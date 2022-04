In Doctor Who spelen kristallen op diverse manieren een rol bij het manipuleren van tijd en het mogelijk maken van tijdreizen. Voorbeelden van dergelijke 'tijdkristallen' zijn het Kristal van Kronos, dat de tijdetende entiteit Chronovore bevatte, en de Kristallen van Kronton, waarmee tijdtunnels en tijdloops te creëren zijn. Tijdkristallen blijken niet alleen in het fictieve Doctor Who-universum te bestaan, maar ook in ons universum. De werking is totaal anders dan die in de Britse scifi, maar niet minder mysterieus. In de toekomst zijn ze wellicht te gebruiken voor nuttige toepassingen, bijvoorbeeld als geheugen voor quantumcomputers of als gevoelige sensoren.

Doctor Who en Jo bekijken het Kristal van Kronos in de aflevering The Time Monster uit 1972. Bron: Tardis.fandom