontwikkeling van de klassieke computingtechnologie. Door de qubits compatibel met de productie van halfgeleidertechnologie te maken, zou opschalen naar grote hoeveelheden qubits tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren, zo is de gedachte.

In 2019 ontwikkelde de onderzoeksgroep de eerste qubit op basis van germanium, in 2020 kondigde QuTech berekeningen met twee van deze qubits aan en nu gaat het om een chip met vier qubits. De groep heeft berekeningen uitgevoerd door alle qubits met elkaar verstrengelen. "Door de qubits in een twee-bij-twee raster te plaatsen weten we nu hoe we ze in verschillende richtingen kunnen controleren en koppelen", aldus Veldhorst. Hij vertelde Tweakers meer over de doorbraak in een interview dat als Plus-artikel is verschenen.

De onderzoekers publiceerden hun werk in Nature onder de titel A four-qubit germanium quantum processor, waar vorig jaar al een pre-publicatie van beschikbaar kwam.