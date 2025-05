Gamestudio van Mass Effect-regisseur sluit na drie jaar

Humanoid Origin, een gamestudio die was opgericht door Mass Effect-regisseur Casey Hudson, sluit na drie jaar zijn deuren. Volgens Hudson komt dit door 'een onverwacht tekort aan financiering'.

In een post op zijn LinkedIn-pagina zegt Hudson dat de werknemers inmiddels op de hoogte zijn gebracht. "Ondanks onze pogingen om de studio te beschermen tegen de grotere uitdagingen in de game-industrie, zorgde een onverwacht tekort aan financiering ervoor dat we onze werkzaamheden niet meer kunnen voortzetten", schrijft de oprichter.

Humanoid Origin werd in 2021 opgericht door Hudson onder de naam Humanoid Studios. De Mass Effect-regisseur vertrok in 2020 bij BioWare, waar hij tevens de general manager was. In 2022 deelde Hudson meer informatie over het eerste project van de studio: een triple-A-sciencefictiongame met 'een focus op een sterk verhaal en personages in een compleet nieuw universum'.