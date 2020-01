MacBooks lijken 'Pro Mode' voor hogere prestaties te krijgen

Een bètaversie van macOS Catalina bevat aanwijzingen voor de komst van een Pro Mode, die gebruikers kunnen in- en uitschakelen. De modus zou hogere prestaties voor apps bieden, maar de accuduur doen afnemen. Hij zou vooralsnog alleen werken op de MacBook Pro 16".

De referenties naar de Pro-modus zitten volgens 9to5mac in de bèta-build van macOS Catalina 10.15.3. De functie houdt verband met het energiebeheersysteem van macOS en het lijkt er dan ook op dat het om instellingen gaat die restricties voor energiebeheer tijdelijk uitschakelt om hogere prestaties mogelijk te maken.

De tekst bij de entries heeft het namelijk over een mogelijke afname van de accuduur en hogere geluidsproductie van de ventilatoren, omdat deze op hogere snelheid werken. Dat lijkt te wijzen op het tijdelijk verhogen van kloksnelheden voor de processor van het desbetreffende Mac-systeem. De modus moet dan voorkomen dat energiebeheer maakt dat de processor gaat throttlen door de hogere temperaturen.

De Pro Mode lijkt hooguit een dag actief te blijven, daarna schakelt macOS deze hoe dan ook uit. Volgens 9to5mac lijkt het om een instelling te gaan die specifiek voor MacBook Pro-modellen ontwikkeld is en dan met name voor modellen die een bepaald koelsysteem hebben, die Apple voor het eerst bij de 16"-MacBook Pro vorig jaar november introduceerde. Die laptop heeft een grotere heatsink dan voorgaande laptops en ook zijn er grotere ventilatoren met blades met vernieuwd ontwerp en grotere gaten in de behuizing om de warme lucht uit het apparaat te transporteren.

