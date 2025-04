Apple wilde naast Bing mogelijk ook DuckDuckGo inzetten als Google-vervanger

Er is tijdens de Amerikaanse antitrustzaak tegen Google meer duidelijk geworden over Apples plan om Google als standaardzoekmachine te vervangen. Zo kwamen er details naar buiten over gesprekken met DuckDuckGo en Microsoft.

Apple zou onder meer uitvoerige gesprekken met DuckDuckGo hebben gevoerd. Dat schrijft Bloomberg op basis van een getuigenis van de DuckDuckGo-ceo. Die topman deed dat tijdens de antitrustzaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen Google Search. Er zouden in totaal zo'n twintig gesprekken tussen DuckDuckGo en Apple zijn gevoerd, waarbij het idee was om die zoekmachine te gebruiken als vervanger van Google bij de privémodus van de Safari-browser.

Volgens de DuckDuckGo-ceo stond Apple op het punt om de zoekmachine te gebruiken, maar zag het er uiteindelijk toch van af. Apple-topman John Giannandrea beweert in zijn getuigenis echter dat hij niks afweet van een mogelijke switch naar DuckDuckGo. Ook trekt hij de privacyvriendelijkheid van de zoekmachine in twijfel.

Verder zou Apple gesproken hebben met Microsoft over een mogelijke overname van Bing. Eerder schreef Bloomberg al op basis van anonieme bronnen dat Apple de Bing-zoekmachine van Microsoft wilde kopen. Giannandrea bevestigt dat nu in een getuigenis en in geopenbaarde documenten, schrijft The Washington Post. Hij stelt dat Apple in 2018 en 2020 gesprekken met Microsoft voerde over een mogelijke joint venture tussen de twee bedrijven of een overname van Bing door Apple.

Er werd volgens Giannandrea uiteindelijk van de overname afgezien, omdat uit tests bleek dat Google in bijna alle talen betere zoekresultaten opleverde dan Bing. Alleen bij Engelstalige zoekresultaten scoorde Bing even goed als Google. Microsoft-ceo Satya Nadella bevestigt de gesprekken en zegt dat Microsoft bereid was om 'miljarden' uit te geven om van Bing de standaardzoekmachine op Apple-apparaten te maken.

Uit een interne e-mail blijkt dat Apple met de mogelijke aankoop van Bing in ieder geval deels als doel had om een betere zoekdeal van Google te krijgen. Desalniettemin staat in de mail dat het bedrijf met de overname ook zijn mogelijkheden zou uitbreiden om Google in de toekomst wel daadwerkelijk te vervangen.