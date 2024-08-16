'In 2024 werd al 460 miljoen dollar ransomwarelosgeld betaald, mogelijk record'

In de eerste zes maanden van 2024 hebben criminelen al bijna 460 miljoen dollar aan ransomwarelosgeld ontvangen, zegt blockchainanalist Chainalysis. Dat is iets meer dan een jaar geleden. Volgens het bedrijf stijgt het mediaanbedrag aan losgeldbetalingen.

Chainalysis schrijft in een rapport dat het 459,8 miljoen dollar, omgerekend zo'n 418,6 miljoen euro, heeft gedetecteerd op blockchainadressen die aan ransomwarebendes toebehoren. Chainalysis is een analysebureau dat blockchainbetalingen in de gaten houdt. Het kijkt zowel naar gestolen cryptovaluta als naar betalingen van ransomwarelosgeld. Als de huidige trend doorzet, wordt 2024 het lucratiefste jaar voor ransomwarebendes, zegt het bedrijf.

Dat komt voornamelijk doordat ransomwarebendes zich steeds meer richten op aanvallen met een hoog profiel, waar ze meer geld per aanval mee kunnen verdienen. Chainanalysis wijst onder andere op een betaling van 75 miljoen dollar aan de Dark Angels-groep. Dat is de grootste ransomwarebetaling die het bedrijf tot nu toe heeft gedetecteerd. Dit type aanval is ook terug te zien in het mediaanbedrag, het middelste van alle waargenomen bedragen. Dat lag begin 2023 nog op 200.000 dollar per aanval, maar is inmiddels gestegen naar 1,5 miljoen dollar per betaling, zegt het bedrijf.

Chainalysis ziet dat ransomware fragmenteert. Dat komt door enkele recente, grote politieacties tegen bekende ransomware-as-a-services, zoals LockBit en Alphv/BlackCat. Als die worden neergehaald, verschijnen er vaak diverse kleine groepen. Sommige daarvan zijn oude affiliates van de neergehaalde bendes, maar er ontstaan ook weer nieuwe bendes.

Doordat er meer bendes ontstaan, vinden er ook meer infecties plaats, zegt Chainalysis. Het aantal aanvallen zou met zo'n tien procent zijn gestegen. Daar staat tegenover dat slachtoffers minder vaak betalen. Dit is een bekende trend in ransomwareland; bedrijven hebben vaker werkende back-ups en krijgen betere hulp van externe securitybedrijven om weer verder te gaan met hun werk.