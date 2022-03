Zoom introduceert avatars waarmee gebruikers virtueel in dieren veranderen

Zoom komt met een nieuwe functionaliteit voor zijn videogesprekken waarmee gebruikers zich op beeld als een dier kunnen voordoen. Volgens het bedrijf zijn de avatars bedoeld om vergaderingen wat vrolijker te maken.

De avatar-functie registreert net zoals altijd je bewegingen via de webcam tijdens een vergadering, maar toont je op beeld als een dier. Uit de eerste beelden van Zoom lijkt het erop dat je in elk geval kunt kiezen uit een hond, konijn, kat, vos, koe en wasbeer.

Je kon je achtergrond al aanpassen in Zoom en ook was het mogelijk om bijvoorbeeld een virtuele snor op je gezicht te "plakken". De avatars maken je helemaal onherkenbaar. Zoom introduceert in eerste instantie alleen avatars van dieren, maar sluit niet uit dat ze het aanbod later wordt uitgebreid.

De avatars zijn beschikbaar op voor Zoom op Windows, Mac en iOS. Om de avatars te activeren moet versie 5.10.0 of hoger zijn geïnstalleerd. Als je zelf niet de eigenaar bent van het Zoom-account, moet een beheerder de functionaliteit eerst nog activeren voor deze zichtbaar wordt in de app. Als dit is gebeurd, zijn avatars in hetzelfde menu te vinden waar je ook je achtergrond kunt wijzigen.