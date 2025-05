Gerucht: OnePlus brengt in voorjaar kleinere versie OnePlus 13 uit

OnePlus zou in het voorjaar een kleinere versie van de OnePlus 13-smartphone willen uitbrengen onder de naam OnePlus 13T. Het is jaren geleden dat de Chinese fabrikant een T-versie van zijn smartphone uitbracht.

In oktober zou dan een OnePlus 14 volgen, meldt leaker OneLine. In de informatie staat niets over een vouwbare smartphone of midrangemodellen in de Nord-serie, waardoor het erop lijkt dat het vooral gaat over Chinese modellen.

De 13T zou kleiner worden dan de 13 en een plat scherm hebben, zo vermeldt de informatie. Eerdere geruchten spraken over een toestel met 6,31"-oledscherm. De telefoon zou een Qualcomm Snapdragon 8 Elite hebben, de meest high-end soc in de line-up van de Amerikaanse processorontwerper.

OnePlus maakte jaren achter elkaar een T-versie van zijn telefoon, sinds de OnePlus 3T in 2015 tot de OnePlus 10T. Dat was meestal een specbump in het najaar. OnePlus heeft zelf nog niet gereageerd op de informatie. Tweakers publiceerde vorige maand een review van de OnePlus 13.