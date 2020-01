QuTech ontwikkelt transistors van germanium voor quantumcomputers

Onderzoekers van TNO en QuTech hebben een transistor op basis van germanium ontwikkeld die goede eigenschappen heeft om te dienen als qubit voor quantumcomputers. Ze demonstreren berekeningen met de transistor.

Het is al langer bekend dat germanium geschikt materiaal is om quantumbits op te baseren en wereldwijd zijn onderzoekers bezig om hiermee te werken. Lange tijd waren er problemen met de fabricage ervan en ook lukte het nog niet om quantumberekeningen te verrichten met alleen deze transistors. De onderzoekers van TNO en QuTech zijn er nu in relatief korte tijd in geslaagd om werkende transistors op basis van germanium te produceren. "Germanium is in ruim één jaar tijd ontwikkeld van een materiaal waarmee stabiel gebouwd kan worden, naar een platform waarop quantumberekeningen uitgevoerd worden", zegt Nico Hendrickx van QuTech.

De onderzoekers tonen aan dat een enkele transistor van germanium als quantumbit kan functioneren, wat de weg opent naar gebruik op grotere schaal. Meer precies demonstreren ze een universele quantumgate met gate-tijd van 20 nanoseconden en een berekening met twee qubits die in 75 nanoseconden verricht werd.

Ze beschrijven dat tot nu toe aan de ene kant quantumdots op basis van galliumarsenide, of GaAs, goede eigenschappen voor het controleren van de qubits vertoonden, terwijl aan de andere kant betrouwbare quantumberekeningen met twee qubits op basis van silicium uitgevoerd kunnen worden. De transistors, of preciezer gezegd hole quantum dots, op basis van germanium zouden die goede eigenschappen combineren.

De allereerste transistors werden in de jaren veertig van de vorige eeuw al gebaseerd op germanium, maar silicium kreeg daarna de voorkeur van de halfgeleiderindustrie, omdat dit materiaal goedkoper is en makkelijker te gebruiken was bij de fabricage.

De onderzoekers beschrijven hun werk onder de titel Fast two-qubit logic with holes in germanium in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.