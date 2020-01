Belnet-storing veroorzaakt internetproblemen bij Vlaamse steden en instellingen

Een omvangrijke storing bij het Belgische netwerk voor onderzoek en educatie Belnet heeft dinsdag geleid tot internetproblemen bij een groot aantal Vlaamse steden, gemeenten, hogescholen en universiteiten.

Belnet meldde dinsdagochtend dat er een storing was die klanten trof die aangesloten waren op de points of presence in Kortrijk, Brugge en Hasselt. Het lukte niet het probleem op afstand op te lossen en herstarten bood ook geen soelaas, zodat een monteur op locatie de optische switches moest controleren. Om half een werden de configuraties van de switches opnieuw ingesteld en een half uur later werden ze geprobeerd in een testomgeving. Op het moment van schrijven is nog onbekend of de maatregelen in de praktijk geïmplementeerd zijn en of ze een einde maken aan de storing.

Tegenover VRT maakt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten bekend dat een op de drie gemeenten getroffen is door internetproblemen vanwege de Belnet-storing. De gemeentelijke instellingen hebben geen internet, internetdiensten liggen plat en sommige gemeenten zijn telefonisch en via mail niet bereikbaar. Ook onderwijsinstellingen als Kulak, de campus van KU Leuven in Kortrijk, HoWest, de hogeschool van West-Vlaanderen en hogeschool Vives in West-Vlaanderen ondervinden hinder.

Belnet is het Belgische onderzoeksnetwerk en het biedt netwerkinfrastructuur en it-diensten aan voor onderzoeksinstellingen, hogescholen, universiteiten en overheden.