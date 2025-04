Londens stadsdeel werd ransomwareslachtoffer door standaardwachtwoord

Een stadsdeel van Londen werd in 2020 door een ransomwareaanval getroffen doordat het de standaard gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie van een applicatie niet had veranderd. De overheid had ook een slecht patchmanagement, maar kreeg uiteindelijk geen AVG-boete.

De Britse Information Commissioner's Office, de landelijke privacytoezichthouder, heeft het Londense stadsdeel Hackney een reprimande gegeven voor de slechte beveiliging. Die leidde in 2020 tot een ransomwareaanval. Daarbij werden gegevens van 280.000 inwoners van het gebied getroffen, al merkt de ICO op dat er van de in totaal 440.000 'records' die werden versleuteld, slechts 9605 stukken data daadwerkelijk werden gestolen. Dat is opvallend, omdat datadiefstal bij ransomware steeds normaler wordt.

De ransomwareaanval begon in 2020 met een credentialstuffingaanval via het remote desktop protocol. Dat is een veelgebruikte manier waarop ransomwarecriminelen netwerken binnendringen. Bij de aanval wisten de hackers binnen te dringen in een account dat in het verleden gebruikt werd om een kiosktool te beheren. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord waren beide 'kiosk' en de London Borough of Hackney had dat nooit veranderd, schrijft de ICO. De criminelen wisten zich vervolgens door het netwerk te verplaatsen door misbruik te maken van een kwetsbaarheid in Windows, waarmee de aanvallers hogere adminrechten kregen. Voor die kwetsbaarheid, CVE-2020-0787, was al lange tijd een patch beschikbaar.

Mede doordat de gemeente die patch niet had doorgevoerd en doordat ze het standaardwachtwoord niet had veranderd, vindt de ICO dat de gemeente nalatig is geweest in de beveiliging van persoonsgegevens van burgers. Toch heeft de toezichthouder besloten geen boete te geven. De gemeente was namelijk al een tijd bezig met het verbeteren van het patchmanagement en werkte goed mee met het onderzoek. Daarom blijft het volgens de ICO bij een reprimande.