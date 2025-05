Microsoft investeert 4 miljard euro in Franse cloud- en AI-infrastructuur

Microsoft zal de komende jaren 4 miljard euro investeren in zijn datacenterinfrastructuur in Frankrijk. Het Amerikaanse techbedrijf zal twee bestaande datacenters uitbreiden en een nieuw datacenter oprichten in het land.

Microsoft schrijft in een persbericht dat er tegen het einde van 2025 ongeveer 25.000 nieuwe geavanceerde gpu’s geleverd worden om zijn huidige cloud- en AI-infrastructuur in Frankrijk te versterken. Het bedrijf zal ook de bestaande datacenterinfrastructuur in Parijs en Marseille uitbreiden, en een nieuw datacenter oprichten in de Grand Est-regio, in het noordoosten van het land.

Het betreft de grootste investering van het Amerikaanse techbedrijf in Frankrijk. Microsoft wil met deze investeringen de adoptie van AI-technologie in Frankrijk versnellen, het concurrentievermogen van het land versterken en de economie naar eigen zeggen ondersteunen. Het bedrijf richt zich daarbij op de noden van zowel private als publieke sectoren en beschikt ook over een programma om AI-start-ups te ondersteunen.

Microsoft heeft ook aandacht voor hernieuwbare energie. Het bedrijf wil dat al zijn bedrijfsactiviteiten tegen het einde van 2025 op volledig hernieuwbare energie draaien. Tegen het einde van dit jaar moet het bedrijf in staat zijn om in Frankrijk 100MW aan stroom op te wekken.